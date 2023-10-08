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«Наполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:51
«Наполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Фиорентина», который состоится 8 октября 2023 года

«Наполи»

«Наполи» — действующий чемпион итальянской Серии А. Стартовый отрезок сезона показал, что команда не совсем готова к защите титула, но подопечные Р. Гарсии в последних своих матчах в рамках чемпионата Италии стабилизировали свою игру. В последнем туре Серии А на выезде обыграли «Лечче» (4:0).

В матче Лиги Чемпионов уступили «Реал» Мадриду со счетом 2:3, доминируя на поле.

«Фиорентина»

«Фиорентина» — усилившись к этому сезону игроками высокого уровня, идет среди лидеров чемпионата Италии. Команда В.Итальяно набрала четырнадцать очков, столько же, сколько и действующий чемпион «Наполи». В матче седьмого тура «фиолетовые» уверенно обыграли «Кальяри» (3:0).

В поединке Лиги Конференций, проигрывая на своем поле со счетом 2:0, сыграли вничью с венгерским «Ференцварошом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 1.64
  • Ничья – 4.25
  • Победит «Фиорентина» – 5.50
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.60
  • Обе забьют — нет – 1.71
  • Обе забьют — да – 2.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

  • «Наполи» в двух последних играх чемпионата Италии забили восемь мячей.
  • «Фиорентина» не проигрывает подряд шесть игр во всех турнирах.
  • Последние два матча между собой команды играют на тотал меньше 1.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.71. Команды показывают своей игрой желание атаковать и получать удовольствие от игры. В этом матче нас ждет открытая игра, которая с большой вероятностью приведет к забитым мячам.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк наполи
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 15:30
Очная встреча таких команд как Наполи и Фиорентина, априори не может пройти уныло. Группа атаки как у одних, так и у других работает как часы, и они это зачастую демонстрируют на поле. Кстати, согласно xG-данным, Наполи забивает в среднем за матч 1.8 голов, а у Фиорентины этот показатель и вовсе составляет 2 мяча за встречу. Обмен голами при таких встречных курсах неизбежное событие.
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