«Наполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Фиорентина», который состоится 8 октября 2023 года

«Наполи»

«Наполи» — действующий чемпион итальянской Серии А. Стартовый отрезок сезона показал, что команда не совсем готова к защите титула, но подопечные Р. Гарсии в последних своих матчах в рамках чемпионата Италии стабилизировали свою игру. В последнем туре Серии А на выезде обыграли «Лечче» (4:0).

В матче Лиги Чемпионов уступили «Реал» Мадриду со счетом 2:3, доминируя на поле.

«Фиорентина»

«Фиорентина» — усилившись к этому сезону игроками высокого уровня, идет среди лидеров чемпионата Италии. Команда В.Итальяно набрала четырнадцать очков, столько же, сколько и действующий чемпион «Наполи». В матче седьмого тура «фиолетовые» уверенно обыграли «Кальяри» (3:0).

В поединке Лиги Конференций, проигрывая на своем поле со счетом 2:0, сыграли вничью с венгерским «Ференцварошом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.64

Ничья – 4.25

Победит «Фиорентина» – 5.50

Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

«Наполи» в двух последних играх чемпионата Италии забили восемь мячей.

«Фиорентина» не проигрывает подряд шесть игр во всех турнирах.

Последние два матча между собой команды играют на тотал меньше 1.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.71. Команды показывают своей игрой желание атаковать и получать удовольствие от игры. В этом матче нас ждет открытая игра, которая с большой вероятностью приведет к забитым мячам.