«Наполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Наполи» – «Фиорентина», который состоится 8 октября 2023 года
«Наполи»
«Наполи» — действующий чемпион итальянской Серии А. Стартовый отрезок сезона показал, что команда не совсем готова к защите титула, но подопечные Р. Гарсии в последних своих матчах в рамках чемпионата Италии стабилизировали свою игру. В последнем туре Серии А на выезде обыграли «Лечче» (4:0).
В матче Лиги Чемпионов уступили «Реал» Мадриду со счетом 2:3, доминируя на поле.
«Фиорентина»
«Фиорентина» — усилившись к этому сезону игроками высокого уровня, идет среди лидеров чемпионата Италии. Команда В.Итальяно набрала четырнадцать очков, столько же, сколько и действующий чемпион «Наполи». В матче седьмого тура «фиолетовые» уверенно обыграли «Кальяри» (3:0).
В поединке Лиги Конференций, проигрывая на своем поле со счетом 2:0, сыграли вничью с венгерским «Ференцварошом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.64
- Ничья – 4.25
- Победит «Фиорентина» – 5.50
- Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.60
- Обе забьют — нет – 1.71
- Обе забьют — да – 2.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29
Статистика
- «Наполи» в двух последних играх чемпионата Италии забили восемь мячей.
- «Фиорентина» не проигрывает подряд шесть игр во всех турнирах.
- Последние два матча между собой команды играют на тотал меньше 1.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.71. Команды показывают своей игрой желание атаковать и получать удовольствие от игры. В этом матче нас ждет открытая игра, которая с большой вероятностью приведет к забитым мячам.