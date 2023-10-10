Фарерские острова – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Польша, который состоится 12 октября 2023 года
Фарерские острова
Сборная Фарерских островов занимает привычное для себя последнее место в группе с одним набранным очком в пяти сыгранных матчах. Фарерцы понимают, что уровень их игроков не позволяет бороться за более высокие места, поэтому стараются играть исключительно от обороны. В одном из последних матчей уступили на выезде сборной Польши со счетом 0:2.
В матче шестого тура на домашнем поле проиграли сборной Молдавии со счетом 0:1.
Польша
Поляки проваливают текущий отбор на Евро-2024, имея на своем счету только две домашние победы в пяти турах. Теперь сборной Польши нужно не только выигрывать все оставшиеся игры в группе, но и рассчитывать на потерю очков конкурентов. В матче пятого тура победили на своем поле фарерцев (2:0), благодаря двум голам Роберта Левандовски.
В матче последнего тура уступили на выезде фаворитам группы, сборной Албании, со счетом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Фарерских островов – 10.00
- Ничья – 5.00
- Победит сборная Польши – 1.36
- Победит сборная Польши с форой -1.5 – 2.08
- Обе забьют — нет – 1.57
- Обе забьют — да – 2.31
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- Сборная Фарерских островов проиграла все домашние встречи в этом календарном году.
- Поляки не побеждали на выезде в данном отборе на Евро-2024.
- В очных встречах команд три победы на счету поляков(12 забитых и 0 пропущенных мячей).
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши с форой -1.5 мяча по коэффициенту 2.08. Уровень игроков сборной Польши поможет им уверенно справиться с фарерцами с минимальным количеством потраченных сил.