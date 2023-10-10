Фарерские острова – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Польша, который состоится 12 октября 2023 года

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов занимает привычное для себя последнее место в группе с одним набранным очком в пяти сыгранных матчах. Фарерцы понимают, что уровень их игроков не позволяет бороться за более высокие места, поэтому стараются играть исключительно от обороны. В одном из последних матчей уступили на выезде сборной Польши со счетом 0:2.

В матче шестого тура на домашнем поле проиграли сборной Молдавии со счетом 0:1.

Польша

Поляки проваливают текущий отбор на Евро-2024, имея на своем счету только две домашние победы в пяти турах. Теперь сборной Польши нужно не только выигрывать все оставшиеся игры в группе, но и рассчитывать на потерю очков конкурентов. В матче пятого тура победили на своем поле фарерцев (2:0), благодаря двум голам Роберта Левандовски.

В матче последнего тура уступили на выезде фаворитам группы, сборной Албании, со счетом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Фарерских островов – 10.00

Ничья – 5.00

Победит сборная Польши – 1.36

Победит сборная Польши с форой -1.5 – 2.08

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.31

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Сборная Фарерских островов проиграла все домашние встречи в этом календарном году.

Поляки не побеждали на выезде в данном отборе на Евро-2024.

В очных встречах команд три победы на счету поляков(12 забитых и 0 пропущенных мячей).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши с форой -1.5 мяча по коэффициенту 2.08. Уровень игроков сборной Польши поможет им уверенно справиться с фарерцами с минимальным количеством потраченных сил.