Болгария – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Литва, который состоится 14 октября 2023 года.

Болгария

Болгары с двумя очками в активе идут на четвёртом месте в своей группе. Команда будет бороться в последних турах с литовцами за возможность не стать худшей командой в текущей группе. В сентябре в товарищеском матче уступили сборной Ирана со счётом 0:1.

В шестом туре в выездной встрече на последних минутах матча проиграли черногорцам со счётом 1:2.

Литва

Литовцы занимают последнее место в этой группе, проигрывая на данный момент болгарам только по разнице забитых и пропущенных мячей. Литовская сборная рискует закончить квалификацию на чемпионат Европы без побед. В матче со сборной Черногории сыграли в результативную ничью 2:2.

В последней встрече на домашнем поле уступили сборной Сербии со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Болгарии – 1.55

Ничья – 4.00

Победит сборная Литвы – 6.60

Победит сборная Болгарии с форой -1.5 – 2.62

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Сборная Болгарии все матчи на своём поле в этом году сыграла на тотал меньше 2.5 мячей.

Сборная Литвы не забивает в гостевых встречах шесть матчей подряд.

В личных матчах между командами преимущество у болгар (две победы, одна ничья, одно поражение).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Болгарии по коэффициенту 1.55. Сборная Болгарии имеет определенные трудности с реализацией моментов, но в целом навязывает борьбу большинству команд в группе. Матч против сборной Литвы представляет собой возможность взять свои первые три очка в группе.