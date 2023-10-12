Болгария – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Литва, который состоится 14 октября 2023 года.
Болгария
Болгары с двумя очками в активе идут на четвёртом месте в своей группе. Команда будет бороться в последних турах с литовцами за возможность не стать худшей командой в текущей группе. В сентябре в товарищеском матче уступили сборной Ирана со счётом 0:1.
В шестом туре в выездной встрече на последних минутах матча проиграли черногорцам со счётом 1:2.
Литва
Литовцы занимают последнее место в этой группе, проигрывая на данный момент болгарам только по разнице забитых и пропущенных мячей. Литовская сборная рискует закончить квалификацию на чемпионат Европы без побед. В матче со сборной Черногории сыграли в результативную ничью 2:2.
В последней встрече на домашнем поле уступили сборной Сербии со счётом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Болгарии – 1.55
- Ничья – 4.00
- Победит сборная Литвы – 6.60
- Победит сборная Болгарии с форой -1.5 – 2.62
- Обе забьют — нет – 1.65
- Обе забьют — да – 2.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78
Статистика
- Сборная Болгарии все матчи на своём поле в этом году сыграла на тотал меньше 2.5 мячей.
- Сборная Литвы не забивает в гостевых встречах шесть матчей подряд.
- В личных матчах между командами преимущество у болгар (две победы, одна ничья, одно поражение).
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Болгарии по коэффициенту 1.55. Сборная Болгарии имеет определенные трудности с реализацией моментов, но в целом навязывает борьбу большинству команд в группе. Матч против сборной Литвы представляет собой возможность взять свои первые три очка в группе.