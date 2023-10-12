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Болгария – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:40
Болгария – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Литва, который состоится 14 октября 2023 года.

Болгария

Болгары с двумя очками в активе идут на четвёртом месте в своей группе. Команда будет бороться в последних турах с литовцами за возможность не стать худшей командой в текущей группе. В сентябре в товарищеском матче уступили сборной Ирана со счётом 0:1.

В шестом туре в выездной встрече на последних минутах матча проиграли черногорцам со счётом 1:2.

Литва

Литовцы занимают последнее место в этой группе, проигрывая на данный момент болгарам только по разнице забитых и пропущенных мячей. Литовская сборная рискует закончить квалификацию на чемпионат Европы без побед. В матче со сборной Черногории сыграли в результативную ничью 2:2.

В последней встрече на домашнем поле уступили сборной Сербии со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Болгарии – 1.55
  • Ничья – 4.00
  • Победит сборная Литвы – 6.60
  • Победит сборная Болгарии с форой -1.5 – 2.62
  • Обе забьют — нет – 1.65
  • Обе забьют — да – 2.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

  • Сборная Болгарии все матчи на своём поле в этом году сыграла на тотал меньше 2.5 мячей.
  • Сборная Литвы не забивает в гостевых встречах шесть матчей подряд.
  • В личных матчах между командами преимущество у болгар (две победы, одна ничья, одно поражение).

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу Болгарии по коэффициенту 1.55. Сборная Болгарии имеет определенные трудности с реализацией моментов, но в целом навязывает борьбу большинству команд в группе. Матч против сборной Литвы представляет собой возможность взять свои первые три очка в группе.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:05
Уровень сборных Болгарии и Литвы, естественно имеет огромную разницу, и первые попросту обязаны забирать три очка. Так может показаться, это правда, но все-таки здесь лучше зайти со стороны аутсайдера, ведь в последнее время болгары не впечатляют. К слову, это касается и очных встреч, в которых в период 2021-23 годов, Литва ни разу не проиграла Болгарии в два и более гола. Кстати, и это за 3-и очные встречи. Получается, что данная фора имеет право на жизнь.
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