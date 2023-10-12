Дания – Казахстан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Дания – Казахстан, который состоится 14 октября 2023 года.

Дания

Сборная Дании после шести сыгранных туров с тринадцатью набранными очками идёт на втором месте в группе Н. Главной ударной силой датчан в текущем отборе является 20-летний форвард английского Манчестер Юнайтеда, Расмус Хойлунд, с шестью забитыми голами. В предыдущем матче датчане на своём поле обыграли сборную Сан-Марино со счётом 4:0.

В последнем туре в гостевом матче одолели сборную Финляндии со счётом 1:0.

Казахстан

Сборная Казахстана — главная сенсация в данной группе. Команда русского специалиста М. Адиева набрала двенадцать очков из восемнадцати возможных. В пятом туре уступили в равной игре на своём поле финской сборной со счётом 0:1.

В шестом туре, наоборот, не создавая большого количества моментов, играя вторым номером, одержали победу над сборной Северной Ирландии со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Дании – 1.16

Ничья – 8.20

Победит сборная Казахстана – 23.00

Победит сборная Дании с форой -2.5 – 2.27

Обе забьют — нет – 1.51

Обе забьют — да – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.54

Статистика

Сборная Дании не уступает на домашнем поле в шести матчах подряд.

Сборная Казахстана единственная команда, которая побеждала датчан в текущем отборе.

В личных противостояниях между командами четыре победы датчан при одном поражении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.59. Сборную Казахстана недооценивают букмекерские конторы. Коэффициент 23.00 на их победу явно завышен, учитывая тот факт, что они уже побеждали датчан в этом отборе. Нас ждёт серьёзная борьба с забитыми голами с обеих сторон.