Англия – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Англия – Италия, который состоится 17 октября 2023 года.
Англия
Сборная Англии лидирует в своей группе после пяти сыгранных матчей. Англичане показывают зрелищную игру и стабильные результаты на данный момент. Единственной игрой, в которой они потеряли очки, был матч со сборной Украины, который завершился вничью (1:1).
Последняя товарищеская игра закончилась победой над сборной Австралии со счётом 1:0.
Италия
Сборная Италии идёт на втором месте в группе, имея на одну игру меньше, чем у конкурентов. Игра с англичанами покажет, насколько команда готова бороться за первое место, или судьба второй путёвки решится в последнем туре с украинцами.
В седьмом туре они обыграли сборную Мальты со счётом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Англии – 1.68
- Ничья – 3.85
- Победит сборная Италии – 5.80
- Победит сборная Англии с форой -1.5 – 2.98
- Обе забьют — нет – 1.66
- Обе забьют — да – 2.24
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- Сборная Англии обыграла всех соперников в текущем отборе на своём поле.
- Итальянцы из пяти последних матчей в четырёх играют на тотал больше 2.5 мячей.
- В очных встречах преимущество на стороне сборной Италии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Англии по коэффициенту 1.68. Учитывая игровую форму англичан на данный момент и их возможность за два тура до окончания отбора забронировать проход на Евро-2024, мы предполагаем, что команда воспользуется таким шансом.