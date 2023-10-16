Англия – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Англия – Италия, который состоится 17 октября 2023 года.

Англия

Сборная Англии лидирует в своей группе после пяти сыгранных матчей. Англичане показывают зрелищную игру и стабильные результаты на данный момент. Единственной игрой, в которой они потеряли очки, был матч со сборной Украины, который завершился вничью (1:1).

Последняя товарищеская игра закончилась победой над сборной Австралии со счётом 1:0.

Италия

Сборная Италии идёт на втором месте в группе, имея на одну игру меньше, чем у конкурентов. Игра с англичанами покажет, насколько команда готова бороться за первое место, или судьба второй путёвки решится в последнем туре с украинцами.

В седьмом туре они обыграли сборную Мальты со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Англии – 1.68

Ничья – 3.85

Победит сборная Италии – 5.80

Победит сборная Англии с форой -1.5 – 2.98

Обе забьют — нет – 1.66

Обе забьют — да – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Сборная Англии обыграла всех соперников в текущем отборе на своём поле.

Итальянцы из пяти последних матчей в четырёх играют на тотал больше 2.5 мячей.

В очных встречах преимущество на стороне сборной Италии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Англии по коэффициенту 1.68. Учитывая игровую форму англичан на данный момент и их возможность за два тура до окончания отбора забронировать проход на Евро-2024, мы предполагаем, что команда воспользуется таким шансом.