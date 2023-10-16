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Англия – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:27
Англия – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Англия – Италия, который состоится 17 октября 2023 года.

Англия

Сборная Англии лидирует в своей группе после пяти сыгранных матчей. Англичане показывают зрелищную игру и стабильные результаты на данный момент. Единственной игрой, в которой они потеряли очки, был матч со сборной Украины, который завершился вничью (1:1).

Последняя товарищеская игра закончилась победой над сборной Австралии со счётом 1:0.

Италия

Сборная Италии идёт на втором месте в группе, имея на одну игру меньше, чем у конкурентов. Игра с англичанами покажет, насколько команда готова бороться за первое место, или судьба второй путёвки решится в последнем туре с украинцами.

В седьмом туре они обыграли сборную Мальты со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Англии – 1.68
  • Ничья – 3.85
  • Победит сборная Италии – 5.80
  • Победит сборная Англии с форой -1.5 – 2.98
  • Обе забьют — нет – 1.66
  • Обе забьют — да – 2.24
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

  • Сборная Англии обыграла всех соперников в текущем отборе на своём поле.
  • Итальянцы из пяти последних матчей в четырёх играют на тотал больше 2.5 мячей.
  • В очных встречах преимущество на стороне сборной Италии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Англии по коэффициенту 1.68. Учитывая игровую форму англичан на данный момент и их возможность за два тура до окончания отбора забронировать проход на Евро-2024, мы предполагаем, что команда воспользуется таким шансом.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 18:39
Не хочется даже думать об исходе данного поединке. В плане него всё тут туманно как на Туманном Альбионе. Вроде бы родоначальники футбола выглядят поувереннее, плюс первую дуэль завершили в свою пользу. Но и итальянцы, которые вряд ли вновь хотят пролететь мимо крупного турнира, точно не за поражением едут в Англию. Что получится в итоге - покажет время. Ну а я возьму ставку "Обе забьют" за отличный коэффициент и предположу как минимум по одному точному удару с каждой стороны. Как это случилось, например, в первой встрече данных соперников в рамках текущего отбора к Евро, когда англичане выиграли в Италии 2-1. И у хозяев, и у гостей с атакой всё в порядке, есть кому забивать.
Гость
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