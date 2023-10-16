Мальта – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Мальта – Украина, который состоится 17 октября 2023 года.

Мальта

Сборная Мальты занимает последнее место в данной группе, не набрав ни одного очка. В последних двух матчах им предстоит встретиться с главными претендентами на выход из группы, что увеличивает их шансы завершить весь отбор без набранных баллов. В предыдущем матче на своем поле они проиграли сборной Северной Македонии (0:2).

В последнем туре уступили сборной Италии со счетом 0:4.

Украина

Сборная Украины имеет в своем активе десять набранных баллов после шести сыгранных туров. Победа в последних двух турах позволит украинцам с высокой вероятностью пройти на чемпионат Европы. В выездном матче шестого тура они уступили сборной Италии (1:2).

В седьмом туре обыграли сборную Северной Македонии со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Мальты – 14.00

Ничья – 6.00

Победит сборная Украины – 1.27

Победит сборная Украины с форой -1.5 – 1.80

Обе забьют — нет – 1.54

Обе забьют — да – 2.49

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Мальтийцы на домашней арене не забивали в текущем отборе.

Сборная Украины не забивала в этом году только сборной Англии на их поле.

Команды встречались между собой два раза, в которых одна победа на счету мальтийцев и одна за украинцами.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Украины с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.80. В предстоящем матче мы ожидаем уверенную победу гостей с разницей в два или более мячей.