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Мальта – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:22
Мальта – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Мальта – Украина, который состоится 17 октября 2023 года.

Мальта

Сборная Мальты занимает последнее место в данной группе, не набрав ни одного очка. В последних двух матчах им предстоит встретиться с главными претендентами на выход из группы, что увеличивает их шансы завершить весь отбор без набранных баллов. В предыдущем матче на своем поле они проиграли сборной Северной Македонии (0:2).

В последнем туре уступили сборной Италии со счетом 0:4.

Украина

Сборная Украины имеет в своем активе десять набранных баллов после шести сыгранных туров. Победа в последних двух турах позволит украинцам с высокой вероятностью пройти на чемпионат Европы. В выездном матче шестого тура они уступили сборной Италии (1:2).

В седьмом туре обыграли сборную Северной Македонии со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Мальты – 14.00
  • Ничья – 6.00
  • Победит сборная Украины – 1.27
  • Победит сборная Украины с форой -1.5 – 1.80
  • Обе забьют — нет – 1.54
  • Обе забьют — да – 2.49
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

  • Мальтийцы на домашней арене не забивали в текущем отборе.
  • Сборная Украины не забивала в этом году только сборной Англии на их поле.
  • Команды встречались между собой два раза, в которых одна победа на счету мальтийцев и одна за украинцами.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Украины с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.80. В предстоящем матче мы ожидаем уверенную победу гостей с разницей в два или более мячей.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Сухая победа украинцев - П2.
Гость
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