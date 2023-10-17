Сан-Марино – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Сан-Марино – Дания, который состоится 17 октября 2023 года.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино идет на шестом месте в группе после семи сыгранных туров и показывает худшие результаты среди всех участников отбора. В шестом туре они проиграли дома сборной Словении со счетом 0:4.

В последнем туре в выездной встрече уступили сборной Северной Ирландии со счетом 0:3.

Дания

Датчане разделяют первое место в группе на данный момент со сборной Словении. Подопечные К. Хюльманн показывают стабильную игру на протяжении всего отбора, проиграв только во втором туре сборной Казахстана. В одной из предыдущих игр на выезде обыграли сборную Финляндии со счетом 1:0.

В последнем матче дома взяли реванш у казахов со счетом 3:1 за поражение в первом круге.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Сан-Марино – 50.00

Ничья – 29.00

Победит сборная Дании – 1.01

Победит сборная Дании с форой -4.5 – 2.03

Обе забьют — нет – 1.17

Обе забьют — да – 4.70

Тотал голов больше 4.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 4.5 голов – 2.14

Статистика

Сборная Сан-Марино с нулевым количеством забитых и двадцатью четырьмя пропущенными мячами является худшей командой в отборе на Евро-2024.

Дании в пяти последних играх набрала тринадцать очков.

В очных встречах преимущество на стороне датчан.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Дании с форой -4.5 мячей по коэффициенту 2.03. Уровень команд совершенно разный, поэтому нет смысла рассматривать шансы сборной Сан-Марино. Нас ожидает уверенная победа гостей.