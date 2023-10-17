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Сан-Марино – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:42
Сан-Марино – Дания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Сан-Марино – Дания, который состоится 17 октября 2023 года.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино идет на шестом месте в группе после семи сыгранных туров и показывает худшие результаты среди всех участников отбора. В шестом туре они проиграли дома сборной Словении со счетом 0:4.

В последнем туре в выездной встрече уступили сборной Северной Ирландии со счетом 0:3.

Дания

Датчане разделяют первое место в группе на данный момент со сборной Словении. Подопечные К. Хюльманн показывают стабильную игру на протяжении всего отбора, проиграв только во втором туре сборной Казахстана. В одной из предыдущих игр на выезде обыграли сборную Финляндии со счетом 1:0.

В последнем матче дома взяли реванш у казахов со счетом 3:1 за поражение в первом круге.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Сан-Марино – 50.00
  • Ничья – 29.00
  • Победит сборная Дании – 1.01
  • Победит сборная Дании с форой -4.5 – 2.03
  • Обе забьют — нет – 1.17
  • Обе забьют — да – 4.70
  • Тотал голов больше 4.5 голов – 1.72
  • Тотал голов меньше 4.5 голов – 2.14

Статистика

  • Сборная Сан-Марино с нулевым количеством забитых и двадцатью четырьмя пропущенными мячами является худшей командой в отборе на Евро-2024.
  • Дании в пяти последних играх набрала тринадцать очков.
  • В очных встречах преимущество на стороне датчан.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Дании с форой -4.5 мячей по коэффициенту 2.03. Уровень команд совершенно разный, поэтому нет смысла рассматривать шансы сборной Сан-Марино. Нас ожидает уверенная победа гостей.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 09:37
Кэфы говорят сами за себя. Думаю что Тб 2,5 запросто будет в этом матче.
Гость
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