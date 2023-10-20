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«Торино» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:37
«Торино» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Торино» – «Интер», который состоится 21 октября 2023 года

«Торино»

«Торино» занимает четырнадцатое место после восьми сыгранных туров. Подопечные И.Юрича среди самых нерезультативных команд Серии А. В одном из предыдущих туров сыграли дома вничью с «Ромой» со счётом 1:1.

В последнем туре в туринском дерби на выезде проиграли «Ювентусу» (0:2).

«Интер»

«Интер» идёт среди лидеров чемпионата Италии с девятнадцатью очками из двадцати четырёх возможных. Команда Симоне Инзаги, за исключением двух матчей, показывает стабильную игру. В шестом туре на своём поле проиграли «Сассуоло» (1:2).

В восьмом туре сыграли в результативную ничью с «Болоньей» со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 5.10
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Интер» – 1.78
  • Победит «Интер» с форой -1.5 – 3.10
  • Обе забьют — нет – 1.86
  • Обе забьют — да – 1.96
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

  • «Торино» не проигрывает на домашней арене в текущем розыгрыше Серии А.
  • «Интер» на выезде не пропускает в этом сезоне чемпионата Италии.
  • Только одна игра из пяти последних между командами завершилась на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.78. «Торино» в последних играх показывает нестабильную игру, чем вполне может воспользоваться «Интер».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк интер
Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 17:11
Фантастическая форма Интера, это еще не все факторы, которые говорят в их пользу. Очные матчи, вот вишенка на торте данного мероприятия, ведь только за 5-ть крайних личных встреч клубов, в активе миланской дружины аж 4-е победы. К слову, Торино смог довольствоваться только одним ничейным исходом, и если по правде, то тот поединок чудом не закончился победой Интера, и даже тот факт, что отыгрались они в самом конце, не затмевает их повышенную активность, а также тотальную осаду ворот соперника в том противостояние. В общем, учитывая сильную мотивацию гостей, а также их нынешний игровой подъем, деклассировать оппонента они обязаны.
Гость
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