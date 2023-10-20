«Торино» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697805422

вчера, 15:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Торино» – «Интер», который состоится 21 октября 2023 года

«Торино»

«Торино» занимает четырнадцатое место после восьми сыгранных туров. Подопечные И.Юрича среди самых нерезультативных команд Серии А. В одном из предыдущих туров сыграли дома вничью с «Ромой» со счётом 1:1.

В последнем туре в туринском дерби на выезде проиграли «Ювентусу» (0:2).

«Интер»

«Интер» идёт среди лидеров чемпионата Италии с девятнадцатью очками из двадцати четырёх возможных. Команда Симоне Инзаги, за исключением двух матчей, показывает стабильную игру. В шестом туре на своём поле проиграли «Сассуоло» (1:2).

В восьмом туре сыграли в результативную ничью с «Болоньей» со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 5.10

Ничья – 3.70

Победит «Интер» – 1.78

Победит «Интер» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

«Торино» не проигрывает на домашней арене в текущем розыгрыше Серии А.

«Интер» на выезде не пропускает в этом сезоне чемпионата Италии.

Только одна игра из пяти последних между командами завершилась на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.78. «Торино» в последних играх показывает нестабильную игру, чем вполне может воспользоваться «Интер».