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«Рома» – «Славия» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

26 октября 2023, 01:31
«Рома» – «Славия» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Рома» – «Славия» Прага, который состоится 26 октября 2023 года

«Рома»

«Рома» набрав шесть очков в первых двух турах, разделяет первое место в группе с будущим соперником. В итальянской Серии А команда набрала ход и подтянулась к зоне еврокубков после провального стартового отрезка. В предыдущем матче Лиги Европы в сухую обыграли швейцарский «Серветт» со счётом 4:0.

В девятом туре чемпионата Италии выиграли «Монцу»(1:0).

«Славия» Прага

«Славия» Прага – первая команда в группе Лиги Европы по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Чехии идут на втором месте, уступая лидеру всего два очка. Во втором матче в Лиге Европы разгромно обыграли молдавский «Шериф» (6:0).

Во внутреннем чемпионате на своём поле выиграли «Словацко» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.69
  • Ничья – 4.25
  • Победит «Славия» Прага – 5.00
  • Победит «Рома» с форой -1.5 мяча – 2.89
  • Обе забьют — нет – 1.96
  • Обе забьют — да – 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • «Рома» побеждает в последних четырёх играх подряд.
  • «Славия» Прага проиграла в этом сезоне только одну встречу.
  • В очных матчах минимальное преимущество на стороне «Славии».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. Команды в этом сезоне показывают результативную игру как в своих чемпионатах, так и в еврокубковых матчах. Предстоящая встреча не должна быть исключением.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк славия
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
26 октября в 08:33
Разница в классе, домашняя атмосфера стадиона "Олимпико", еврокубковый опыт Моуриньо - все это говорит о успешном выступление Ромы. Никто не говорит о каком-либо разгромном счете, или же тотальном контроле ситуации, нет, скорее это будет дежурная победа фаворита, у которого в обойме есть высококлассные специалисты. Тот же Лукаку, или Белотти, Спинаццола, Паредес и многие, многие другие. Ну как с таким составом не деклассировать аутсайдера? Получается, что предпосылок на сенсацию очень мало.
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