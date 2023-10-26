«Рома» – «Славия» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 октября 2023, 01:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Рома» – «Славия» Прага, который состоится 26 октября 2023 года

«Рома»

«Рома» набрав шесть очков в первых двух турах, разделяет первое место в группе с будущим соперником. В итальянской Серии А команда набрала ход и подтянулась к зоне еврокубков после провального стартового отрезка. В предыдущем матче Лиги Европы в сухую обыграли швейцарский «Серветт» со счётом 4:0.

В девятом туре чемпионата Италии выиграли «Монцу»(1:0).

«Славия» Прага

«Славия» Прага – первая команда в группе Лиги Европы по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В чемпионате Чехии идут на втором месте, уступая лидеру всего два очка. Во втором матче в Лиге Европы разгромно обыграли молдавский «Шериф» (6:0).

Во внутреннем чемпионате на своём поле выиграли «Словацко» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.69

Ничья – 4.25

Победит «Славия» Прага – 5.00

Победит «Рома» с форой -1.5 мяча – 2.89

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

«Рома» побеждает в последних четырёх играх подряд.

«Славия» Прага проиграла в этом сезоне только одну встречу.

В очных матчах минимальное преимущество на стороне «Славии».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.86. Команды в этом сезоне показывают результативную игру как в своих чемпионатах, так и в еврокубковых матчах. Предстоящая встреча не должна быть исключением.