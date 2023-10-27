«Бохум» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура чемпионата Германии «Бохум» – «Майнц», который состоится 27 октября 2023 года
«Бохум»
«Бохум» после восьми сыгранных матчей идёт на семнадцатом месте в чемпионате Германии. Команда провалила стартовые игры текущего сезона, набрав только четыре очка. В седьмом туре неожиданно сыграли на выезде в сухую ничью с «Лейпцигом»(0:0).
В восьмом туре уступили «Фрайбургу» со счётом 1:2, отличившись первыми в воротах соперника.
«Майнц»
«Майнц» – последняя команда немецкой Бундеслиги с двумя очками в своём активе. В ближайших матчах подопечные Б.Свенссона должны начать набирать баллы, чтобы не дать возможность оторваться ближайшим конкурентам. В предыдущем матче на выезде сыграли в результативную ничью с «Боруссией» Менхенгладбах со счётом 2:2.
В последнем туре на домашней арене проиграли «Баварии»(1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бохум» – 2.51
- Ничья – 3.85
- Победит «Майнц» – 2.71
- Победит «Бохум» с форой -1.5 – 5.20
- Обе забьют — нет – 2.21
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09
Статистика
- «Бохум» не побеждал в текущем розыгрыше Бундеслиги.
- «Майнц» взял только одно очко во всех выездных матчах сезона.
- В последних пяти очных встречах минимальное приемущество на стороне «Майнца».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.09. В будущем матче нас ждёт осторожная игра, и ни один из коллективов не будет рисковать. Такие игры называют матчами за шесть очков.