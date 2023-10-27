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«Бохум» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:07
«Бохум» – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура чемпионата Германии «Бохум» – «Майнц», который состоится 27 октября 2023 года

«Бохум»

«Бохум» после восьми сыгранных матчей идёт на семнадцатом месте в чемпионате Германии. Команда провалила стартовые игры текущего сезона, набрав только четыре очка. В седьмом туре неожиданно сыграли на выезде в сухую ничью с «Лейпцигом»(0:0).

В восьмом туре уступили «Фрайбургу» со счётом 1:2, отличившись первыми в воротах соперника.

«Майнц»

«Майнц» – последняя команда немецкой Бундеслиги с двумя очками в своём активе. В ближайших матчах подопечные Б.Свенссона должны начать набирать баллы, чтобы не дать возможность оторваться ближайшим конкурентам. В предыдущем матче на выезде сыграли в результативную ничью с «Боруссией» Менхенгладбах со счётом 2:2.

В последнем туре на домашней арене проиграли «Баварии»(1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бохум» – 2.51
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Майнц» – 2.71
  • Победит «Бохум» с форой -1.5 – 5.20
  • Обе забьют — нет – 2.21
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

  • «Бохум» не побеждал в текущем розыгрыше Бундеслиги.
  • «Майнц» взял только одно очко во всех выездных матчах сезона.
  • В последних пяти очных встречах минимальное приемущество на стороне «Майнца».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.09. В будущем матче нас ждёт осторожная игра, и ни один из коллективов не будет рисковать. Такие игры называют матчами за шесть очков.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бохум
Все комментарии
idres
idres
вчера в 16:27
Абсолютно непредсказуемым в плане исхода для меня является поединок двух команд из зоны вылета. По сути они одинаково ужасны на старте сезона. Пытаться рассуждать, кто окажется сильнее - это как гадать на ромашке. А вот банально заиграть ставку на ТБ 2,5 за вполне достойный коэффициент - очень логично. В обороне и Бохум, и Майнц выглядят плачевно. Да, сами забивают мало. Но чьи ещё ворота поражать двум аутсайдерам, если не ворота друг друга в очном поединке?
Гость
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