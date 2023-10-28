Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:49
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», который состоится 29 октября 2023 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после девяти сыгранных туров идёт на четвёртом месте в английской Премьер-лиги. «Красные» не оставляют никаких шансов своим соперникам в матчах на домашней арене. В девятом туре обыграли «Эвертон» со счётом 2:0.

В третьем туре Лиги Европы разгромно выиграли у французской «Тулузы»(5:1).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» с десятью очками на своём счету занимают пятнадцатое место в чемпионате Англии. Любимый счёт команды в последних играх – ничейные исходы. В восьмом туре сыграли вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.

В последнем сыгранном туре упустили победу над «Лутон Таун», сыграв вничью 2:2, ведя по ходу матча со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.26
  • Ничья – 7.00
  • Победит «Ноттингем Форест» – 11.00
  • Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.68
  • Обе забьют — нет – 1.98
  • Обе забьют — да – 1.84
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл все домашние встречи этого сезона.
  • Единственная выездная победа «Ноттингем Форест» в текущем сезоне была над командой «Челси».
  • «Ливерпуль» никогда не проигрывал на своём поле «Ноттингем Форест».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Учитывая все статистические данные и форму, в которой находится «Ливерпуль» на текущий момент, мы рассчитываем на уверенную победу хозяев.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 