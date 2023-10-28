«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», который состоится 29 октября 2023 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после девяти сыгранных туров идёт на четвёртом месте в английской Премьер-лиги. «Красные» не оставляют никаких шансов своим соперникам в матчах на домашней арене. В девятом туре обыграли «Эвертон» со счётом 2:0.

В третьем туре Лиги Европы разгромно выиграли у французской «Тулузы»(5:1).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» с десятью очками на своём счету занимают пятнадцатое место в чемпионате Англии. Любимый счёт команды в последних играх – ничейные исходы. В восьмом туре сыграли вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.

В последнем сыгранном туре упустили победу над «Лутон Таун», сыграв вничью 2:2, ведя по ходу матча со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.26

Ничья – 7.00

Победит «Ноттингем Форест» – 11.00

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.68

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

«Ливерпуль» выиграл все домашние встречи этого сезона.

Единственная выездная победа «Ноттингем Форест» в текущем сезоне была над командой «Челси».

«Ливерпуль» никогда не проигрывал на своём поле «Ноттингем Форест».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Учитывая все статистические данные и форму, в которой находится «Ливерпуль» на текущий момент, мы рассчитываем на уверенную победу хозяев.