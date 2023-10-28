«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест», который состоится 29 октября 2023 года
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» после девяти сыгранных туров идёт на четвёртом месте в английской Премьер-лиги. «Красные» не оставляют никаких шансов своим соперникам в матчах на домашней арене. В девятом туре обыграли «Эвертон» со счётом 2:0.
В третьем туре Лиги Европы разгромно выиграли у французской «Тулузы»(5:1).
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» с десятью очками на своём счету занимают пятнадцатое место в чемпионате Англии. Любимый счёт команды в последних играх – ничейные исходы. В восьмом туре сыграли вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.
В последнем сыгранном туре упустили победу над «Лутон Таун», сыграв вничью 2:2, ведя по ходу матча со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.26
- Ничья – 7.00
- Победит «Ноттингем Форест» – 11.00
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.68
- Обе забьют — нет – 1.98
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл все домашние встречи этого сезона.
- Единственная выездная победа «Ноттингем Форест» в текущем сезоне была над командой «Челси».
- «Ливерпуль» никогда не проигрывал на своём поле «Ноттингем Форест».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.68. Учитывая все статистические данные и форму, в которой находится «Ливерпуль» на текущий момент, мы рассчитываем на уверенную победу хозяев.