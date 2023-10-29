«Интер» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

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сегодня, 01:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Рома», который состоится 29 октября 2023 года

«Интер»

«Интер» лидирует в чемпионате Италии после девяти сыгранных туров. Команда имеет лучшие показатели забитых и пропущенных мячей среди всех участников Серии А. В девятом туре победили в гостях «Торино» со счётом 3:0.

В последнем сыгранном матче Лиги Чемпионов обыграли «Зальцбург»(2:1).

«Рома»

«Рома» занимает седьмое место с четырнадцатью очками в своём активе. Под руководством Жозе Мауриньо команда набрала игровую форму и показывает хорошие результаты. В последней встрече чемпионата Италии на домашнем поле «Рома» минимально обыграла «Монцу»(1:0).

В матче Лиги Европы они также были сильнее пражской «Славии», обыграв их со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.58

Ничья – 4.35

Победит «Рома» – 6.10

Победит «Интер» с форой -1.5 – 2.64

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

«Интер» десять раз отличился в воротах соперников в пяти последних матчах Серии А.

«Рома» забивает во всех выездных встречах этого сезона.

В пяти последних очных матчах уверенное преимущество на стороне «Интера».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.58. Обе команды находятся в хорошей форме, но фактор домашнего поля для «Интера» и то, что гости в этом сезоне не обыграли команды высокого уровня, играют на стороне хозяев.