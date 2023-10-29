Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Интер» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

сегодня, 01:12
«Интер» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Рома», который состоится 29 октября 2023 года

«Интер»

«Интер» лидирует в чемпионате Италии после девяти сыгранных туров. Команда имеет лучшие показатели забитых и пропущенных мячей среди всех участников Серии А. В девятом туре победили в гостях «Торино» со счётом 3:0.

В последнем сыгранном матче Лиги Чемпионов обыграли «Зальцбург»(2:1).

«Рома»

«Рома» занимает седьмое место с четырнадцатью очками в своём активе. Под руководством Жозе Мауриньо команда набрала игровую форму и показывает хорошие результаты. В последней встрече чемпионата Италии на домашнем поле «Рома» минимально обыграла «Монцу»(1:0).

В матче Лиги Европы они также были сильнее пражской «Славии», обыграв их со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.58
  • Ничья – 4.35
  • Победит «Рома» – 6.10
  • Победит «Интер» с форой -1.5 – 2.64
  • Обе забьют — нет – 1.78
  • Обе забьют — да – 2.05
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

  • «Интер» десять раз отличился в воротах соперников в пяти последних матчах Серии А.
  • «Рома» забивает во всех выездных встречах этого сезона.
  • В пяти последних очных матчах уверенное преимущество на стороне «Интера».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.58. Обе команды находятся в хорошей форме, но фактор домашнего поля для «Интера» и то, что гости в этом сезоне не обыграли команды высокого уровня, играют на стороне хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк интер
Все комментарии
idres
idres
сегодня в 08:52
Думаю, что у нас есть все шансы увидеть в этом матче ТМ по голам. Не жду высоких скоростей с самого начала, покуда команды все же в середине недели играли в еврокубках и грамотная дозация нагрузок сейчас для них также важна. Плюс ко всему обе команды хорошо действуют в обороне в последнее время, с шашками наголо друг на друга бросаться не будут, а посему и голов много мы можем не увидеть. У хозяев вообще лучшая оборона в Лиге, а римляне в этом компоненте значительно прибавили в последнее время, так что вязкий поединок вполне может выйти на низ по голам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 