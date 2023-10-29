«Интер» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Рома», который состоится 29 октября 2023 года
«Интер»
«Интер» лидирует в чемпионате Италии после девяти сыгранных туров. Команда имеет лучшие показатели забитых и пропущенных мячей среди всех участников Серии А. В девятом туре победили в гостях «Торино» со счётом 3:0.
В последнем сыгранном матче Лиги Чемпионов обыграли «Зальцбург»(2:1).
«Рома»
«Рома» занимает седьмое место с четырнадцатью очками в своём активе. Под руководством Жозе Мауриньо команда набрала игровую форму и показывает хорошие результаты. В последней встрече чемпионата Италии на домашнем поле «Рома» минимально обыграла «Монцу»(1:0).
В матче Лиги Европы они также были сильнее пражской «Славии», обыграв их со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.58
- Ничья – 4.35
- Победит «Рома» – 6.10
- Победит «Интер» с форой -1.5 – 2.64
- Обе забьют — нет – 1.78
- Обе забьют — да – 2.05
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92
Статистика
- «Интер» десять раз отличился в воротах соперников в пяти последних матчах Серии А.
- «Рома» забивает во всех выездных встречах этого сезона.
- В пяти последних очных матчах уверенное преимущество на стороне «Интера».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.58. Обе команды находятся в хорошей форме, но фактор домашнего поля для «Интера» и то, что гости в этом сезоне не обыграли команды высокого уровня, играют на стороне хозяев.