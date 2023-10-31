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«Штутгарт» – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:35
«Штутгарт» – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Штутгарт» – «Унион» Берлин, который состоится 31 октября 2023 года

«Штутгарт»

«Штутгарт» идёт в топ три команд немецкой Бундеслиги после девяти сыгранных туров. «Швабы» выдали в текущем сезоне серию из восьми подряд побед, которая была прервана в прошлом туре. Команда уступила на своём поле «Хоффенхайму» со счётом 2:3.

Кубковый матч первого раунда «Штутгарт» завершил уверенной победой над «Балингеном»(4:0), клубом с юго-западной региональной лиги.

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин участник Лиги Чемпионов сезона 2023/2024, право на участие в котором команда выборола по итогам предыдущего чемпионата, занявши четвёртое место. Берлинцы полностью проваливают стартовый отрезок в этом сезоне, это мы видим по их результатам: пятнадцатое место в Бундеслиги и последнее в группе Лиги Чемпионов.

В кубке Германии был обыгран клуб юго-западной региональной лиги «Вальдорф» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 1.79
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Унион» Берлин – 4.25
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.05
  • Обе забьют — нет – 2.24
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

  • «Штутгарт» в последних пяти домашних играх отличился в воротах соперников восемнадцать раз.
  • «Унион» Берлин проигрывает в пяти подряд выездных встречах.
  • В матчах между командами на поле «Штутгарта» паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Штутгарта» по коэффициенту 1.79. В данном матче Кубка Германии сыграют клубы, представляющие Бундеслигу. Хозяева показывают качественную игру, гости, наоборот, проваливают матч за матчем. В предстоящем встречи мы прогнозируем продолжение падения «Униона».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк штутгарт
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 08:23
Штуттгарт однозначно не будет "сливать" кубок Германии, ведь в этом сезоне у команды есть хороший шанс зацепиться за выход в высокие стадии. Форма Униона, по идее, должна позволить хозяевам свою цель выполнить, но не стоит забывать, что у Штуттгарта не будет их главной звезды, которая и принесла большинство очков команде. То, что хозяева способны забивать и без главного форварда, показала игра с Хоффенхаймом, но в результате матча я бы не был так уверен. Всё же Униону нечего терять, команда должна попытаться ухватиться хотя бы за кубок, хоть и не любит Унион матчи среди недели. Но оборона гостей даёт сбои, а атака хозяев прелестна, поэтому попробую заиграть вариант с индивидуальным тоталом на Штуттгарт: ИТБ1(1,5) - за неплохой кф.
Гость
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