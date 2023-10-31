«Штутгарт» – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Штутгарт» – «Унион» Берлин, который состоится 31 октября 2023 года
«Штутгарт»
«Штутгарт» идёт в топ три команд немецкой Бундеслиги после девяти сыгранных туров. «Швабы» выдали в текущем сезоне серию из восьми подряд побед, которая была прервана в прошлом туре. Команда уступила на своём поле «Хоффенхайму» со счётом 2:3.
Кубковый матч первого раунда «Штутгарт» завершил уверенной победой над «Балингеном»(4:0), клубом с юго-западной региональной лиги.
«Унион» Берлин
«Унион» Берлин участник Лиги Чемпионов сезона 2023/2024, право на участие в котором команда выборола по итогам предыдущего чемпионата, занявши четвёртое место. Берлинцы полностью проваливают стартовый отрезок в этом сезоне, это мы видим по их результатам: пятнадцатое место в Бундеслиги и последнее в группе Лиги Чемпионов.
В кубке Германии был обыгран клуб юго-западной региональной лиги «Вальдорф» со счётом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 1.79
- Ничья – 4.30
- Победит «Унион» Берлин – 4.25
- Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 2.24
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28
Статистика
- «Штутгарт» в последних пяти домашних играх отличился в воротах соперников восемнадцать раз.
- «Унион» Берлин проигрывает в пяти подряд выездных встречах.
- В матчах между командами на поле «Штутгарта» паритет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Штутгарта» по коэффициенту 1.79. В данном матче Кубка Германии сыграют клубы, представляющие Бундеслигу. Хозяева показывают качественную игру, гости, наоборот, проваливают матч за матчем. В предстоящем встречи мы прогнозируем продолжение падения «Униона».