«Штутгарт» – «Унион» Берлин: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1698705318

сегодня, 01:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Штутгарт» – «Унион» Берлин, который состоится 31 октября 2023 года

«Штутгарт»

«Штутгарт» идёт в топ три команд немецкой Бундеслиги после девяти сыгранных туров. «Швабы» выдали в текущем сезоне серию из восьми подряд побед, которая была прервана в прошлом туре. Команда уступила на своём поле «Хоффенхайму» со счётом 2:3.

Кубковый матч первого раунда «Штутгарт» завершил уверенной победой над «Балингеном»(4:0), клубом с юго-западной региональной лиги.

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин участник Лиги Чемпионов сезона 2023/2024, право на участие в котором команда выборола по итогам предыдущего чемпионата, занявши четвёртое место. Берлинцы полностью проваливают стартовый отрезок в этом сезоне, это мы видим по их результатам: пятнадцатое место в Бундеслиги и последнее в группе Лиги Чемпионов.

В кубке Германии был обыгран клуб юго-западной региональной лиги «Вальдорф» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.79

Ничья – 4.30

Победит «Унион» Берлин – 4.25

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.24

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

«Штутгарт» в последних пяти домашних играх отличился в воротах соперников восемнадцать раз.

«Унион» Берлин проигрывает в пяти подряд выездных встречах.

В матчах между командами на поле «Штутгарта» паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Штутгарта» по коэффициенту 1.79. В данном матче Кубка Германии сыграют клубы, представляющие Бундеслигу. Хозяева показывают качественную игру, гости, наоборот, проваливают матч за матчем. В предстоящем встречи мы прогнозируем продолжение падения «Униона».