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«Арминия» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:25
«Арминия» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Арминия» – «Гамбург», который состоится 31 октября 2023 года

«Арминия»

«Арминия» идёт на текущий момент в середине турнирной таблицы Третьей Бундеслиги. «Клуб-лифт» — это неофициальное прозвище клуба за их постоянное движение по разным дивизионам. Команда ещё два сезона назад играла в Бундеслиге, а сейчас в рамках третьего дивизиона проигрывает на своём поле «Саарбрюккену» со счётом 2:6.

«Арминия» на стадии 1/32 Кубка Германии в начале сезона неожиданно прошла «Бохум», сыграв со счётом 2:2 (4:1 пен.).

«Гамбург»

«Гамбург» — третья команда Второй Бундеслиги и главный претендент на повышение в классе. «Горожане» в этом сезоне основную часть очков набирают на своём поле. В последнем матче сыграли на выезде в результативную ничью с «Кайзерслаутерном(3:3).

В первом раунде Кубка Германии были сильнее „Эссена“. Матч завершился в основное время со счётом 3:3, а победный гол был забит на 117 минуте встречи.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Арминия“ – 5.20
  • Ничья – 4.90
  • Победит „Гамбург“ – 1.57
  • Победит „Гамбург“ с форой -1.5 – 2.44
  • Обе забьют — нет – 2.31
  • Обе забьют — да – 1.57
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.61

Статистика

  • „Арминия“ пропустила одиннадцать мячей на домашней арене в последних пяти матчах..
  • „Гамбург“ забивает во всех встречах текущего сезона.
  • В очных встречах преимущество на стороне „Гамбурга“.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу „Гамбурга“ по коэффициенту 1.57. „Гамбург“ в своём составе имеет более квалифицированных игроков, и перед командой стоят максимальные цели. Это им и предстоит доказать в будущем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк гамбург
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
“Гамбург” в нынешнем сезоне не лучшим образом выступает на чужом поле. Лишь в одной из шести выездных встреч в рамках Второй Бундеслиги “динозавры” сумели добыть победу. В то же время “Арминия” сейчас находится в отличной форме и идет на серии из трех побед подряд. Есть смысл заиграть вариант “хозяева не проиграют”
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