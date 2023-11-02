«Торино» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Италии «Торино» – «Фрозиноне», который состоится 2 ноября 2023 года

«Торино»

«Торино» идёт на тринадцатом месте в чемпионате Италии после десяти сыгранных туров. Все поражения команды в этом сезоне приходятся на матчи против участников еврокубков. В десятом туре «Торино» одержало победу на выезде над «Лечче»(1:0).

В прошлом раунде Кубка Италии команда также одержала победу над «Фералписало» со счётом 2:1.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» занимает двенадцатое место после десяти матчей в Серии А. Команда играет в атакующем стиле, что отражается в количестве забитых и пропущенных мячей. В предыдущем туре «Фрозиноне» потерпело поражение от «Кальяри» со счётом 3:4, несмотря на то, что они вели со счётом 3:0 по ходу матча.

В 1/32 финала Кубка Италии «Фрозиноне» добыла победу над «Пизой» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.72

Ничья – 3.80

Победит «Фрозиноне» – 5.30

Победит «Торино» с форой -1.5 мячей – 3.00

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

«Торино» в текущем сезоне проиграли только одну игру на своём поле.

«Фрозиноне» не побеждает в гостях в пяти матчах Серии А.

Все очные встречи команд на поле «Торино» завершились на тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.72. Хозяева будущей встречи смотрятся уверенно на своей домашней арене. С другой стороны, «Фрозиноне» давно не побеждала в выездных матчах, и уступило в последней игре, несмотря на то, что выигрывали 3:0 до 72 минуты матча. Это может повлиять на их психологическое состояние.