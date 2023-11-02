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«Болонья» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:48
«Болонья» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Серии А чемпионата Италии «Болонья» – «Лацио», который состоится 3 ноября 2023 года

«Болонья»

«Болонья» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с пятнадцатью очками на своём счету. Основную часть баллов команда набрала на домашнем поле. В девятом туре «красно-синие» обыграли «Фрозиноне» со счётом 2:1.

Во вторник в рамках Кубка Италии на своём поле были сильнее «Вероны»(2:0).

«Лацио»

«Лацио» — седьмая команда чемпионата Италии после десяти сыгранных туров. «Римляне» в последних играх нашли свою игру, что позволяет им стабильно набирать очки у прямых конкурентов за еврокубки. В восьмом туре чемпионата в упорной борьбе победили «Аталанту» со счётом 3:2.

В предыдущем туре дома на последних минутах встречи обыграли «Фиорентину» со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 2.73
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Лацио» – 2.71
  • Победит «Лацио» с форой -1.5 – 5.70
  • Обе забьют — нет – 2.06
  • Обе забьют — да – 1.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

  • Единственное поражение «Болоньи» на домашней арене в этом сезоне — это матч первого тура против «Милана».
  • «Лацио» имеет на своём счету четыре победы в чемпионате в последних пяти турах.
  • «Красно-синие» четыре матча подряд не проигрывают на домашнем поле «римлянам».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40. В рамках одиннадцатого тура мы будем наблюдать за противостоянием команд, которые к данной встрече подходят приблизительно в равной форме. Поэтому ничья может быть оптимальным результатом для данного матча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк лацио
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:54
Хозяева не проигрывают Лацио дома с 2018 года. При Мотте на данный момент красно-синие входят в топ 3 оборон серии А по качеству и надежности, у них отличная форма, тогда как игры Лацио несколько натужно сморятся в последнюю неделю. Учитывая не самую совершенную форму римлян, кондиции хозяев и их умение обороняться, то с иксом Болонья дома против Лацио должна снова увеличить серию без поражений до 10-ти матчей подряд в чемпионате, на мой взгляд.
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