«Болонья» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Серии А чемпионата Италии «Болонья» – «Лацио», который состоится 3 ноября 2023 года

«Болонья»

«Болонья» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с пятнадцатью очками на своём счету. Основную часть баллов команда набрала на домашнем поле. В девятом туре «красно-синие» обыграли «Фрозиноне» со счётом 2:1.

Во вторник в рамках Кубка Италии на своём поле были сильнее «Вероны»(2:0).

«Лацио»

«Лацио» — седьмая команда чемпионата Италии после десяти сыгранных туров. «Римляне» в последних играх нашли свою игру, что позволяет им стабильно набирать очки у прямых конкурентов за еврокубки. В восьмом туре чемпионата в упорной борьбе победили «Аталанту» со счётом 3:2.

В предыдущем туре дома на последних минутах встречи обыграли «Фиорентину» со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 2.73

Ничья – 3.40

Победит «Лацио» – 2.71

Победит «Лацио» с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Единственное поражение «Болоньи» на домашней арене в этом сезоне — это матч первого тура против «Милана».

«Лацио» имеет на своём счету четыре победы в чемпионате в последних пяти турах.

«Красно-синие» четыре матча подряд не проигрывают на домашнем поле «римлянам».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40. В рамках одиннадцатого тура мы будем наблюдать за противостоянием команд, которые к данной встрече подходят приблизительно в равной форме. Поэтому ничья может быть оптимальным результатом для данного матча.