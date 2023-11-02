«Болонья» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Серии А чемпионата Италии «Болонья» – «Лацио», который состоится 3 ноября 2023 года
«Болонья»
«Болонья» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с пятнадцатью очками на своём счету. Основную часть баллов команда набрала на домашнем поле. В девятом туре «красно-синие» обыграли «Фрозиноне» со счётом 2:1.
Во вторник в рамках Кубка Италии на своём поле были сильнее «Вероны»(2:0).
«Лацио»
«Лацио» — седьмая команда чемпионата Италии после десяти сыгранных туров. «Римляне» в последних играх нашли свою игру, что позволяет им стабильно набирать очки у прямых конкурентов за еврокубки. В восьмом туре чемпионата в упорной борьбе победили «Аталанту» со счётом 3:2.
В предыдущем туре дома на последних минутах встречи обыграли «Фиорентину» со счётом 1:0 благодаря реализованному пенальти.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 2.73
- Ничья – 3.40
- Победит «Лацио» – 2.71
- Победит «Лацио» с форой -1.5 – 5.70
- Обе забьют — нет – 2.06
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88
Статистика
- Единственное поражение «Болоньи» на домашней арене в этом сезоне — это матч первого тура против «Милана».
- «Лацио» имеет на своём счету четыре победы в чемпионате в последних пяти турах.
- «Красно-синие» четыре матча подряд не проигрывают на домашнем поле «римлянам».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40. В рамках одиннадцатого тура мы будем наблюдать за противостоянием команд, которые к данной встрече подходят приблизительно в равной форме. Поэтому ничья может быть оптимальным результатом для данного матча.