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«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:18
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария», который состоится 4 ноября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд – четвёртая команда на текущий момент в чемпионате Германии. «Чёрно-жёлтые» идут без поражений в немецкой Бундеслиги после девяти сыгранных туров. В предыдущем туре сыграли в результативную ничью с командой «Айнтрахт» Франкфурт со счётом 3:3.

В Кубке Германии обыграли на своём поле «Хоффенхайм» (1:0).

«Бавария»

«Бавария» после девяти туров идёт на втором месте в текущем чемпионате. Команда забивает около четырёх голов в среднем за матч. В девятом туре «баварцы» не оставили никаких шансов «Дармштадту», обыграв их с разгромным счётом 8:0.

В матче 1/16 Кубка неожиданно проиграли команде с Третьей лиги, «Саарбрюккен» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Дортмунд – 4.00
  • Ничья – 4.45
  • Победит «Бавария» – 1.88
  • Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.89
  • Обе забьют — нет – 3.00
  • Обе забьют — да – 1.39
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.07

Статистика

  • «Боруссия» Дортмунд не проигрывает на домашней арене в этом календарном году.
  • «Бавария» забила в последних пяти играх восемнадцать мячей.
  • «Боруссия» Дортмунд не побеждает на своём поле «Баварию» с 2019 года.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.45. В данном матче нас ждёт противостояние команд высокого класса, которые подошли к встрече в хорошей форме, и, самое главное, они остаются без поражений в текущем чемпионате. Мы прогнозируем продолжение серии положительных исходов для команд.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Бавария в этом Дер Классикер смотрится более сильным коллективом, нежели Боруссия. В последнее время почти всегда это противостояние остаётся за мюнхенцами, и сегодняшний матч, как по мне, не должен стать исключением. Да, у гостей дисквалифицирован Киммих, который является ключевым звеном в их полузащите, но мне кажется, что Тухель сможет найти ему грамотную подмену. Боруссия в этом сезоне ещё не встречалась с топ-4 Бундеслиги, поэтому непонятно, как она будет смотреться на фоне такой качественной Баварии, но учитывая форму мюнхенцев и результативность "шмелей", остановлюсь просто на варианте П2. Всё же умеет Тухель настраивать игроков на ключевые игры, да и все в клубе прекрасно понимают статус этого матча.
Гость
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