«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд – «Бавария», который состоится 4 ноября 2023 года

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд – четвёртая команда на текущий момент в чемпионате Германии. «Чёрно-жёлтые» идут без поражений в немецкой Бундеслиги после девяти сыгранных туров. В предыдущем туре сыграли в результативную ничью с командой «Айнтрахт» Франкфурт со счётом 3:3.

В Кубке Германии обыграли на своём поле «Хоффенхайм» (1:0).

«Бавария»

«Бавария» после девяти туров идёт на втором месте в текущем чемпионате. Команда забивает около четырёх голов в среднем за матч. В девятом туре «баварцы» не оставили никаких шансов «Дармштадту», обыграв их с разгромным счётом 8:0.

В матче 1/16 Кубка неожиданно проиграли команде с Третьей лиги, «Саарбрюккен» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 4.00

Ничья – 4.45

Победит «Бавария» – 1.88

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 3.00

Обе забьют — да – 1.39

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.07

Статистика

«Боруссия» Дортмунд не проигрывает на домашней арене в этом календарном году.

«Бавария» забила в последних пяти играх восемнадцать мячей.

«Боруссия» Дортмунд не побеждает на своём поле «Баварию» с 2019 года.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.45. В данном матче нас ждёт противостояние команд высокого класса, которые подошли к встрече в хорошей форме, и, самое главное, они остаются без поражений в текущем чемпионате. Мы прогнозируем продолжение серии положительных исходов для команд.