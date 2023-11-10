Поражение «Ливерпуля», рекорд «Байера» и гол Кокорина. Лига Европы не даёт скучать

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вчера, 10:10

В группах лидируют сильные команды.

Скромный соперник обыграл «Ливерпуль»

«Тулуза» на четырнадцатом месте в Лиге 1, у французской команды серия из четырех туров без побед, два поражения подряд, отрицательная разница мячей. В воротах у соперника «Ливерпуля» был восемнадцатилетний голкипер, которому смешанный состав «красных» сумел забить дважды. Но «Тулуза» ошарашила Клоппа, ведь на 76-й минуте счет стал 3:1 в пользу французов. После трех побед подряд тренер «Ливерпуля» решил сэкономить силы перед матчем в АПЛ , но в перерыве пришлось выпускать Салаха, Александер-Арнольда и Собослаи. Англичане сравняли счет, но мяч был отменен из-за случайного попадания мяча в руку МакАллистеру. А дополнительным приколом стала пресс-конференция Клоппа после матча. Встречу с журналистами провели в помещении рядом с празднующими шумными представителями «Тулузы», их было слышно не хуже, чем Юргена с микрофоном. Сегодня в большом французском городе праздник, а «Ливерпуль» прервал серию из семи матчей без поражений. Это всего вторая осечка в сезоне после скандального поражения от «Тоттенхэма». Турнирное положение во всех группах ЛЕ после четвертого тура можете посмотреть здесь.

«Байер» выиграл одиннадцать матчей подряд

В восьмой по счету группе Лиги Европы на первой строчке команда Хаби Алонсо. Испанский наставник выиграл 11 поединков подряд, это новый клубный рекорд. За весь сезон у него одна ничья с «Баварией» и пятнадцать побед. Разница мячей впечатляющая – 55:14. В еврокубках в скромной группе с «Карабахом», «Мольде» и «Хеккеном» дела у Алонсо идут замечательно. У немцев четыре победы, всего два пропущенных мяча. Вчера «Байер» минимально обыграл «Карабах», что позволило остаться последней командой турнира без осечек. Вирц и другие молодые ребята из «Байера» сыграли не лучшим образом, хотя контролировали мяч. Но благодаря голу молодого нигерийского форварда Бонифаца удалось продлить впечатляющую серию. Фанаты клуба из Леверкузена переживают, хватит ли их команде сил, но если не думать стратегически – это работа Хаби Алонсо, то можно просто насладиться невероятным успехом. Напомним, что испанец принял «Байер» год назад, когда клуб был на 18-м месте в Бундеслиге с пятью очками. Теперь идут первыми, опережая «Баварию» на два пункта.

«Аякс» замыкает таблицу в интересном квартете

«Марсель» теперь лидирует в квартете, ведь вчера обыграли на выезде АЕК , а на втором месте «Брайтон» после выездной победы в Амстердаме. Хотя «Аякс» успешно сменил наставника – выиграли два матча чемпионата подряд и покинули позорную для великого клуба зону вылета, на Лигу Европы класса и сил не хватает. Особенно если напротив Де Дзебри, у которого даже испанец из «Барселоны» Ансу Фати находит свой результативный футбол, хотя пока сыграл немного минут. «Брайтон» круче, чем нынешний «Аякс», но отметим появление в Амстердаме тренера, который может добиться первой победы клуба в Лиге Европы в ближайшем будущем. Джон ван т'Схип месяц назад похоронил жену, тяжело болела. Именно супруга Даниэла попросил мужа согласиться на приглашение «Аякса», чтобы не остался дома наедине с тяжелыми мыслями после её ухода. Так «Аякс» обзавелся тренером, который лучше мотивирует проблемный коллектив. Но «Брайтон» предсказуемо сильнее, как и «Марсель», так что в этом квартете вряд ли будут сюрпризы.

Кокорин забил «Бетису», но испанцы сильнее

Александр вернулся на Кипр в аренду месяц назад. У форварда будет шанс снова сделать «Арис» чемпионом, его команда идет вровень с главным конкурентом. Но вот в Лиге Европы даже гол Кокорина в ворота «Бетиса» не помог аутсайдеру группы. У «Ариса» есть победа – сенсационно обыграли «Рейнджерс», но состав квартета слишком сильный для смелых и дерзких прогнозов. Шотландцы набрали семь пунктов, а у «Бетиса» есть девять пунктов после разгромной победы над командой Кокорина со счетом 4:1. А это значит, что даже «Спарта» выше, чем «Арис», ведь чехи набрали четыре пункта. Хорошая новость для аутсайдера в том, что каждый может обыграть каждого, ведь «Бетис» уступил в Глазго в сентябре. Но плохая для Кокорина новость куда важнее. Его «Арис» это самая скромная команда квартета, то есть у Александра откровенно низкие шансы на сенсацию. Впереди матчи против «Спарты» и «Рейнджерс», а самый сильный игрок в команде Кокорин готов лишь к выходам на замену. Вчера получилось успешно, но другой ветеран – Иско из «Бетиса», не позволил Александру долго наслаждаться голом в концовке, в добавленное время с его паса испанцы довели дело до разгрома.

В Лиге Европы команды уровня Лиги чемпионов