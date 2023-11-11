20-летний лидер «Реала» – новое лицо Ла Лиги, Головин – конкурент Мбаппе. В споре лучших новые лица

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вчера, 14:52

Ключевые игроки – из топ-чемпионатов.

У любой лиги есть главные действующие лица, подтверждением часто становятся призы лучшему игроку по итогам месяца. Отслеживаем, как обстоят дела в европейских топ-чемпионатах. И смотрим, кто стал лучшим в РПЛ .

Беллингему в Ла Лиге нет конкурентов

Англичанин – редкий случай, когда талант реализуется в полной мере. Пока экс-полузащитник «Боруссии» не испытывает в Мадриде вообще никаких проблем. В амбициозный клуб Джуд перешёл в самое подходящее время. Из-за смены поколений хавбека изначально рассматривали как игрока старта и лидера «сливочных». Вдобавок у мадридцев не оказалось топ-завершителя – Карим Бензема ушёл на футбольную пенсию, с Мбаппе продолжается бразильский сериал, а Эндрик ещё слишком молод, чтобы отправиться в Испанию.

Поэтому Беллингем взял на себя ещё и обязанности страйкера. И продолжает лидировать в списке бомбардиров – за 11 матчей исполнитель забил 10 мячей и на 3 гола опережает ближайших преследователей. Если же говорить о статистике полузащитника в октябре, Джуд дважды успел отметиться дублем – разбил «Осасуну» и единолично вытащил Эль Класико с «Барселоной». Последнего 20-летнему таланту уже достаточно, чтобы покорить испанские сердца – Беллингем делает всё, чтобы стать для «сливочных» своим.

Салах – стабильность и опыт

Египетский вингер в «Ливерпуле» уже 7 лет – за это время он нашёл марку, ниже которой больше не падает. В двух предыдущих сезонах – стабильно больше 30 результативных действий по системе «гол+пас», худший показатель в чемпионате после перехода из «Ромы» – 22 мяча и 5 ассистов.

И, судя по всему, в текущем розыгрыше Мохамед готов снова замахнуться на планку в 20+ голов. В перезагрузившемся «Ливерпуле» он продолжает тащить – и в 11 матчах успел отметиться 8 голами, также отдал 4 голевые.

Ещё на стартовом отрезке его результативные действия приносили мерсисайдцам победы над «Борнмутом» и «Ньюкаслом», ничью с «Челси». В октябре Салах вытащил для «красных» ничью с «Брайтоном» (2:2, у египтянина дубль), в конце месяца в одиночку принёс «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» (2:0) и забил «Ноттингему».

Лаутаро Мартинес стремится на вершину Серии А

Наступил момент, когда для аргентинца из «Интера» освободилась дорога к званию лучшего бомбардира Серии А. Раньше Лаутаро было крайне тяжело конкурировать с праймовыми Ромелу Лукаку, Чиро Иммобиле, недавно разорвавшим Виктором Осимхеном. Сейчас у главных форвардов чемпионата Италии спад, а новые лица появляются с невысокой скоростью – и Мартинес быстро захватил лидерство.

Бомбардир «нерадзурри» отметился уже 12 мячами, сыграв в 11 встречах. Один из самых ярких перформансов – покер аргентинца в ворота «Салернитаны», остался в сентябре. В октябре – гораздо более скромные 2 мяча в трёх играх. Зато один из них – ключевой! Голы Тюрама и Мартинеса принесли миланцам ничью в поединке с «Болоньей». Позднее аргентинец поразил ворота «Торино» – 3:0.

В конкурентах на приз лучшему игроку октября у форварда «Интера» были Бремер, Хвича Кварацхелия, Кристиан Пулишич и Матиас Суле. Но соперничать с нападающим мог разве что грузинский вингер «Наполи».

Головин – в компании Мбаппе и Заира-Эмери

В списке больше не будет Лионеля Месси и Неймара – оба отправились на футбольную пенсию. Теперь Килиан Мбаппе – единолично и с отрывом главное действующее лицо чемпионата Франции. И где-то в отдалении появился молодой полузащитник Уоррен Заир-Эмери – одноклубник лидера ПСЖ и сборной Франции на взрослом уровне проводит второй сезон. В 17 лет это один из важнейших активов французского гранда.

Но помимо двух французов на крайне высокий уровень выходит Александр Головин. Российский полузащитник стал реже получать травмы, чаще появляется на поле и вообще вырос в одного из лидеров монегасков с приходом Ади Хюттера – а сам клуб вступил в борьбу за лидерство.

Александр удерживает приличную планку результативности, забив 5 мячей и отдав 2 ассиста в 10 матчах Лиги 1. В октябре дубль исполнителя принёс «Монако» победу над «Мецем». И пусть в остальных встречах месяца он результативными действиями не отметился, поспособствовать победе в номинации может и ноябрьский поединок с «Брестом» – там Головин забил и отметился голевой.

Лучший в РПЛ играет за «Краснодар»

На первый взгляд, после прихода в клуб Владимира Ивича к Эдуарду Сперцяну гораздо больше вопросов. Уровень результативности значительно снизился – если минувший сезон важнейший актив «быков» завершал с 10 голами и 11 ассистами в 28 матчах, то по итогам 14 поединков текущего забил 6 мячей, причём 4 из них – с пенальти. Но вполне можно сказать, что яркость в атаке и результативность в жертву приносит порой вся команда.

Это новый облик южан – цельный, прагматичный, знающий свои достоинства и слабости коллектив. И Эдуард стремится не выбиваться из новой стилистики – тем более раз она приносит пользу. Два мяча молодого хавбека в октябре принесли «Краснодару» победу над «Ростовом» в дерби и ничью с «Балтикой» в Калининграде. Эти очки позволяют оставаться в лидерах чемпионата и подходить к ключевому противостоянию с «Зенитом» с позиции силы. А Сперцяну – записать в актив очередную личную награду.