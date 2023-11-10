Представьте себя футболистом в команде Клоппа. Выжимает максимум и не умеет прощаться

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вчера, 15:35

Фирмино и другие игроки делятся богатым опытом.

Клопп очень боится расставаний

Юрген интересный человек и сильный тренер, поэтому с ним весело работать, когда всё идет хорошо. Фирмино вчера выпустил биографию, в которой описал годы в «Ливерпуле». И понятно, что тон рассказа меняется от начала до конца истории. В клубе отказались дать комментарий по поводу высказываний бразильца, хотя ничего криминального не рассказал, лишь много инсайдов. Вспомнил детали, и его выводы совпадают с выводами других футболистов, чей путь в «Ливерпуле» приближался к завершению.

Окслейда-Чемберлена уведомили, что его контракт не будет продлен, за три дня до официального объявления на сайте клуба. Фирмино надеялся остаться, а соглашение с саудовцами заключил после того, как ему объявили о решении Клоппа. Юрген разводился в личной жизни, но не научился культурно расставаться с футболистами. Фирмино вспоминает, что тренер старался с ним не пересекаться в последних сезонах. Раньше у резервистов было меньше вопросов к своему положению в команде, а сейчас больше.

Многие футболисты указывают на странную перемену, когда отношения с «Ливерпулем» подходит к завершению. Хендерсон, в отличие от Окслейда-Чемберлена и Фирмино, имел целый год по контракту, чувствовал себя частью планов Клоппа. А затем капитан «Ливерпуля» получил приглашение из Саудовской Аравии. Пошел к Клоппу посоветоваться, а немец заявил Хендерсону, что если хавбек останется в Англии, то часто будет на скамейке. Джордан позже сказал, что его задело холодное отношение тренера и менеджеров.

Юрген не всегда дружелюбный

Видно, что у немца несколько обличий. Один Клопп рассудительный и мудрый, а другой экспрессивный и агрессивный мужчина, мастер жалоб. Но легенда, будто Юрген с кем угодно найдет общий язык, не подтверждена людьми, с которыми общается. Даже если речь не о Фирмино, Хендерсоне и Фабиньо, которые уехали из «Ливерпуля», а о выпускнике академии Лейтоне Кларксоне, который уходил в аренду в «Абердин», немецкий тренер может быть жестоким.

Молодой футболист не получил поддержки от «Ливерпуля» и главного тренера, поэтому решил снова уйти в шотландский клуб. У Клоппа есть мастерство заставить людей верить в успех – неделю бродил базой клуба, рассказывая, что можно отыграться против «Барселоны», но вспомните разницу между основой «Ливерпуля» на финал Лиги Европы и финалы Лиги чемпионов. Остался Фирмино, но Юрген жестоко убрал всех, кто подставил его в матче против «Севильи».

Юрген часто разыгрывает карту «у меня нет полномочий», что позволяет ему с одной стороны публично заявлять, что хочет оставить футболистов, вроде Фирмино и Милнера, а с другой немец не делает ничего, чтобы сохранить ветеранов. Клопп задумал снова сменить состав, поскольку видел слабые места в полузащите и не доверял бразильцу Бобби в центре атаки. Вот только изначально ветеранам было сказано другое.

Тренер потерял крутого соратника

Фирмино отметил, что Клопп недооценил потребность «Ливерпуля» в перестройке, поэтому не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Хотя у Юргена грандиозный опыт, не стоит забывать, что после 11 успешных лет в клубе «красных» покинул Майкл Эдвардс, успешный спортивный директор. Летом прошлого года молодой 44-летний специалист ушел в длительный отпуск – до сих пор ни с кем не подписал контракт, поскольку у него испортились отношения с Клоппом.

Нет иной причины для разрыва успешных отношений с немалым количеством общих трофеем. Клопп стал сам делать дорогие трансферы, но опыта общения с теми, кто недоволен, у него немного. Директор Эдвардс помогал, а теперь такого человека нет, поскольку для звезд «Ливерпуля» немец Шмадтке это непонятный дед из Германии, который сидел на Ибице всё лето. Также помним, как Клопп расстался с другом Бувачем – поссорились с нынешним управляющим «Динамо» из Москвы.

В клубном офисе и даже в раздевалке Юргену всегда нужен медиатор для решения конфликтных ситуаций. У Клоппа были ссоры с Милнером (чуть было не подрались), Фабиньо, Мане и Салахом. С Мохамедом у тренера то периоды плодотворной работы, то кризисы, которые могут привести к будущему расставанию. Египтянин был в хорошем настроении, когда в раздевалке тамадой служил Деян Ловрен. Хорват говорил на множестве языков и соединял коллектив вместе, что очень важно.

Клопп не умеет ставить на место

У капитана ван Дейка не такой характер, как у Ловрена. А вот вице-капитан Александер-Арнольд явно поймал звезду, когда в его теле стало больше тестостерона. Трент подкачался, ходит с расправленными крыльями. Даже Салаха донимает, не отпуская ладонь после рукопожатия. Конечно, все это обставлено, как шутка, но Фирмино вспоминал, что даже когда Мане и Салах вечно грызлись между собой, то Клопп не умел их поставить на место. Как ни странно, Юрген тушуется в таких эпизодах.

Клопп веселый и дружелюбный, когда всё идет хорошо. Но «Ливерпулю» всегда сложно, если пришла серия неудачных матчей. Единства, которое привело к титулу, больше нет, а молодежь нестабильная. Хвалят Собослаи, но у него мало голевых действий. Нуньес запоминается промахами, а Клопп не лучший советник для тех, кто оступился. «Ливерпуль» страдает из-за отказа американских владельцев продать клуб, как планировали. Новый человек мог пригласить лучшего спортивного директора.

Тогда тренер мог бы чаще отдыхать, ведь в последнее время посвящал себя поискам игроков, чем раньше настолько активно не занимался. Не всем хочется работать, как сэр Алекс Фергюсон в МЮ , будучи диктатором. И даже у Гвардиолы есть для переговоров директор Бегиристайн. Поэтому Фирмино и все остальные легенды «Ливерпуля» правы. Иногда Клопп бывает эгоистом, выжимает из футболиста максимум, а потом игнорирует человека, с которым решил расстаться, или посчитал недостаточно сильным.

Сейчас «красным» не хватает тех, кто сглаживает углы, хотя во времена активной перестройки и омоложения такие люди нужны. Правая рука Клоппа – Пеп Лийндерс, имеет репутацию непростого в общении человека, хотя Юрген готовит голландца к работе главным тренером, разрешая делать изменения по ходу матчей. Работать с Клоппом это большая профессиональная удача. Но даже по вице-капитану Александру-Арнольду понятно, что у немца не такой подход, как у въедливого педагога Гвардиолы.

Хосеп очень подробно объясняет задачи. А если Трент не умеет защищаться и любит ходить полем пешком, как Месси, то Юрген не из тех, кто будет подстраивать игрока под задачи команды. Немец бросает в воду и смотрит, кто выплывет. С одной стороны, так «Ливерпуль» оказывается свободней и веселее. С другой, теряется чемпионская структура, можно проиграть даже в Лиге Европы. https://www.soccer.ru/blogs/record/1364901/kokorin-aleksandr-bayer Не хватает балансира в опорной зоне. И молодые форварды не лучше Салаха, а египтянин не исключает отъезд к шейхам.