«Факел» вытолкнул ЦСКА из топ-3 РПЛ. Забили быстрый гол, своими руками отдали очки

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вчера, 21:12

Федотов говорит о нехватке концентрации.

В такое время года выезды в Воронеж всем даются одинаково тяжело. ЦСКА закрывал первый круг выездным матчем с «Факелом». На кону была третья строчка Премьер-Лиги, за которую «армейцы» боролись с «Крыльями». Хозяева смогли разочаровать «красно-синих» на последних минутах.

У ЦСКА запредельный КПД

Это лейтмотив всей карьеры Владимира Федотова – и такую характеристику «армейцам» дают уже давно. Достаточно посмотреть, кто есть в распоряжении наставника и как меняются игровые сочетания. На скамейке в 15-м туре остались совсем молодые Матвей Лукин, Михаил Рядно, Никита Ермаков и Матвей Кисляк, а также чуть более опытный Илья Агапов. Мухин, Кучаев, Глебов и Дивеев – в лазарете.

В тройке центральных защитников успели смениться сочетания Набабкин-Дивеев-Роша, Мойсес-Роша-Набабкин, Мойсес-Роша-Агапов, Мойсес-Роша-Мухин. С недавних пор в центральной оси стал появляться Зделар. Похожая ситуация с группой атаки – после подписания Давилы удалось Чалова вернуть на острие и оставить Заболотного для более подходящих случаев.

И при таких кадровых проблемах ЦСКА умудрился к 15-му туру забраться в тройку. Отчасти из-за слабости конкурентов – в чемпионате сплошь и рядом кризисные коллективы, исключение – только «Зенит» и «Краснодар». Но дома «армейцы» добывают сенсационную победу над «быками», а затем дожимают «Пари НН» — и выталкивают просевшие «Крылья» из топ-3. Чтобы закрепиться на взятой высоте, задача была одна – победить.

В первом тайме заперли соперника

Первый мяч пришёлся на период, когда ни одна из команд не успела захватить инициативу – соперники адаптировались друг к другу. «Красно-синие» стремительно развернули атаку, Виктор Давила прокинул между ног сопернику и дальним ударом «прошил» Беленова.

После начального штурма хозяев «красно-синие» потихоньку перехватили мяч и всё чаще подходили к чужой штрафной. Помогал универсализм, который подопечные Владимира Федотова переняли из-за короткой скамейки. В моменты, когда мяч отлетал к Облякову-Мендесу, ниже опускался Фёдор Чалов и открывался под передачу. Сам Обляков при прессинге мог подниматься в линию к Файзуллаеву и Давиле. В то же время с момента гола и до 39-й минуты «красно-синие» не нанесли ни одного удара по воротам – дело ограничивалось давлением и отборами.

Сергей Ташуев, комментируя игру «Факела» в первом тайме, отмечает:

Ребятам говорил, что ЦСКА опасен первые 15-20 минут: хорошие скорости, хорошие исполнители, одержимы в плане борьбы и надёжности. Борьбой изматывают – к сожалению, проиграли единоборства, они обыграли дважды нашего игрока обороны. То, что хотели, не сделали.

Матч по всем канонам

Есть сценарии, повторяющиеся из матча в матч — отсюда фразы «не забиваешь ты – забивают тебе» и «везёт тем, кто везёт». Москвичам постоянно не хватало завершающего удара, хотя в прессинге их преимущество было ощутимым. Постепенно начали садиться, на 68-й минуте Ермаков заменил Давилу – и с того момента воронежцы окончательно забрали мяч.

За весь второй тайм «красно-синие» нанесли один удар по воротам. У «Факела» их 9. Долго сдерживать такой напор почти невозможно – особенно когда некем освежить игру без потери в качестве. Так и получилось, что на концовку «армейцам» не хватило выносливости – и «Факел» за минуту до финального свистка реализовал простой заброс в штрафную. Набабкин буквально на секунду замешкался между двумя воронежцами – и Сергею Божину хватило этого для удара.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов объясняет произошедшее как раз невнимательностью:

Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку [мяча], там всё было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом. Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии. Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.

До тройки не дотянуться, «Краснодар» с «Зенитом» — всё дальше

В параллельном матче «Крылья Советов» смогли додавить «Урал». Коллективу это пойдёт на пользу сразу в нескольких аспектах. В психологическом – удалось прервать 6-матчевую серию без побед. В турнирном – самарцы сравнялись с ЦСКА по очкам и вернулись на 3-е место. У подопечных Игоря Осинькина больше побед и лучше разница мячей, так что даже в случае победы «Динамо» всё останется по-прежнему.

Сейчас в таблице образуется слой борцов за первую тройку. «Армейцы» с «Крыльями» — уже среди них, может добавиться «Динамо», чуть дальше располагается «Локомотив». Дальше всё зависит от «Спартака» — им предстоит тяжёлый поединок с «Ростовом».

И где-то на горизонте – главные участники чемпионской гонки: «Зенит» и «Краснодар». Первые, даже не сыграв матч 15-го тура, сохраняют отрыв в 4 балла. Вторые при тех же вводных оторвались на 6 очков. Так что очная встреча «титанов» определит не только лидера чемпионата, но и плотность между 2-й и 3-5-ми строчками.