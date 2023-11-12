Остались при своих. «Зенит» и «Краснодар» выдали яркую битву лидеров

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сегодня, 00:18

Но матч не изменил расклада в турнирной таблице.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» словно нарочно попала на завершение первого круга чемпионата России. И она стала своеобразным финалом, главным экзаменом для двух команд, которые разительно отличаются своим футболом и результатами от остальных конкурентов. Показательно и то, что «Зенит» с «Краснодаром», которые разделяли всего два очка в пользу «быков», оторвались от всех преследователей. Так эффектнее и ценнее смотрелось противостояние само по себе, без оглядки на то, что покажут другие команды.

Фаворитом противостояния, разумеется, был «Зенит», который подошел к игре отстающим. На своем поле петербуржцы не смогли в нынешнем сезоне выиграть только два раза: в играх с «Динамо» (2:3) и «Локомотивом» (1:2). В остальных они неизменно побеждали. Да и форму подопечные Сергея Семака набрали впечатляющую, выиграв семь последних матчей подряд во всех турнирах. Те, кто сетует, что в современном чемпионате России не может быть никакой интриги, уже потирали руки, предвкушая, что их сетования начнут оправдываться, и «Зенит» завершит-таки первый круг РПЛ лидером. «Краснодар», который в трех предыдущих турах набрал четыре очка вместо девяти возможных, оказывался под существенным давлением.

Равный по сути и по счету

Первый тайм встречи был насыщен борьбой, напряженной и нервной борьбой, в которой ощущалась вся ценность противостояния и настрой команд, боявшихся проиграть. Вряд ли стоило ожидать открытого боя с шашками наголо. Для этого не было турнирных предпосылок. «Зенит», если бы рисковал и проиграл, оказался бы позади на пять очков. А это весьма существенно даже для петербургской команды с ее потенциалом.

«Краснодар» бы в случае риска и поражения пропустил бы «Зенит» в лидеры. И пусть отставание оказалось бы мизерным, с психологической точки зрения это выбило бы «быков» из колеи, а петербуржцам придало бы новый импульс. Это понимание риска с обеих сторон диктовало характер игры в первом тайме. Много борьбы, мало голевых моментов, но такое напряжение, на которое можно было топор вешать, как говорится. Тот случай, когда даже при отсутствии вала моментов и запредельной динамики можно осознать, насколько качественные соперники встречаются, насколько организована их игра.

Впрочем, счет к перерыву вполне мог и не быть равным. Как минимум три возможности для гола были. После углового «Краснодара» на 32-й минуте удар был заблокирован, а Олусегун добивал неточно. А в компенсированное время уже Тормена блокировал удар Сергеева по летящему мячу. Тут же Сперцян замыкал навес с фланга, выиграл борьбу у Сантоса, но пробил рядом со штангой. Каждый из этих эпизодов мог закончиться голом. И мы бы тогда продолжали говорить про равную игру, но с неравным счетом.

Больше открытости

Во многом это касается и второго тайма. Там велась та же равная борьба. Но уже разделенная на два больших отрезка. Первый из них охватывал время от начала тайма до гола «Краснодара». На нем «быки» владели мячом больше 54 процентов времени. Это единственный отрезок, когда у них было такое преимущество в контроле мяча. «Зенит» в остальное время в этом компоненте доминировал.

Также на этом отрезке «Краснодар» нанес шесть ударов по воротам, четырежды попав в створ. У «Зенита» было всего три удара с одним точным. А вот когда краснодарцы забили, положение изменилось. И наступила пора второго отрезка – с доминированием петербуржцев. Причем весьма существенным. Сложно сказать, что именно этот факт обусловило. С одной стороны, напрашивается вывод о том, что «Краснодар», поведя в счете, решил удерживать это преимущество и стал садиться слишком глубоко. С другой стороны, «Зенит» провел две замены, выпустив Изидора и Мостового вместо Сергеева и Мантуана. В конечном итоге именно эти два свежих игрока могли перевернуть ситуацию в финале. Но и на содержание игры они оказали воздействие, усилив динамику у «Зенита».

Вероятнее всего, оба фактора сказались на том, что «Зенит» смог перевернуть положение. Всего семь минут ему потребовалось, чтобы отыграться. Прижавшийся «Краснодар» довольно быстро был за это наказан лучшим бомбардиром РПЛ . Кассьерра в прекрасном стиле переиграл на «втором этаже» Тормену и пробил в цель. Примечательно, что свой голевой счет пополнили два игрока из топа лучших снайперов в чемпионате: Кассьерра довел число голов до 12, а Сперцян – до семи, сравнявшись с Чаловым и Кордобой. Даже в этом статус главного матча первого круга был подтвержден.

Далее уже при равном счете «Зенит» продолжал доминировать. Психологический перевес оказался в руках команды Семака. «Краснодар» вспомнил, что ему нельзя проигрывать, поэтому нервозность к нему вернулась, тогда как петербуржцы ощутили свою силу. В последней четверти матча «Зенит» владел мячом 81 процент времени. У «Краснодара» при его низком показателе еще и точной оказывалась в среднем только каждая вторая передача. Растратить технику за пару минут команда не могла – дело точно в психологии.

За это время «Краснодар» нанес только три удара по воротам, один пришелся в створ. У «Зенита» же было девять попыток, три – в створ. Но самая опасная, которая могла стать ключевой, пришлась в штангу. Мостовой эффектно обыграл свежего Эктова на левом фланге и зарядил в каркас ворот, а Изидор не среагировал на отскок, и мяч от него отвалился в руки Сафонову. Свой частный отрезок доминирования «Зенит» мог довести до победы. И тогда тоже бы игру называли равной, но уже при другом результате.

А эта ничья оставляет всех при своих в турнирной таблице. «Краснодар» все еще лидирует, «Зенит» находится на полшага позади и выжидает своего шанса. Теперь это гонка на истощение, в которой судьба чемпионства зависит от того, насколько чисто эти команды будут собирать очки в других встречах. Да, будет еще один очный поединок. Но есть ощущение, что к нему «Зенит» и «Краснодар» подойдут уже не в таком плотном соседстве.