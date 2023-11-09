Удаление Рэшфорда, провалы в обороне. «Копенгаген» перевернул матч с МЮ, ворвался в зону плей-офф ЛЧ

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вчера, 17:59

Болельщики обещали англичанам «театр кошмаров».

Выезд в Данию для МЮ начинался с заявки на уверенную победу, но обернулся настоящим кошмаром. Манкунианцы повели 2:0, а после удаления Рэшфорда пропустили 4 мяча. Подробности ужасного матча – ниже.

Тяжело проходили прессинг в дебюте

Вполне возможно, что из-за неоптимального состава. Всё же динамику в центре обороны отлично задавала пара Варан-Мартинес, а без Лисандро Рафаэль стал чаще оставаться на скамейке. Плюс не стоит забывать о травмах крайних защитников Шоу, Маласии. Рэшфорд и Антони не в лучшей форме. Движения «красным дьяволам» не хватало – и «Копенгаген», перестраиваясь в «4-4-2» при прессинге ставил гостей в тупик.

Уже на первых минутах это привело к тому, что «Юнайтед» не могли перейти на чужую половину, а бороться с этим решили просто. Дожидались, когда игроки соперника выдвинутся в отбор – и задействовали дальние передачи. На второй минуте Далот после такого эпизода отдал на Фернандеша, а тот дальней передачей нашёл Рэшфорда. Свою роль сыграла позиционная ошибка датчан – врывавшийся в штрафную МакТоминэй остался без опекуна (Гонсалвеш ушёл закрывать Ван-Биссаку, на которого отдавал Маркус). Поперечная передача от Скотта привела к голу Расмуса Хёйлунда.

После этого мало что изменилось. Постепенно стали появляться новые рычаги для выхода из-под давления – Фернандеш или Эриксен опускались к флангам и помогали продвигать мяч.

Помогли голы после ошибок соперника

В большей степени речь о втором голе. До этого МЮ при постоянном владении не так часто создавал моменты – с мячом их запирали на своей половине. Но уже на 28-й минуте Хёйлунд оформил дубль с добивания – и после этого оборона «Копенгагена» посыпалась. Хозяева стали намного чаще терять мяч, почти сразу Расмус мог забивать и третий.

После игра успокоилась. «Копенгаген» постепенно начал забирать территориальное преимущество, но создавать остроту у чужих ворот не удавалось – в обороне манкунианцы действовали организованно. С момента второго гола и до удаления Рэшфорда датчане ни разу не пробили по воротам, хотя стали чаще играть с мячом. «Юнайтед», отпустившие инициативу, пробили ещё дважды.

Начали оборонять счёт до красной Рэшфорду, поплатились за ошибки

Смущает здесь одна деталь. Хозяева начали готовить фундамент для камбэка не после удаления. Им это позволили сделать раньше. Ещё до этого манкунианцы перешли на 5 защитников в линию, стали оборонять счёт. До окончания первого тайма, на 35-38-й минутах. Отрыв в 2 мяча – один из наиболее неприятных. Проще говоря, оставшиеся почти 60 минут английский гранд был готов отбиваться от датского коллектива.

И красная Маркусу – карма за такой план. Вингер давно не показывает свой искромётный футбол, а в Копенгагене попросту спрятался в глубине – прикрылся обязанностями по помощи в продвижении мяча и почти не ходил в финальную треть, не бил по воротам.

После этого «Копенгаген» просто продолжал нагнетать – помешать никто не смог. Даже наоборот. Ошибка Варана привела к первому забитому мячу. После передачи в касание он спокойно отпустил Эльюнусси – норвежец сократил отставание.

В компенсированное к первому тайму время поставили пенальти – сначала всё тому же Варану мяч попал в руку, затем Магуайр блокировал соперника.

Во втором тайме мы увидели две результативные ошибки Диогу Далота – Лерагер легко обыграл португальца, позднее латераль не выдвинулся опекать Барджи.

Слишком много пауз

И они тоже ломали темп игры. Сначала выбежал болельщик с флагом Палестины. Затем кому-то из фанатов оказывали помощь. Позднее на поле нашли посторонний предмет. Это ещё не говоря о длительном просмотре фола Рэшфорда, что привело тен Хага в ярость (и не только это):

Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке… Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу.

Только к первому тайму добавили 13 минут. Это уже говорит о многом.

Следующие 2 тура — тяжелейшие

Хотя всё это не главное, когда в важнейшем матче не удаётся набрать даже 1 балла, ведя 2:0 к 30-й минуте. По итогам четырёх туров «красные дьяволы» с тремя очками – последние в таблице группы А. И «Галатасарай», и «Копенгаген» опережают их на 1 балл.

Подопечным Эрика тен Хага предстоит тяжелейший финиш. С датчанами могли и должны были брать 6 очков – получилось только 3. Предстоит игра с «Галатасараем», пока «Копенгаген» отправится в Мюнхен – МЮ нужна победа своя и «Баварии», чтобы забраться на вторую строчку. Но, во-первых, с турками будут играть на выезде. А во-вторых, финальная проверка будет проводиться самой «Баварией» – с немецким грандом сыграют «дьяволы» дома в шестом туре. Капитан клуба Бруну Фернандеш отмечает:

Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть. До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух.