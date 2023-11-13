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Грузия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:48
Грузия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Шотландия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Грузия

Сборная Грузии идёт на предпоследнем месте в группе после шести сыгранных туров. Семь набранных баллов команды не достаточно, чтобы продолжить борьбу за право играть на Евро-2024. В шестом туре проиграли в гостях сборной Норвегии со счётом 1:2.

В предыдущем туре уверенно обыграли последнюю команду группы, сборную Кипра(4:0).

Шотландия

Шотландцы, набрав пятнадцать очков, занимают второе место в данной группе. Команда завоевала путёвку на предстоящий Чемпионат Европы за два тура до завершения квалификации. В седьмом туре боролись за право удержать первое место, но проиграли сборной Испании со счётом 0:2.

В товарищеском матче на выезде уступили сборной Франции(1:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Грузии – 3.55
  • Ничья – 3.50
  • Победит сборная Шотландии – 2.17
  • Победит сборная Шотландии с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 1.88
  • Обе забьют — да – 1.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

  • Сборная Грузии перед своими болельщиками в этом отборе забивает в каждом матче.
  • Сборная Шотландии пропустила в трёх последних встречах девять мячей.
  • Матч первого круга между командами завершился победой шотландцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. Сборная Шотландии, обеспечив себе право играть на Евро-2024, расслабилась и регулярно пропускает большое количество мячей в последних играх. В этом матче мы также ждём большое количество не вынужденных ошибок, которые приведут к голам.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
В прошлой очной встрече Шотландия спокойно и без проблем одолела Грузию (2:0). Не знаю, какой счёт будет сейчас, но думаю, что много голов мы не увидим, а матч закончится точно не поражением шотландцев. Грузия, в попытках найти правильный подход для атакующего футбола, совсем забыла про оборону. Больше хозяев пропустил лишь дырявый Кипр. Шотландия должна этим воспользоваться и отгрузить пару голов. Грузия же вряд ли сможет забить столько, сколько нужно для победы, ведь гости умеют грамотно сушить игру. В общем, остановлюсь на варианте Х2+ТМ3,5, ведь шотландцы много не забивают, но и забивать в свои ворота также не дают.
Гость
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