Грузия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Шотландия, который состоится 16 ноября 2023 года.
Грузия
Сборная Грузии идёт на предпоследнем месте в группе после шести сыгранных туров. Семь набранных баллов команды не достаточно, чтобы продолжить борьбу за право играть на Евро-2024. В шестом туре проиграли в гостях сборной Норвегии со счётом 1:2.
В предыдущем туре уверенно обыграли последнюю команду группы, сборную Кипра(4:0).
Шотландия
Шотландцы, набрав пятнадцать очков, занимают второе место в данной группе. Команда завоевала путёвку на предстоящий Чемпионат Европы за два тура до завершения квалификации. В седьмом туре боролись за право удержать первое место, но проиграли сборной Испании со счётом 0:2.
В товарищеском матче на выезде уступили сборной Франции(1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Грузии – 3.55
- Ничья – 3.50
- Победит сборная Шотландии – 2.17
- Победит сборная Шотландии с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.86
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79
Статистика
- Сборная Грузии перед своими болельщиками в этом отборе забивает в каждом матче.
- Сборная Шотландии пропустила в трёх последних встречах девять мячей.
- Матч первого круга между командами завершился победой шотландцев.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. Сборная Шотландии, обеспечив себе право играть на Евро-2024, расслабилась и регулярно пропускает большое количество мячей в последних играх. В этом матче мы также ждём большое количество не вынужденных ошибок, которые приведут к голам.