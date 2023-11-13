Грузия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Грузия – Шотландия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Грузия

Сборная Грузии идёт на предпоследнем месте в группе после шести сыгранных туров. Семь набранных баллов команды не достаточно, чтобы продолжить борьбу за право играть на Евро-2024. В шестом туре проиграли в гостях сборной Норвегии со счётом 1:2.

В предыдущем туре уверенно обыграли последнюю команду группы, сборную Кипра(4:0).

Шотландия

Шотландцы, набрав пятнадцать очков, занимают второе место в данной группе. Команда завоевала путёвку на предстоящий Чемпионат Европы за два тура до завершения квалификации. В седьмом туре боролись за право удержать первое место, но проиграли сборной Испании со счётом 0:2.

В товарищеском матче на выезде уступили сборной Франции(1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Грузии – 3.55

Ничья – 3.50

Победит сборная Шотландии – 2.17

Победит сборная Шотландии с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Сборная Грузии перед своими болельщиками в этом отборе забивает в каждом матче.

Сборная Шотландии пропустила в трёх последних встречах девять мячей.

Матч первого круга между командами завершился победой шотландцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. Сборная Шотландии, обеспечив себе право играть на Евро-2024, расслабилась и регулярно пропускает большое количество мячей в последних играх. В этом матче мы также ждём большое количество не вынужденных ошибок, которые приведут к голам.