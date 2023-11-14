Люксембург – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Босния и Герцеговина, который состоится 16 ноября 2023 года.

Люксембург

Сборная Люксембурга, имея отрицательную разницу мячей после восьми туров, занимает третье место в группе и оставляет за собой теоретические шансы квалифицироваться на чемпионат Европы. Для этого команде нужно выиграть все оставшиеся матчи и ждать осечки сборной Словакии. В седьмом туре сыграли вничью со сборной Исландии со счётом 1:1.

В предыдущем матче уступили минимально словакам(0:1).

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины, пятая команда данной группы с девятью очками, потеряли все шансы на выход из группы, и теперь можно максимально экспериментировать с составом в последних играх. В предыдущем туре на выезде обыграли сборную Лихтенштейна(2:0).

В восьмом туре на домашнем поле пропустили пять безответных мячей от сборной Португалии.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Люксембурга – 2.91

Ничья – 3.40

Победит сборная Боснии и Герцеговины – 2.56

Победит сборная Боснии и Герцеговины с форой -1.5 – 5.40

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Сборная Люксембурга не выигрываетв трёх матчах подряд.

Боснийцы в гостях отличились в воротах только аутсайдера данной группы.

Последняя встреча между командами завершилась уверенной победой Люксембурга.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. Учитывая мотивацию хозяев матча и то, что сборная Боснии и Герцеговины потеряла все шансы на выход, мы склоняемся к тому, что нас ждёт зрелищная игра, которая будет максимально непредсказуемой по победителю матча, но очевидно, что приведёт к забитым мячам.