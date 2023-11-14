Люксембург – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Босния и Герцеговина, который состоится 16 ноября 2023 года.
Люксембург
Сборная Люксембурга, имея отрицательную разницу мячей после восьми туров, занимает третье место в группе и оставляет за собой теоретические шансы квалифицироваться на чемпионат Европы. Для этого команде нужно выиграть все оставшиеся матчи и ждать осечки сборной Словакии. В седьмом туре сыграли вничью со сборной Исландии со счётом 1:1.
В предыдущем матче уступили минимально словакам(0:1).
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины, пятая команда данной группы с девятью очками, потеряли все шансы на выход из группы, и теперь можно максимально экспериментировать с составом в последних играх. В предыдущем туре на выезде обыграли сборную Лихтенштейна(2:0).
В восьмом туре на домашнем поле пропустили пять безответных мячей от сборной Португалии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Люксембурга – 2.91
- Ничья – 3.40
- Победит сборная Боснии и Герцеговины – 2.56
- Победит сборная Боснии и Герцеговины с форой -1.5 – 5.40
- Обе забьют — нет – 1.95
- Обе забьют — да – 1.86
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78
Статистика
- Сборная Люксембурга не выигрываетв трёх матчах подряд.
- Боснийцы в гостях отличились в воротах только аутсайдера данной группы.
- Последняя встреча между командами завершилась уверенной победой Люксембурга.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. Учитывая мотивацию хозяев матча и то, что сборная Боснии и Герцеговины потеряла все шансы на выход, мы склоняемся к тому, что нас ждёт зрелищная игра, которая будет максимально непредсказуемой по победителю матча, но очевидно, что приведёт к забитым мячам.