Черногория – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Черногория – Литва, который состоится 16 ноября 2023 года.

Черногория

Сборная Черногории после шести туров идёт на третьем месте в группе и теоретически имеет шансы на проход в финальную часть Чемпионата Европы, но всё это маловероятный сценарий. Черногорцы минимально обыграли в шестом туре сборную Болгарии со счётом 2:1.

В восьмом туре проиграли в гостях сербам со счётом 1:3.

Литва

Литовцы занимают четвёртое место в группе с шестью очками на своём счету. Команда только в последних турах добыла свою первую победу в текущей квалификации. В рамках седьмого тура в гостях обыграли болгаров со счётом 2:0.

В последнем сыгранном матче неожиданно сыграли в результативную ничью с венграми(2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Черногории – 1.34

Ничья – 4.95

Победит сборная Литвы – 9.90

Победит сборная Черногории с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Черногорцы пять матчей подряд играют на тотал больше 2.5 мячей.

Сборная Литвы забивает в последних четырёх матчах данной группы.

В матчах между командами преимущество на стороне сборной Черногории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Обе команды в последних играх показывают результативную игру, и такой большой коэффициент от букмекеров на голы команд смотрится не совсем логично. Мы предполагаем, что таким подарком стоит воспользоваться.