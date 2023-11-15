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Черногория – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:49
Черногория – Литва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Черногория – Литва, который состоится 16 ноября 2023 года.

Черногория

Сборная Черногории после шести туров идёт на третьем месте в группе и теоретически имеет шансы на проход в финальную часть Чемпионата Европы, но всё это маловероятный сценарий. Черногорцы минимально обыграли в шестом туре сборную Болгарии со счётом 2:1.

В восьмом туре проиграли в гостях сербам со счётом 1:3.

Литва

Литовцы занимают четвёртое место в группе с шестью очками на своём счету. Команда только в последних турах добыла свою первую победу в текущей квалификации. В рамках седьмого тура в гостях обыграли болгаров со счётом 2:0.

В последнем сыгранном матче неожиданно сыграли в результативную ничью с венграми(2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Черногории – 1.34
  • Ничья – 4.95
  • Победит сборная Литвы – 9.90
  • Победит сборная Черногории с форой -1.5 – 2.06
  • Обе забьют — нет – 1.57
  • Обе забьют — да – 2.30
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

  • Черногорцы пять матчей подряд играют на тотал больше 2.5 мячей.
  • Сборная Литвы забивает в последних четырёх матчах данной группы.
  • В матчах между командами преимущество на стороне сборной Черногории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Обе команды в последних играх показывают результативную игру, и такой большой коэффициент от букмекеров на голы команд смотрится не совсем логично. Мы предполагаем, что таким подарком стоит воспользоваться.

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