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Рождественская распродажа в МЮ. Зимой клуб покинут не только Каземиро и Санчо

вчера, 14:09
Санчо
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Рэшфорд Маркус
Рэшфорд Маркус
Нападающий
Санчо Джейдон
Санчо Джейдон
Нападающий
Каземиро
Каземиро
Полузащитник

Будущий владелец готов на перемены.

Каземиро зовут в Саудовскую Аравию

Карлос разочаровался в решении перейти в МЮ, ведь недооценил масштаб катастрофы. А клуб из АПЛ переоценил состояние бразильца, чьи лучшие матчи позади. А миллиардеры из США, которые присосались к финансово выгодному телу МЮ, планируют продать большую часть акций британскому богачу, заодно сделав его новым Федуном. Теперь после спортивных неудач стрелы должны лететь в сэра Джима Рэтклиффа. Взамен покупатель требует хотя бы немного власти. Например, владелец химического концерна хочет принимать кадровые решения. Уход Каземиро зимой в один из клубов из Саудовской Аравии – ожидаемое решение, особенно если испортились отношения тен Хага с Карлоса. Впрочем, у кого сейчас в МЮ хорошие отношения с главным тренером?

Санчо запланировал переезд в Италию

Джейдон не ссорился с наставником, но хватило отказа вингера извиниться перед тен Хагом, чтобы англичанина вычеркнули из состава. Эпизод плохо характеризирует Эрика, который не умеет идти на компромиссы в интересах клуба. Но также очевидно, что бывший игрок школы «Манчестер Сити» является очередным провальным трансфером эпохи Глейзеров. За Санчо вывалили 85 млн евро, ему платят огромную зарплату, но не получили ничего внятного на поле, даже когда Джейдона пытались интегрировать в игру «Манчестер Юнайтед». Провал в кубе, поскольку теперь стоимость футболиста обвалилась – не найти тех, кто заплатит хотя бы пятьдесят миллионов евро. Поэтому Санчо ищут команду для аренды. Аллегри вроде бы готов рискнуть с ещё одним парнем из МЮ после неудачи с Погба, которого поймали на допинге. Вот только англичане просят итальянцев платить значительную часть зарплаты футболиста, что отпугивает «Ювентус» с его финансовыми проблемами. На горизонте горбы верблюдов – клубы шейхов на низком старте. Но вряд ли Санчо в 23 года хочет накануне Евро-2024 играть в Саудовской Аравии.

Пора прощаться с бесполезным Антони

Но где покупатели? В «Фламенго» его не хотят видеть. У бразильцев были проблемы с попыткой пристроить людей, обвиненных в тяжелых преступлениях – фанаты отреагировали очень жестко. А в МЮ покрывают людей, обвиненных в насилии? Тен Хаг долго принимал решение по Гринвуду, хотя сразу знали, что тот избивал беременную, как оказалось, подругу. Клубы такого уровня не должны иметь ничего общего с насильниками, даже если жертвы их прощают, ведь это отдельный разговор и работа для психиатров. Но «красные дьяволы» испортили себе репутацию тем скандалом. А когда оказалось, что он не единственный, возникли вопросы к службе безопасности клуба. В футболе появились «фиксеры». Эти люди пришли в большой спорт из Голливуда, а из США перебрались в Европу. Спортсмены часто чудят. Это могут быть проститутки, которые предложили «косяк». Это запои с драками и семейные конфликты. Похоже, «фиксер» МЮ приходил в дом, где Антони избивал подругу, убеждал не подавать заявление в полицию, пока врачи клуба оказывали бедняге медицинскую помощь. Глейзеры и тен Хаг забросили клуб на дно, Антони им в этом помог. Почему бесполезный игрок в заявке – загадка. Вот только бразилец это чемодан без ручки. Ни один клуб, дорожащий репутацией, его не заберет.

Магуайр и Рэшфорд тоже стали обузами

Проще назвать футболистов, которых не хочется продать, чтобы возродить чемпионский «Манчестер Юнайтед». Аргентинец Гарначо наглее, чем талантливее. У Шоу проблемы со здоровьем. МакТоминэй хорош за сборную Шотландии, но в Манчестере хавбеку не светит стабильное место в основе. Новичок Амрабат начал плохо, не факт, что его уровня достаточно для игры в основе даже такого МЮ, который ниже в таблице, чем «Астон Вилла». Варан деградировал в Англии, но его сменщики – Линделеф, Эванс и Магуайр, не заслуживают длительные новые контракты с МЮ. Можно продать почти всех. Даже новичок Маунт рискует стать ошибочным трансфером, если не подойдет схемам тен Хага. Обузой стали также два игрока сборной Англии. Но Магуайр и Рэшфорд не уйдут зимой, у них жирные контракты. А ещё оба хотят в заявку Саутгейта на Евро-2024. Смена клуба это риск. Тем более, Харри никому не нужен, даже «Вест Хэму», которому отказал летом. А цена Рэшфорда упала из-за ужасной игры Маркуса, у англичанина 1 гол в сезоне.

Трансфером года может стать тренер

У МЮ прошло несколько раундов смены состава, ни один не принес пользы. Не перешли на новый уровень благодаря решению долго доверять вратарю Де Хеа. Не стали финалистами Лиги чемпионов, пригласив Роналду. Ничего коренным образом не изменили Каземиро и Фернандеш. Не получилось выжать максимум из дорогих сделок, вроде Магуайра и Антони. Наконец, молодой форвард Хёйлунд, как ни старался, играет за клуб, который проиграл «Копенгагену», родному клубу датчанина. Так вышло, что МЮ один из главных информационных конвейеров сезона – поставляют горячие новости в промышленных масштабах. Но это сводки с пожара. Клуб в ужасном состоянии. Команда состоит из дорогих футболистов, поэтому на коротком отрезке могут набирать очки, например, в АПЛ четыре победы в пяти турах. Но это не значит, что у тен Хага всё получается. Впереди большая чистка с подтекстом. Не исключено, что миллиардер Рэтклифф в итоге отправит Эрика в отставку, если «Манчестер Юнайтед» не выиграет в плей-офф ЛЧ и завершит год поражениями в АПЛ. В таком случае точно будут звонить Зидану, но Зинедин хитрый мужчина, может снова отказаться, как и Гризманн – ещё один кандидат в спасители, только на поле.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:19
МЮ стал клубом из середины таблицы. Если принять этот факт, то тогда выступление не кажется провальным.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:07
Все потуги Хага кончатся ничем, ему надо самому сваливать, думаю, до Рождества его следовало бы уволить. Атмосфера в клубе сродни обстановке на Титанике после столкновения с айсбергом. Его присутствие лишь усугубляет положение, очевидно, что он не справляется да и игроки не тот уровень показывают, не по деньгам что за них заплачено Хаг совсем не знает английского футбола, а вписался, с трансферами лоханулся, испортил отношения с игроками, авторитета нет, результатов нет, угробил и так на ладан дышащий клуб. Кто теперь пойдет кризис-менеджером? Если какой-нибудь Поттер, то зачем? Короче, карьера Хага с треском провалилась! Он показал себя никудышным тренером! Его хватило только на то, чтобы расстаться Роналду, ДеХеа и унизить Санчо! А где футбол?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:11
Ван Гал скорее всего был обижен, так как в одном из интервью он сказал - что выжал из МЮ все до последнего пенни (про неустойку). Это было необязательно, но он так и сказал, чтобы подчеркнуть свою ненависть к клубу.
А про Аякс не будем преувеличивать, клуб по меркам Европы был середняк при Тен Хаге. Ну прошёл сдувшийся Реал и Юве в ЛЧ, так и Жардим прошел МС и БД, а тренировали их Пеп и Тухель соответственно, которые выиграли ЛЧ. Это ни о чем не говорит. Вот если бы выиграл бы Тен Хаг ЛЧ в том сезоне когда он дошёл до полуфинала ЛЧ, тогда уже можно было бы говорить, что он как минимум хороший тренер. Но Тен Хаг не прошёл Тоттенхэм даже при значительном преимуществе, а если бы и прошёл, то Ливерпуль бы он не выиграл в финале ЛЧ, также как и Тоттенхэм. Слишком разные по уровню команды, да и Клопп не Тен Хаг.
А сравнивать АПЛ с Эредивизи наверное не стоит. Слишком мало аргументов "за", поэтому и плоды такие.
Так что, если скинуть то, что Тен Хаг топ тренер, то ситуация становится понятной.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 16:35
Из всех этих игроков только Рэшфорд более менее неплохой футболист. Каземиро подсдулся, а Санчо, Антони и Магуайеры вообще не футболисты.
k4p66xw26m52
k4p66xw26m52 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:19
Тен хаг может и хороший тренер, но он конфликтный. Ты говоришь что Санчо ничего не добился, а показывает характер. А чего добился Тен хаг? Выиграл чемпионат Нидерландов? Его ошибка что он конфликтует с игроками, в таком клубе как мю это неправильно, там и так пожар, а тен хаг тушит его бензином.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:27
Помню, что ван Гал предупреждал ЭТХ и нидерландских футболистов, что в МЮ работают жулики, и перед ЧМ открыто заявил Тимберу (нынешнему игроку Арсенала), что если тот перейдет в МЮ, то не попадет в состав сборной на ЧМ! Многие тогда писали, чтотстарина Луи просто обижен на МЮ. А как показало время, Ван Гал то был прав!!! После того, как великий САФ покинул МЮ, в клубе началась анархия, и длится по сей день. Я не думаю, что ЭТХ прям таки слабый тренер, чтотне может поставить игру, в Аяксе же таких проблем небыло! Просто он не авторитет для многих игроков МЮ, вот и всё! В Аяксе все было строго,была система, которая давала результаты, были игроки, для которых тренер был авторитетом, а в МЮ всё по другому. Рэшфорд в том снзоне был в ударе, с ним продлили контракт, и всё Маркус забил на футбол..... Санчо, молодой игрок, ничего еще не добился в футболе, а строит из себя непонятно кого, вынес ссор из избы на все общее обозрение, и извиниться не хочет перед тренером, а будь на месте ЭТХ условный Анчелотти или Клопп, разве игроки себя так вели бы?!
Думаю ЭТХ нужно уходить, и начинать карьеру тренера в топ 5 чемпионатов в более скромном клубе, а МЮ нужна чистка, при чем серьезная
Гость
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