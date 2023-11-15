Рождественская распродажа в МЮ. Зимой клуб покинут не только Каземиро и Санчо

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вчера, 14:09

Будущий владелец готов на перемены.

Каземиро зовут в Саудовскую Аравию

Карлос разочаровался в решении перейти в МЮ , ведь недооценил масштаб катастрофы. А клуб из АПЛ переоценил состояние бразильца, чьи лучшие матчи позади. А миллиардеры из США , которые присосались к финансово выгодному телу МЮ , планируют продать большую часть акций британскому богачу, заодно сделав его новым Федуном. Теперь после спортивных неудач стрелы должны лететь в сэра Джима Рэтклиффа. Взамен покупатель требует хотя бы немного власти. Например, владелец химического концерна хочет принимать кадровые решения. Уход Каземиро зимой в один из клубов из Саудовской Аравии – ожидаемое решение, особенно если испортились отношения тен Хага с Карлоса. Впрочем, у кого сейчас в МЮ хорошие отношения с главным тренером?

Санчо запланировал переезд в Италию

Джейдон не ссорился с наставником, но хватило отказа вингера извиниться перед тен Хагом, чтобы англичанина вычеркнули из состава. Эпизод плохо характеризирует Эрика, который не умеет идти на компромиссы в интересах клуба. Но также очевидно, что бывший игрок школы «Манчестер Сити» является очередным провальным трансфером эпохи Глейзеров. За Санчо вывалили 85 млн евро, ему платят огромную зарплату, но не получили ничего внятного на поле, даже когда Джейдона пытались интегрировать в игру «Манчестер Юнайтед». Провал в кубе, поскольку теперь стоимость футболиста обвалилась – не найти тех, кто заплатит хотя бы пятьдесят миллионов евро. Поэтому Санчо ищут команду для аренды. Аллегри вроде бы готов рискнуть с ещё одним парнем из МЮ после неудачи с Погба, которого поймали на допинге. Вот только англичане просят итальянцев платить значительную часть зарплаты футболиста, что отпугивает «Ювентус» с его финансовыми проблемами. На горизонте горбы верблюдов – клубы шейхов на низком старте. Но вряд ли Санчо в 23 года хочет накануне Евро-2024 играть в Саудовской Аравии.

Пора прощаться с бесполезным Антони

Но где покупатели? В «Фламенго» его не хотят видеть. У бразильцев были проблемы с попыткой пристроить людей, обвиненных в тяжелых преступлениях – фанаты отреагировали очень жестко. А в МЮ покрывают людей, обвиненных в насилии? Тен Хаг долго принимал решение по Гринвуду, хотя сразу знали, что тот избивал беременную, как оказалось, подругу. Клубы такого уровня не должны иметь ничего общего с насильниками, даже если жертвы их прощают, ведь это отдельный разговор и работа для психиатров. Но «красные дьяволы» испортили себе репутацию тем скандалом. А когда оказалось, что он не единственный, возникли вопросы к службе безопасности клуба. В футболе появились «фиксеры». Эти люди пришли в большой спорт из Голливуда, а из США перебрались в Европу. Спортсмены часто чудят. Это могут быть проститутки, которые предложили «косяк». Это запои с драками и семейные конфликты. Похоже, «фиксер» МЮ приходил в дом, где Антони избивал подругу, убеждал не подавать заявление в полицию, пока врачи клуба оказывали бедняге медицинскую помощь. Глейзеры и тен Хаг забросили клуб на дно, Антони им в этом помог. Почему бесполезный игрок в заявке – загадка. Вот только бразилец это чемодан без ручки. Ни один клуб, дорожащий репутацией, его не заберет.

Магуайр и Рэшфорд тоже стали обузами

Проще назвать футболистов, которых не хочется продать, чтобы возродить чемпионский «Манчестер Юнайтед». Аргентинец Гарначо наглее, чем талантливее. У Шоу проблемы со здоровьем. МакТоминэй хорош за сборную Шотландии, но в Манчестере хавбеку не светит стабильное место в основе. Новичок Амрабат начал плохо, не факт, что его уровня достаточно для игры в основе даже такого МЮ , который ниже в таблице, чем «Астон Вилла». Варан деградировал в Англии, но его сменщики – Линделеф, Эванс и Магуайр, не заслуживают длительные новые контракты с МЮ . Можно продать почти всех. Даже новичок Маунт рискует стать ошибочным трансфером, если не подойдет схемам тен Хага. Обузой стали также два игрока сборной Англии. Но Магуайр и Рэшфорд не уйдут зимой, у них жирные контракты. А ещё оба хотят в заявку Саутгейта на Евро-2024. Смена клуба это риск. Тем более, Харри никому не нужен, даже «Вест Хэму», которому отказал летом. А цена Рэшфорда упала из-за ужасной игры Маркуса, у англичанина 1 гол в сезоне.

Трансфером года может стать тренер