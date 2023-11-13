Чемпионы Италии близки к смене тренера. «Наполи» предсказуемо скатился без Спаллетти

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вчера, 17:31

Проиграли дома аутсайдеру.

«Наполи» отпустил «Интер» на десять пунктов

Очаровательной чертой Серии А остается примерное равенство фаворитов. Даже когда у «Ювентуса» огромный список проблем, команда Аллегри может быть второй в таблице после двенадцати матчей. «Милан» мечтал лидировать, но зашли в плохую серию. А «Наполи» без поражений от середняка и аутсайдера прямо сейчас мог находиться в нескольких очках от «Интера», единственного в меру стабильного и солидного в этой компании. Но даже Индзаги может на ровном месте проиграть дома «Сассуоло», поскольку идеальных клубов в Италии сейчас нет.

Причины объективные – нет денег, чтобы собрать выдающиеся команды. «Лацио» Сарри весной был вторым, вернулись в Лигу чемпионов спустя много лет, а теперь десятые. «Рома» Моуриньо лишь на седьмой строчке, причем Жозе подумывает об отъезде в Саудовскую Аравию за огромными деньгами правнукам, ведь дела не идут гладко. «Милан» ищет вдохновение в Лиге чемпионов, но даже эти бывшие чемпионы не всегда контролируют себя. А «Наполи» ещё сложнее, поскольку после чемпионства ушел главный его создать –Спаллетти.

Бывший тренер «Зенита» поступил хитро, спад был неизбежным. И хотя Лучано мазохист, ведь подхватил сборную Италии после ухода Манчини, с «Наполи» мог пережить похожие приключения. Но теперь на орехи получит тренер Руди Гарсия. После красивого победного удара Коваленко из «Эмполи» на 91-й минуте матча в Неаполе у чемпионов 6 из 12 игр без побед. Причем не всегда они теряли очки против «Милана» или «Лацио». Были ничьи и поражения от команд, которые Гарсии по зубам. Но у француза нет «химии» с командой.

Тудор начнет работу на сложнейшем отрезке

Владелец «Наполи» Де Лаурентис может отправить Руди Гарсию в отставку, а вместо него назначить бывшего тренера «Марселя» Игора Тудора. Фанаты Серии А помнят хорвата по выступлениям за «Ювентус», а также по работе с «Удинезе» и «Вероной». Но лишь в «Марселе» во Франции молодой тренер смог развернуться. Хотя не всё получалось, на лучших отрезках его «Олимпик» был тактически одной из самых интересных команд всего прошлого сезона. Эксперименты Тудора опасные, но «Наполи» точно нужны свежие идеи, поскольку старые подходы перестали работать.

Вот только после паузы на игры сборных у «Наполи» сложный календарь. Команда сыграет в Бергамо, где «Аталанта» пропустила всего два мяча в новом сезоне. Дальше неаполитанцев ждет выездной поединок против «Реала». Поскольку команда Анчелотти досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, то Тудор может зацепиться за очки в Мадриде, если бывший тренер «Наполи» сеньор Карло выставит смешанный состав. Но вот дома против «Интера» и в выездном матче против «Ювентуса» южный клуб снова могут ждать большие неприятности и новые поражения.

Руди Гарсия точно не перестроил «Наполи» под себя, но и Тудору будет сложно сразу выдать требовательной публике крутые результаты. В Серии А всё сложно, выручает лишь состав группы Лиги чемпионов. «Наполи» не переиграл дома «Унион» из Берлина, но немцы и «Брага» слабее, поэтому новый наставник может уйти на зимний перерыв в еврокубках с путевкой в плей-офф Лиги чемпионов. А если разозлятся и покажут класс в центральных матчах осени против «Интера» и «Ювентуса», то улучшат положение в таблице, где пока нет невероятного отрыва лидеров.

«Наполи» стоит готовиться к потере футболистов

У Де Лаурентинса с первых дней был конфликт с Зелиньским. Ещё когда «Наполи» вел переговоры с «Удинезе», то Пётр рвался в «Ливерпуль». Прошлым летом после чемпионства в Неаполе полузащитник получил заманчивое приглашение из Саудовской Аравии. Теперь Клопп вернулся к идее подписать поляка спустя много лет. Зелиньски не всегда нравится его позиция и роль в «Наполи», а когда в команде есть футболисты, которые тратят время на мысли об уходе – игра команды катится с обрыва.

Лидеры атаки тоже не выручили. Кварацхелии было сложно набрать форму. Осимхен получил травму, а дополнительно нигерийца отвлек самый глупый скандал нового сезона. Пресс-служба «Наполи» зачем-то издевалась над промахами нападающего, и на эту дикость форвард отреагировал обидой на клуб. Из таких мелочей складывается растущее недовольство внутри коллектива. Разозленный Виктор однажды прошел мимо напарников по «Наполи», которые хотели с ним поздороваться за руку.

Также форвард бросался на назойливых итальянских фанатов. У Гарсии не хватило обаяния, чтобы потушить маленькие и большие пожары внутри команды. О перемене в настрое говорят, например, результаты домашних матчей. В шести поединках собрали три поражения и одну ничью, тогда как по выездным результатам «Наполи» второй после «Интера». Новому тренеру надо четко понять планы ключевых игроков команды, ведь никто не клялся в вечной любви клубу из Неаполя, многие могут уйти.

Если Зелиньски хочет в АПЛ , невзирая на заявления спортивного директора «Наполи», Кварацхелия готов к трансферу в состав фаворита Лиги чемпионов, а для Осимхена нашли теплое местечко в «Челси» или другом клубе с деньгами, то Де Лаурентинсу надо действовать, начиная с зимы. Политика сдерживания игроков не работает, силой нельзя оставить лучших футболистов в составе, сохранив при этом чемпионский настрой. Прошлый сезон был сказочным, но в этом даже хорошая игра лидеров не мешает поставить средние оценки всей команде.

Много ошибок в защите. Ангисса и Лоботка неплохо играют с мячом, но хуже без него в обороне. Не могут всегда быть на высоте латерали, которые важны в структуре игры. А попытка инсайда Политано стать лидеров не привела к таким результатам, как работа связки Хвичи и Осимхена в прошлом сезоне. Виктора летом отвлекло приглашение из «Аль-Хиляля» — шейхи целое лето увеличивали сумму сделки. Все мелочи сказались, но «Наполи» по-прежнему клуб высокого уровня. Новый тренер может выжать серию побед, но не помешал бы лидер защиты класса Кулибали, а также набор формы резервистами, особенно в атаке.