Неожиданные лидеры Ла Лиги и Бундеслиги, крушение «Тоттенхэма». В клубном футболе перерыв

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вчера, 19:13

Интриги набирают обороты.

Серия А – «Юве» сменил «Милан» в погоне за «Интером»

Когда клубный футбол брал паузу в прошлый раз, двумя борцами за лидерство в Серии А были миланские команды. «Интер» закрепился на вершине по итогам дерби – но стал ошибаться позднее, вперёд вырвался «Милан».

Теперь «россонери» и сами выдали ужасный отрезок – ни одной победы в последних четырёх турах чемпионата. Обыгрывали «Милан» «Ювентус» и «Удинезе», очки отбирали «Наполи» и «Лечче». Банда Пиоли спустилась на третью строчку.

И пропустила выше туринцев – «старая синьора», напротив, все четыре матча Серии А выиграла. Теперь уже «бьянконери» ведут погоню за «Интером» – команда Индзаги не проседает с сентября. В последний раз они проигрывали «Сассуоло» в 5-м туре.

Могли бы с этими гигантами бодаться и действующие чемпионы Италии – но «Наполи» стал посредственным при французе Руди Гарсия. К слову, боссы неаполитанцев уже осознали свой просчёт – менеджера уволили и назначили на должность Вальтера Маццарри, ранее работавшего в клубе с 2009 по 2013 год.

Бундеслига – «Бавария» всё ещё не первая из-за ошибок сентября

Расплачиваться за ошибки прошлого иногда больно. «Бавария» за свои осечки в первых турах платит лидерством «Байера» даже сейчас. Мюнхенцы потеряли очки в очном матче с «фармацевтами» и сыграли вничью с «Лейпцигом». Обе игры проходили в сентябре – с тех пор подопечные Томаса Тухеля в чемпионате одержали 5 побед подряд.

Правда, проблема «баварцев» в том, что «Байер» играет в таком же графике – и тоже идёт совсем без поражений. Отрыв подопечных Хаби Алонсо составляет 2 балла. Может увеличиться – теперь в ошибки мюнхенцев больше веры.

«Лейпциг» и «Боруссия» – всё ещё не в тройке, проблема постепенно укореняется. И те, и другие продолжили ошибаться после предыдущей паузы. Первые обыграли «Дармштадт» с «Кёльном», а после уступили «Майнцу», пусть и взяли 3 очка с «Фрайбургом». Вторым ещё хуже – 1 победа в чемпионате после перерыва, ничья с «Айнтрахтом» и поражения от «Баварии» со «Штутгартом». Видимо, в тройку дортмундцы не хотят.

АПЛ – «Тоттенхэм» начал оступаться, плотность в топ-5, гиганты в топ-3

Долго радовали «шпоры» феерическими результатами – настолько, что Анге Постекоглу получил приз лучшему тренеру месяца. Но у команд-вспышек есть свойство – исчезают они так же стремительно, как и появляются. Два поражения в предыдущих турах откатили лондонцев на 4-ю строчку. Оба довольно обидные – в дерби от идущего 10-м «Челси» и позднее от соседа «аристократов» «Вулверхэмптона» (12-е место).

Среда в АПЛ такая, что любая ошибка становится критической. Место «шпор» быстро занял «Сити» – «горожане» с 21 октября идут без поражений. Только в последнем туре сыграли вничью. «Ливерпуль» при аналогичной статистике отстаёт лишь на 1 балл, конкуренцию ему составляет «Арсенал» (у них по 27 очков).

Это топ-3 мечты. Мерсисайдцы против МС – новая классика АПЛ , «Арсенал» заменял «красных» в период хандры. Но теперь они пошли на поправку, а «канониры» укрепили позиции – это самая мощная «гонка вооружений».

И надо следить за «Челси». «Синие» в последнее время почти не допускают ошибок и выдали два топ-матча – разгромили «Тоттенхэм», а сразу после зарубились с «Сити» и добыли 1 балл (4:4).

Ла Лига – бывший андердог с 1 поражением в 13 турах, у «Реала» победа в Эль Класико

К октябрю в лидеры Ла Лиги дежурно пробился «Реал» – удивляла в таблице разве что «Жирона» в топ-3. Всё же ещё недавно команда была андердогом. На удивление, после возвращения «бело-красные» вновь ворвались в лидеры, причём выдают солидную серию – 1 поражение в 13 турах. И то – от «сливочных».

Мадридцы же упустили 1-ю строчку из-за двух ошибок – ничьих с «Севильей» и «Райо Вальекано». С другой стороны, в куда более важном столкновении не дали слабину – победили в Эль Класико. При этом «Барса» повела уже на 6-й минуте голом Гюндогана – затем включился Джуд Беллингем и в одиночку принёс «Реалу» 3 очка.

Каталонцы укрепили позиции в зоне ЛЧ победой над «Сосьедадом», но битва за топ-3 будет ожесточённая – у «Атлетико» на матч меньше, а отстают они на 2 балла.

Лига 1 – гегемоны вернулись на вершину, лучший сезон Головина

Лидерством «Пари Сен-Жермен» уже вообще никого не удивишь – даже если по какой-то причине они стартуют слабо, дальше нагоняют упущенное. Но и пропасть между ПСЖ и конкурентами играет свою роль. Чуть ранее лидировал «Монако» – однако подопечным Ади Хюттера не хватило прочности. В конце октября они уступили «Лиллю», недавно поделили очки с «Гавром». А в конце ноября предстоит серьёзнейшее испытание – игра с ПСЖ на выезде.

На 2 тура на 1-й строчке успела оказаться «Ницца». При молодом и перспективном тренере Франческо Фариоли «орлы» вообще не проигрывали в новом чемпионате. Зато 5 раз играли вничью. 0:0 с «Монпелье» тоже не позволили остаться в лидерах.

Парижане тем временем набрали серьёзный ход – и одержали 5 побед подряд. На этом отрезке разыгрался и Килиан Мбаппе – француз забил уже 13 мячей и лидирует в топе бомбардиров. Вопрос в том, забьёт ли «Монако» – от этого зависит исход ключевого для стартового отрезка матча.