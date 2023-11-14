Пережил море хейта в «Барсе», в «Атлетико» – снова лучший. Гризманн – единственный для Симеоне

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вчера, 22:22

Перезапустил карьеру, снова свой в Мадриде.

Вчера в 13-м туре Ла Лиги против «Вильярреала» Антуан Гризманн забил свой трёхсотый гол в карьере. Больше половины француз настрелял за «Атлетико». Сейчас он продолжает вести «матрасников» вперёд, и, вспоминая его годы в «Барсе», можно уверенно сказать – это главный камбэк последних лет.

Пережил необоснованную критику, продолжал забивать в тени Месси

История с переходом форварда в «Барселону» растянулась, истории, подобные выпуску документального фильма «La Decision», привели к тому, что после закрытия сделки в раздевалке каталонцев было крайне напряжённо.

В клубе началась чехарда на тренерском мостике, приближался уход Лионеля Месси – плюс только пришедший нападающий оказался в абсолютно новой системе координат и только привыкал к новой философии в целом, а также к новой позиции в частности. Сам исполнитель так вспоминал первый год в «блаугране»:

Это был тяжелый год. Я был запасным, не играл. Система игры была другой, я выходил на другой позиции. Мне пришлось ко всему привыкать. Второй год мне понравился, я получал удовольствие.

Мечта мечтой, но уже тогда говорили – решение покинуть «Атлетико» было ошибкой. В первый сезон Ла Лиги за «Барсу» Антуан забил 9 мячей, второй вышел чуть результативнее – 13. Но всё это было совсем не похоже на недавнего лидера «матрасников».

Дальше – аренда обратно в «Атлетико», история с сокращением игрового времени ради более выгодных условий выкупа и полноценный трансфер.

Сейчас опытный форвард ещё раз подтверждает – он готов несколько сезонов провести на топ-уровне. В прошлом чемпионате Антуан настрелял 15 мячей, отдав при этом 16 ассистов, за 12 матчей текущего розыгрыша отметился 8 голами.

Гризманн и «Атлетико» – редкий пример идеальной химии

Много ли топ-форвардов, приходивших к «матрасникам», добивались успеха? Жоау Феликса подписывали как перспективного юнца – вроде и давали кредит доверия, время на адаптацию, делали скидку на возраст. Но португалец не расцвёл.

Ранее не смог проявить себя Никола Калинич – а до этого хорват показывал отличную результативность за «Фиорентину». Обратный пример – Диего Коста, нападающий с противоречивой репутацией. Но испанец эффектно вернулся в «Атлетико» в 2017 году.

Гризманн – стопроцентное попадание. Он попал под крыло Симеоне 21-летним талантливым исполнителем – а потому аргентинец мог перестроить форварда под себя. Требовательность Диего выдержит не каждый – тут необходим несгибаемый характер и феноменальная работоспособность. И Антуан стал одним из немногих, кого аргентинский менеджер и его механизированная система не сломили. И, пожалуй, он единственный, кто держится в авангарде клуба настолько долго.

Подтверждает это и недавний комментарий Диего – наставник мадридцев очень тепло высказался о форварде:

Гризманн – один из лучших бомбардиров в истории клуба, и он все еще голоден. Он хорошо понимает, как играть поглубже, при этом он раздает передачи и отрабатывает. Мне повезло быть тренером такого футболиста, как Гризманн. Команда работает так, чтобы он показал все, на что способен. Я абсолютно убежден, что Гризманн рожден для того, чтобы играть за «Атлетико». Хотя не все одобряли его возвращение [из «Барселоны»]. Он ушел и затем вернулся, что доставило некоторым дискомфорт, но он изменил ситуацию. Я не сомневаюсь, что Антуан будет одним из лучших в истории клуба.

Заслужил свободу в строгой структуре

Вряд ли получится найти ещё одного игрока, который бы у Симеоне получал столько же свободы, что и Гризманн. Француз – краеугольный камень нового «Атлетико», играющего по «3-5-2».

Всё потому, что вклад форварда не ограничивается забитыми мячами – это и регулировка темпа атак, и вклад в прессинг, и черновая работа, и много-много чего ещё. Сейчас исполнитель – в пятёрке лидеров команды по голам, передачам под удар, предударным и предголевым действиям, успешным обводкам и прочему.

В атакующих действиях всё строится вокруг Гризманна. Поскольку он не привязан к конкретной позиции и может появляться в абсолютно разных зонах, в частности, ограничивается активность Молины, Альваро закрывает освобождающееся от перемещений Антуана пространство на острие. Гризи опускается к полузащитникам – выдвигается выше Сауль. И в довершение. Француз – тот, кто запускает структуру прессинга.

Мадридцы держат марку качества, выиграли в дерби, ждут ошибок конкурентов

С 2013 года подопечные Диего Симеоне не финишировали в чемпионате Испании ниже третьего места – дважды смогли ворваться на вторую строчку, столько же раз брали чемпионский титул.

Сейчас «Атлетико» не в тройке, но всему виной сенсационная «Жирона», которая держится на вершине Ла Лиги. Дальше классика – «Реал», «Барса» и «матрасники». «Бело-красным» ещё предстоят серьёзные проверки «Барселоной», «Атлетиком», «Бетисом» и другими сильными представителями первенства. А потому «выскочки» вполне могут откатиться ниже.

До этого момента «Атлетико» нужно просто не наделать ошибок и держать взятый темп. Пока всё получается – при поражениях от «Лас-Пальмаса» и «Валенсии» банда Симеоне зарубилась в дерби и обыграла «Реал». Для коллектива это, вероятно, будет один из мощнейших сезонов. Для Гризманна как для первой скрипки – тоже!