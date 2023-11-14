«Челси» — угроза для «шпор» и «Сити», но импульс не заменит систему. Перспективы «синих» — туман

1699966498

вчера, 15:54

Топ-5 к Новому году – под вопросом.

У «Челси» отличные результаты в последних играх. Отставки Почеттино уже не требуют, а команда тихо-мирно поднимается к зоне еврокубков. Подумаем о том, достойны ли лондонцы забраться в топ-5 уже по итогам 2023 года.

За «Челси» в топ-5. Импульс от топ-матчей

1 поражение в 8 матчах перед паузой на игры сборных. Две игры из них кубковые – но всё же. К тому же трижды «синие» пересекались с командами, которые спорят за лидерство в АПЛ . Ничья с «Арсеналом» после трёх побед кряду укрепила менталитет «Челси», затем – победа в дерби и блокбастер с «Ман Сити», из которого гегемоны не смогли выйти победителями.

Для коллектива, который на старте болтался в середине турнирной таблицы это головокружительный успех. И самое главное – такая серия вполне может послужить толчком для полноценного возвращения в топ. Это отмечают и эксперты – в частности, Джейми Каррагер:

Теперь у игроков будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.

Микроклимат в коллективе прекрасный – а ведь до Нового года ещё 8 туров!

Против. Эмоции не заменят системы

Но и переоценивать значимость импульса не стоит. На нём одном весь сезон на высочайшем уровне не проведёшь – мы видим, как «Урал» возвращается на привычные позиции после феерического старта. Видели, как после ухода Юрана разваливались «Химки». В Европе – как взбодрившийся к прошлой зиме «Лестер» всё же упал в зону вылета.

Претензии к «синим» всё те же. С длиннейшей скамейкой тяжело выстроить тренировочный процесс, исполнители медленно нащупывают взаимосвязь, а боссы собираются продолжить тратить сотни миллионов на трансферы.

Огрызаются с топ-командами – красиво, но нужно понимать и содержание. «Челси» — всё тот же кризисный клуб, который только нащупывает почву под ногами.

За «Челси» в топ-5. Всем до зоны ЛЧ можно навязать конкуренцию

А у кого из тех, кто идёт выше, нет проблем (команды из зоны ЛЧ не в счёт)? «Вест Хэм» по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперёд – но с ними «аристократы» могут спокойно набирать очки. «Брайтон» проседает – короткой скамейки хватило на первые туры, однако после старта ЛЕ «чайкам» стало на порядок тяжелее. Сейчас они без побед в 6 матчах чемпионата подряд (среди них – «Сити»).

Дальше тяжелее – МЮ и «Ньюкасл» в конкурентах. При этом «Юнайтед» лихорадит – и предпосылок к оздоровлению не видно. «Сороки» мучаются с игрой на 2 фронта – после 3-го тура ЛЧ они сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (12-е место в АПЛ ), после 4-го – уступили «Борнмуту» (17-е место).

По-настоящему тяжело будет с «Астон Виллой» — и здесь всё решится через запасы прочности.

Против. Испытания продолжаются

Выдохнуть лондонцы могли бы, если бы тяжелейшей бойней с «Сити» всё закончилось – только топ-матчи продолжаются. После паузы на игры сборных подопечные Маурисио Почеттино отправятся на выезд к «Ньюкаслу». Отставание от «сорок» — 4 очка. Следом принимать «Брайтон», с которым «синих» разделяют уже 3 балла. И сразу после – гостевой поединок с манкунианцами.

У «Челси» попросту не будет времени расслабиться – а в выносливости молодых исполнителей клуба в таких матчах остаются сомнения. «Аристократы», несмотря на всё вышесказанное, – не фаворит этих матчей.

За «Челси» в топ-5. Очные встречи в борьбе за пятёрку ценнее

Предыдущий аргумент – палка о двух концах. Можно сказать так – можно и иначе. Почему к успеху «Челси» в играх с МЮ , «Ньюкаслом» и «Брайтоном» должен быть скепсис, они соседствуют в турнирной таблице – но если конкуренты никак не перебороли свои проблемы или недавно увязли в них, то лондонцы на стадии выхода из затяжного спада.

Камни в их огород бросали еще годом ранее, после зимнего трансферного окна хейт «аристократов» вышел на пик, нашёл вторую волну летом и продержался на первых порах новой кампании. После такой психологической проверки «синие» должны были заматереть настолько, что спокойно пройдут через какие-то 3 принципиальных матча.

Против. Плотный календарь – дополнительная преграда

Почеттино упорно работает с группой «неогранённых алмазов» — начинает что-то получаться. И здесь важно уловить баланс, удержать темп. Любая мелочь выбьет из колеи. Поэтому отсутствие еврокубков было для лондонцев плюсом.

По этой же причине декабрьский отрезок окажется непредсказуемым и сложным. Играть предстоит каждые 3-4 дня за редкими исключениями. Уже такая плотность календаря способна ударить по неокрепшему коллективу. Плюс 3 встречи с прямыми конкурентами.

Итог. Для топ-5 рано – но позиции «аристократы» улучшат

Предметно о борьбе за пятёрку, а тем более – за зону ЛЧ лучше говорить ближе к новогодним праздникам. Тогда прояснится сила «Виллы» и «Тоттенхэма» на длинной дистанции. И готовность самого «Челси» тоже. Самое главное – дождаться осечек «Вест Хэма», МЮ и «Брайтона» (а они точно будут), добиться успеха в очных играх с теми же «чайками» и «красными дьяволами», взять 3 очка с «Ньюкаслом».

Но прогресс команды внушает оптимизм – «синие» достойны забраться на порядок выше и быть ближайшими соседями «львов».