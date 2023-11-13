Промес, Сафонов и Кассьерра. Индивидуальные герои первого круга РПЛ

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вчера, 23:21

Нашли рекордсменов в разных футбольных номинациях.

Снайпер. Матео Кассьерра («Зенит»)

После первого круга оторвался на пять голов от Сперцяна, Чалова и Кордобы. У Матео 12 точных ударов в 14 сыгранных матчах. За первый круг в истории забивали столько лишь четыре человека. У колумбийца шикарная реализация моментов, голевое чутье, которое ведет на ударные позиции, даже если «Зенит» в целом не играет на него так, как плеймейкеры работали на Дзюбу и Азмуна. Кассьерра молодец, особенно если вспомнить тяжелейший прошлый сезон, когда забил 2 гола в 26 матчах.

Ассистент. Квинси Промес («Спартак»)

Участник новой сборной тура. Никто не сравнился с Промесом по голевым передачам в РПЛ , у него 6 результативных пасов после ассиста на Игнатова в матче против «Ростова». Но также Квинси первый по передачам под удар. У него 41 такой пас, у Клаудиньо из «Зенита» 35 передач, а у Кабутова из «Рубина» 33 созданных момента. Промес хорош и как снайпер, и как ассистент. Хотя сезон неровный, был спад, уровень виден на поле. Заберите Квинси и «Спартак» будет десятым в таблице?

Дриблеры. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») и Муми Нгамалё («Динамо»)

Техничных ребят немало. Часто идут в обводку Нгамалё из «Динамо», Мостовой из «Зенита», Зиньковский из «Спартака». Но когда ищем эффективного мастера дриблинга, то выходим на лидера «Крыльев Советов». Гарре по среднему количеству успешных обводок за игру наравне с Нгамалё и Зиньковским, а по общему числу опередил Батчи, Беришу и Клаудиньо. Лишь вингер «Динамо» Муми выше на одну обводку, он рекордсмен по количеству успешных случаев дриблинга.

Страховщик. Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Нет в РПЛ человека, который может приблизиться к Гоцуку по умению вынести мяч подальше от собственных ворот. Конечно, к 117 таким действиям привела манера игры «Пари НН», ведь команда Юрана не спешит владеть мячом. Но даже Божин из «Факела» далеко позади, хотя клуб из Воронежа тоже не раз играл вторым номером. Гоцук показал приличный футбол, подчищает за партнерами. У Кирилла есть фактура, он один из лидеров команды с бойцовским нравом.

Стена. Матвей Сафонов («Краснодар»)

У голкипера «Краснодара» семь «сухарей», рекорд сезона. Лещук из «Динамо» в четырех матчах взял 87 % ударов с игры, но Сафонов всегда в основе «Краснодара» и отразил 86 % выстрелов. Это безумно много для любого голкипера мира, за вратарем сборной России смотрят сейчас скауты богатых клубов. Матвей впечатлил. Даже Сысуев из «Оренбурга», который чаще вступает в игру, с ним не может сравниться по эффективности. Сафонов перерастает уровень РПЛ .

Неутомимые. Дуглас Сантос («Зенит») и Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Короли навесов, у обоих по 104 подачи с флангов. Латерали «Зенита» и «Рубина» провели результативный первый круг. У Сантоса 1 гол и 2 ассиста, у Кабутова 2 голевые передачи. Конечно, Дугласу намного проще, у него напарники выше классом, он чаще встречается с мячом и работает аккуратнее. Но Кабутов принимает больше удачных рискованных решений, что повлияло на позиции «Рубина» в таблице – клуб из Казани завершил первый круг в верхней части списка.

Боец. Родригао («Зенит»)

Королем по количеству побед один в один в среднем за 90 минут из игроков основы является ключевой защитник «Зенита». Родригао среди лучших футболистов обороны, хотя из-за травмы провел лишь 7 матчей из 15. Отмечаем также бойцовские качества Стоцкого из «Пари НН», но чемпион России Родригао держит марку – 3.9 победы один в один за игру, причем в составе «Зенита», который чаще атакует, чем обороняется. Без бразильца чемпионы могли потерять намного больше очков.

Грубияны. Марсело Алвеш («Сочи») и Виллиан ( ЦСКА )

В «Сочи» уникальный игрок. У Алвеша всего 19 совершенных фолов, но 6 желтых карточек и 2 красные. Аналогичное количество удалений у Тикнизяна и Александрова, но даже эти агрессивные игроки не равны защитнику «Сочи» по количеству карточек за первый круг. Соболев нарушил правила 23 раза, но получил лишь четыре желтые карточки за сезон. А вот Марсело выделился, хотя этим не стоит хвастаться. Виллиан Роша из ЦСКА тоже заядлый хулиган, у него 7 предупреждений и 1 красная.

Диспетчер. Вендел («Зенит»)

Чаще всех пасуют другим мячи защитники «Краснодара» и «Зенита», что предсказуемо, ведь эти команды начинают атаки комбинациями низом. Но если переходим к проценту грамотных передач, то нет равных Венделу. Бразилец настоящий диспетчер в команде Семака, где многие умеют обращаться с мячом – Дуглас Сантос, Барриос и даже новичок Эракович. Но хавбек Вендел также опасен у чужих ворот, у него 4 гола и 4 ассиста. Даже странно, что летом его не забрали в один из клубов топ-5.

Спаситель. Николай Сысуев («Оренбург»)

Если Сафонов это пример эффективности работы голкипера с невероятным процентом отраженных ударов, то Сысуев вступает в игру чаще всех. У него почти шесть десятков сейвов, даже у Помазуна, Песьякова, Сафонова и Дюпина, которые потрудились в первом круге, меньше спасений. Голкипер Сысуев не всегда действует идеально, но в самоотверженности он первый вместе с Лещуком. Впрочем, Игорь не был основным у «Динамо» на старте сезона, мало сыгранных матчей.

Борец. Джон Кордоба («Краснодар»)

Интересная статистика. Кордоба не только чемпион по заработанным фолам, но также первый по количеству нарушений на соперниках. Тяжелый форвард «Краснодара» использует свои габариты, постоянно навязывает защитникам изнурительную борьбу. С огромным отрывом лидирует по неиспользованным очевидным моментам – 14 против 5 у тех, кто идет следом. Но промахи не мешают отметить старания Джона, который выкладывается и может поднять результативность в дальнейшем. Кордоба забил 7 мячей, один из героев в составе победителей первого круга.