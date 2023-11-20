Чехия – Молдавия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 Чехия – Молдавия, который состоится 20 ноября 2023 года.

Чехия

Сборная Чехии после семи туров идёт на втором месте в группе с двенадцатью очками. Команда на своём поле в последнем матче квалификации сойдётся с прямым конкурентом за возможность стать участником Чемпионата Европы. В последнем матче на домашнем поле минимально обыграли сборную Фарерских островов со счётом 1:0.

В девятом туре в гостях сыграли вничью с поляками со счётом 1:1.

Молдавия

Сборная Молдавии в данном отборе удивляет всех футбольных экспертов. Команда набрала десять баллов перед последним матчем в группе. Такое количество очков позволяет им в случае победы над сборной Чехии пройти на Чемпионат Европы. В восьмом туре молдаване сыграли вничью с поляками (1:1).

В девятом туре на своём поле также сыграли в результативную ничью с сборной Албании со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Чехии – 1.24

Ничья – 6.00

Победит сборная Молдавии – 14.00

Победит сборная Чехии с форой -1.5 – 1.74

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.32

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Сборная Чехии не проигрывала в текущей квалификации на домашней арене.

Сборная Молдавии не проигрывает в двух матчах подряд в данной группе.

Первая встреча команд в текущем отборе завершилась вничью 0:0.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.21. Нас ждёт интересное противостояние команд, имеющих в своём составе игроков совершенно разного класса, но при этом мы видим, что обе команды имеют возможность квалифицироваться на предстоящий Чемпионат Европы. Мы склоняемся к тому, что с первых минут матча хозяева постараются взять инициативу в свои руки, что приведёт к забитым мячам.