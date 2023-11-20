«Зениту» нужен вратарь и защитники. Ищут легионеров и продадут резервистов

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вчера, 19:08

Только Дуглас Сантос и Родригао в полном порядке.

У Семака есть два игрока обороны из шести

А если играть в три центральных защитника, как часто практиковали, то нужно сразу четыре человека под основу класса Дугласа Сантоса и уровня подготовки Родригао, который ниже по номиналу, чем капитан «Зенита». На скамейке у клуба из Санкт-Петербурга привычно слышны слова на русском языке. Но вот на поле превалирует португальский язык. «Зенит» отпустил бразильского голкипера Ивана, не подошел для основы, но летом не придумали ничего лучше, чем забрать у «Сочи» вратаря Адамова, а также перехватить цели ЦСКА и «Спартака».

Ветеран Марио Фернандес должен был вернуться к «армейцам», но оказался в «Зените». Эракович ехал в «Спартак», но появились петербуржцы с горой денег и влиянием на «Црвену Звезду», ведь «Газпром» давал деньги клубу из Белграда. Сербский защитник отправился в северный клуб. Защитник Арсен Адамов устал сидеть на лавке, отправили в «Оренбург» в аренду. Но класса обороны «Зениту» не хватило даже для победы над этим соперником, проиграли в гостях 3:1. В том поединке скромный соперник забил 3 гола после 3 ударов в створ.

Эракович, Алип и Сантос, сыгравший тогда в центре обороны, провели ужасный поединок. На флангах не помогли Фернандес и Круговой, а у Марио случилась травма, больше на поле не появлялся. Его коллега с другого края поля получал приглашения из Франции, так как все понимают, что если иностранцы на пике формы, то такие футболисты, как Круговой, Сутормин и Коваленко, будут на лавке, или вообще уйдут.

Также видим страдания защитника Чистякова – 108 минут в РПЛ , вратаря Васютина – одно появление на поле, латераля Караваева – играл в центре обороны после подписания Фернандеса. А отдельно выделим самого звездного защитника «Зенита» Ренана, засел на лавку. Казах Алип собрался на парочку неплохих матчей, в которых Нуралы банально отдавал мяч ближнему напарнику, но никто не станет спорить, в обороне Семака дефицит звезд.

Деградация Ренана отпугнёт ценных игроков

В нынешних условиях «Зенит» это клуб, куда идут по четырем причинам. Первая – адаптация в европейском футболе, если речь о человеке из Южной Америки. Вторая причина – зарплата выше рынка для конкретного футболиста. Третья причина – шанс выиграть трофеи, это приятно на любом уровне. Четвертая причина – понравиться скаутам из элитных лиг. Но сколько у «Зенита» удачных продаж футболистов за рубеж за последние годы?

Паредес стал чемпионом мира после того, как уехал из «Зенита», но эти события не связаны, а клубная карьера Леандро не складывается. Малком не стал звездой ПСЖ , а уехал в Саудовскую Аравию. Венделу и Клаудиньо прошлым летом не нашли элитные клубы из Лиги чемпионов. «Зенит» не имеет репутации российской «Бенфики», а прокол с Ренаном серьезно ударит по желанию толковых агентов сватать своих клиентов именно в этот клуб.

Выгоднее уйти в «Бенфику» или «Лейпциг», откуда проще попасть к Гвардиоле. Деградация Ренана нанесла удар по репутации «Зенита» как серьезного воспитателя. Двадцатилетний защитник считается самым талантливым в Бразилии. Судя по играм против Уругвая и Колумбии, оборона остается проблемным местом «селесао». Понятно, что у Ренана даже в случае больших успехов в «Зените» минимальные шансы на попадание в основу.

Пока травмирован Эдер, временный наставник «селесао» мог поставить юного таланта рядом с Маркиньосом. Но Ренан потерял возможность. Роберт хочет в заявку на Кубок Америки и на ЧМ -2026, поэтому не исключаем, что «Зениту» пора искать ему новую команду.

Нельзя исключать уход Сантоса и Родригао

Капитан «Зенита» привязан к команде, ему нравится коллектив, у него общий язык с тренером. Но есть фактор семьи. Если жена прикажет перебраться в Испанию, Италию или Турцию, где Сантос за пять минут найдет новый клуб, то уедут. Старшей дочери защитника четыре года, но дальше Лаура пойдёт в школу, а это всегда начало разговоров о переезде, как у Карпина с дочерью, которая пойдет в школу в Эстонии. Семья Родригао хорошо чувствует себя в Санкт-Петербурге, где богатым неплохо живется, но у 28-летнего центрального защитника осталась мечта о переезде.

Летом за ним приходили из «Фенербахче». Если после травмы не будет физических последствий, то позовут снова. Готов ли «Зенит» к потере ключевых защитников? Нет, они даже к уходу Ракицкого и Ловрена не подготовились. А на правый фланг, когда Семак искал латераля, взяли ветерана Фернандеса, который полгода не играл в футбол. Скаутинг усложнен даже для «Зенита». Плюс Семак не умеет работать с россиянами. Поэтому даже в атаке интересуются вингером «Палмейраса», а не планируют сделать звезду из молодого россиянина из «Крыльев Советов».

Параллельно обсуждается проблема голкипера. Вратарь Адамов вряд ли потянет стабильную игру в основе, у молодого человека были проблемы в «Сочи», где поджимали ветераны Джанаев и Заболотный. А Кержакову просто много лет, Михаил подумывает о завершении карьеры. Важно найти вратаря, но самый сильный из РПЛ – Сафонов, отказывается от приглашений, а Лантратова тренерский штаб забраковал после инцидента с болбоем, которого Илья толкнул.

В «Зените» пока ставят на универсальность. Многие футболисты обороны – Караваев, Эракович, отданный в аренду Адамов, не говоря о Сантосе, могут закрыть несколько позиций в защите. Но это тоже признак дефицита. Семак сам говорит о новом голкипере, но ещё нужны защитники высокого класса, иначе «Зенит» отдаст титулы конкурентам. Даже во время успешной серии глубины состава не хватало для золотых дублей, резервисты стабильно подводили в Кубке России.