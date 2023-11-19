Карпин, Абаскаль и Федотов не попали в ритм сезона. Известные тренеры удивили на старте РПЛ

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вчера, 19:17

Галактионов тоже не совершил прорыв с «Локомотивом».

Идёт тяжелый сезон для тренеров, поскольку только борьба за чемпионство и прямой вылет означает доставку четкой задачи в футбольные головы. Иногда у игроков информация в одно ухо влетела, а из другого вылетела. Тяжело объяснить долларовым миллионерам, зачем им рисковать здоровьем, если между второй и двенадцатой позициями в РПЛ нет принципиальной разницы.

Вот «Ахмат» был пятым, может стать двенадцатым, а мир не навернется с черепах. Но даже если убрать факторы, утяжеляющие работу тренеров – изоляцию РПЛ , отток ценных иностранных кадров, проблемы с подписаниями звезд, которыми клубы интересуются, то остаются здравые претензии к работе четверки известных и сильных наставников. Это не антигерои сезона, поскольку никто не идет на вылет, но точно люди, которые умеют в футболе больше, чем показали в первом круге.

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

- Для педагога важно доступно объяснять. Есть много прекрасных специалистов, которые не умеют формулировать мысли простыми словами, используя понятные аналогии. И поэтому из них ужасные тренеры. Абаскаль выдал программное интервью, над которым насмехался даже Джикия, настолько плохо юный испанец ищет аргументы.

- Кроме проблемы в коммуникации, Абаскаля можно обвинить в экспериментах, нанесших команде вред. Даже после победы 4:1 над «Динамо» в Кубке России наставник решил многое поменять, что вылилось в поражение от «Краснодара» в гостях. Абаскаль потерял связь с реальностью после серии из пяти побед на старте сезона?

- Гильермо не безнадежный наставник, но насколько сильно ему доверяют футболисты «Спартака»? Обыграли 2:1 «Ростов» ещё одного проблемного наставника, но вспомните матчи против «Факела», «Крыльев Советов» и «Урала». У «красно-белых» нет поставленной игры в защите, есть конфликты тренера и футболистов, были проблемы со строптивым Соболевым. Также остались дыры в заявке, невзирая на солидные расходы на трансферы. Абаскаль не сражается за титул, а такой была задача на сезон от нового руководства.

Валерий Карпин («Ростов»)

- Здоровое равнодушие полезно для тревожных людей, но вот агрессивные мужчины, вроде Карпина, могут зайти в безразличие и пренебрежение к окружающим, если им на всё наплевать. Валерий Георгиевич работает на автопилоте, перестал быть участником матчей, иногда это колоритный кучерявый зритель на бровке.

- Карпин не опустил «Ростов» на землю после прошлого неплохого сезона. Байрамян говорит, что в команде многие возомнили себя звездами, нет смысла ему не верить. Южане стали командой нездоровых парадоксов. Например, при высоком прессинге получают много атак на свои ворота. Имея людей с последним пасом, не могут создать много явных моментов, хотя на выбор сразу два рослых форварда – Голенков и Комличенко.

- Пропустили больше всех в РПЛ – 27 мячей, выиграли всего четыре матча, а три победы — это худший результат сезона. «Ростов» намного сильнее других середняков по составу, и одной травмой защитника и пенальтиста Осипенко нельзя оправдать многочисленные ошибки команды и лично Карпина. Тренер Валерий Георгиевич не прогрессирует, а дополнительно тратит силы на сборную, которая тоже играет в серый футбол.

Владимир Федотов ( ЦСКА )

- Не удивляет информация, что готовят трансферы, ведь Федотов выиграл 6 матчей из пятнадцати. Но куда важнее, сколько раз спасался. У ЦСКА везучий тренер. Не проиграл «Ахмату» и судье Безбородову. Начудил против «Урала», плохо вошел в игру в дерби с «Локомотивом», но там помог тренер соперника Галактионов. Против «Крыльев Советов» и «Ростова» Федотова спасали от поражений.

- Видели характер игроков ЦСКА , знаем, что Чалов, Обляков и Файзуллаев талантливые молодые люди, но нет поставленной игры. И это должно настораживать Гинера и Бабаева. Когда Слуцкий зашел в похожую фазу, то загубили чемпионский клуб. ЦСКА был вторым весной, а теперь последовал откат. Даже «Пари НН» дома обыграли с огромным трудом, а затем потеряли очки с «Факелом».

- ЦСКА плохо входит в игры, команда не страдает от эпидемии травм, хотя Федотов всегда делает намеки на кадровую ситуацию, будто в лазарете надолго половина команды. Футболистов «армейцам» подбирали с учетом мнения тренера, нестабильный футбол молодых и ветеранов – результат его работы. ЦСКА повезло, что не идут на десятом месте. «Армейцы» не заслужили мировые и победы во многих матчах.

Михаил Галактионов («Локомотив»)

- Карпина не уволят из «Ростова», ведь никого лучше не найдут, на его известности держится целый клуб. Футболисты разбегутся, если убрать Валерия Георгиевича. Федотова не уволят сейчас из ЦСКА , тоже будут проблемы с поисками наставника, а ещё за Владимира Валентиновича говорит везучесть – редко проигрывает. А вот Абаскаль и Галактионов в группе риска. С молодыми наставниками церемониться не будут, могут уволить.

- Галактионов не построил свой «Локомотив». Весной на эмоциях нагребли много очков, ведь появился Дзюба, тащил Лантратов и некоторые молодые игроки поверили в себя. Но теперь смотрите на Карпукаса – центральный хавбек не прибавил после полноценных сборов у нового тренера. Оцените Тикнизяна – латераль выдал результативный отрезок, а затем сбавил. Отлично играл вратарь Лантратов, неплохо смотрелся форвард Глушенков, но этого мало.

- «Локомотив» — это богатый клуб со стабильным финансированием. Смогли позволить глубокий состав, в заявке более двух десятков игроков, но Галактионов точно не использует потенциал всех и каждого. У тренера нет опыта и авторитета, стычка Пиняева и Дзюбы – результат, они не боялись гнева тренера. Линия защиты у «Локомотива» без лидера, Баринов в плохом состоянии. В атаке сбавил Пиняев, не впечатляют некоторые резервисты. Тренеру Галактионову надо работать лучше, в противном случае его заменят на более опытного наставника.