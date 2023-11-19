Карпин, Абаскаль и Федотов не попали в ритм сезона. Известные тренеры удивили на старте РПЛ

Галактионов тоже не совершил прорыв с «Локомотивом».
Идёт тяжелый сезон для тренеров, поскольку только борьба за чемпионство и прямой вылет означает доставку четкой задачи в футбольные головы. Иногда у игроков информация в одно ухо влетела, а из другого вылетела. Тяжело объяснить долларовым миллионерам, зачем им рисковать здоровьем, если между второй и двенадцатой позициями в РПЛ нет принципиальной разницы.
Вот «Ахмат» был пятым, может стать двенадцатым, а мир не навернется с черепах. Но даже если убрать факторы, утяжеляющие работу тренеров – изоляцию РПЛ, отток ценных иностранных кадров, проблемы с подписаниями звезд, которыми клубы интересуются, то остаются здравые претензии к работе четверки известных и сильных наставников. Это не антигерои сезона, поскольку никто не идет на вылет, но точно люди, которые умеют в футболе больше, чем показали в первом круге.
Гильермо Абаскаль («Спартак»)
- Для педагога важно доступно объяснять. Есть много прекрасных специалистов, которые не умеют формулировать мысли простыми словами, используя понятные аналогии. И поэтому из них ужасные тренеры. Абаскаль выдал программное интервью, над которым насмехался даже Джикия, настолько плохо юный испанец ищет аргументы.
- Кроме проблемы в коммуникации, Абаскаля можно обвинить в экспериментах, нанесших команде вред. Даже после победы 4:1 над «Динамо» в Кубке России наставник решил многое поменять, что вылилось в поражение от «Краснодара» в гостях. Абаскаль потерял связь с реальностью после серии из пяти побед на старте сезона?
- Гильермо не безнадежный наставник, но насколько сильно ему доверяют футболисты «Спартака»? Обыграли 2:1 «Ростов» ещё одного проблемного наставника, но вспомните матчи против «Факела», «Крыльев Советов» и «Урала». У «красно-белых» нет поставленной игры в защите, есть конфликты тренера и футболистов, были проблемы со строптивым Соболевым. Также остались дыры в заявке, невзирая на солидные расходы на трансферы. Абаскаль не сражается за титул, а такой была задача на сезон от нового руководства.
Валерий Карпин («Ростов»)
- Здоровое равнодушие полезно для тревожных людей, но вот агрессивные мужчины, вроде Карпина, могут зайти в безразличие и пренебрежение к окружающим, если им на всё наплевать. Валерий Георгиевич работает на автопилоте, перестал быть участником матчей, иногда это колоритный кучерявый зритель на бровке.
- Карпин не опустил «Ростов» на землю после прошлого неплохого сезона. Байрамян говорит, что в команде многие возомнили себя звездами, нет смысла ему не верить. Южане стали командой нездоровых парадоксов. Например, при высоком прессинге получают много атак на свои ворота. Имея людей с последним пасом, не могут создать много явных моментов, хотя на выбор сразу два рослых форварда – Голенков и Комличенко.
- Пропустили больше всех в РПЛ – 27 мячей, выиграли всего четыре матча, а три победы — это худший результат сезона. «Ростов» намного сильнее других середняков по составу, и одной травмой защитника и пенальтиста Осипенко нельзя оправдать многочисленные ошибки команды и лично Карпина. Тренер Валерий Георгиевич не прогрессирует, а дополнительно тратит силы на сборную, которая тоже играет в серый футбол.
Владимир Федотов (ЦСКА)
- Не удивляет информация, что готовят трансферы, ведь Федотов выиграл 6 матчей из пятнадцати. Но куда важнее, сколько раз спасался. У ЦСКА везучий тренер. Не проиграл «Ахмату» и судье Безбородову. Начудил против «Урала», плохо вошел в игру в дерби с «Локомотивом», но там помог тренер соперника Галактионов. Против «Крыльев Советов» и «Ростова» Федотова спасали от поражений.
- Видели характер игроков ЦСКА, знаем, что Чалов, Обляков и Файзуллаев талантливые молодые люди, но нет поставленной игры. И это должно настораживать Гинера и Бабаева. Когда Слуцкий зашел в похожую фазу, то загубили чемпионский клуб. ЦСКА был вторым весной, а теперь последовал откат. Даже «Пари НН» дома обыграли с огромным трудом, а затем потеряли очки с «Факелом».
- ЦСКА плохо входит в игры, команда не страдает от эпидемии травм, хотя Федотов всегда делает намеки на кадровую ситуацию, будто в лазарете надолго половина команды. Футболистов «армейцам» подбирали с учетом мнения тренера, нестабильный футбол молодых и ветеранов – результат его работы. ЦСКА повезло, что не идут на десятом месте. «Армейцы» не заслужили мировые и победы во многих матчах.
Михаил Галактионов («Локомотив»)
- Карпина не уволят из «Ростова», ведь никого лучше не найдут, на его известности держится целый клуб. Футболисты разбегутся, если убрать Валерия Георгиевича. Федотова не уволят сейчас из ЦСКА, тоже будут проблемы с поисками наставника, а ещё за Владимира Валентиновича говорит везучесть – редко проигрывает. А вот Абаскаль и Галактионов в группе риска. С молодыми наставниками церемониться не будут, могут уволить.
- Галактионов не построил свой «Локомотив». Весной на эмоциях нагребли много очков, ведь появился Дзюба, тащил Лантратов и некоторые молодые игроки поверили в себя. Но теперь смотрите на Карпукаса – центральный хавбек не прибавил после полноценных сборов у нового тренера. Оцените Тикнизяна – латераль выдал результативный отрезок, а затем сбавил. Отлично играл вратарь Лантратов, неплохо смотрелся форвард Глушенков, но этого мало.
- «Локомотив» — это богатый клуб со стабильным финансированием. Смогли позволить глубокий состав, в заявке более двух десятков игроков, но Галактионов точно не использует потенциал всех и каждого. У тренера нет опыта и авторитета, стычка Пиняева и Дзюбы – результат, они не боялись гнева тренера. Линия защиты у «Локомотива» без лидера, Баринов в плохом состоянии. В атаке сбавил Пиняев, не впечатляют некоторые резервисты. Тренеру Галактионову надо работать лучше, в противном случае его заменят на более опытного наставника.
- А как же мы, Российские Болельщики, спросите меня? А никак. Для многих клубов - болельщики всего лишь средство заработка ... И наши волнения, переживания за команды, а тем более наши мнения об их игре - им "ПО БАРАБАНУ"! Прискорбно ... но это факт...
- А как же мы, Российские Болельщики, спросите меня? А никак. Для многих клубов - болельщики всего лишь средство заработка ... И наши волнения, переживания за команды, а тем более наши мнения об их игре - им "ПО БАРАБАНУ"! Прискорбно ... но это факт...
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Почему иногда? По моему это константа.
Тяжело объяснить долларовым миллионерам, зачем им рисковать здоровьем, если между второй и двенадцатой позициями в РПЛ нет принципиальной разницы.
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Так сделайте их для начала рублёвыми миллионерами. Может полегчает?
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Почему иногда? По моему это константа.
Тяжело объяснить долларовым миллионерам, зачем им рисковать здоровьем, если между второй и двенадцатой позициями в РПЛ нет принципиальной разницы.
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Так сделайте их для начала рублёвыми миллионерами. Может полегчает?