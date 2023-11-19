Евро выигрывают фавориты второго эшелона. Многие мечтают повторить опыт Роналду и Доннаруммы

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вчера, 14:54

Исторический шанс для Бельгии и Нидерландов.

Два последних чемпионата Европы выиграли фавориты второго эшелона, португальцы и итальянцы. Хотя у Франции и Англии котировки до начала турниров были заметно выше, хотя Дешам и Саутгейт сыграли в домашних финалах в Париже и Лондоне, кубок доставался Роналду и Доннарумме. Поскольку до них выигрывала Испания, которая до первого успеха была традиционным посмешищем среди фаворитов крупных турниров, а раньше короновали Грецию, то констатируем особенность пяти последних чемпионов Европы.

Лишь однажды победу одержали записные фавориты, испанцы стали таковыми в 2012-м, разнесли Италию со счетом 4:0 в финале. Хотя даже на том турнире в решающий матч прорвалась команда Пранделли, а не классические фавориты в лице немецкой сборной. Спустя десяток лет команда Манчини тоже не была первой в списке фаворитов. Сейчас у букмекеров есть четыре ярко выраженных любимчика – Англия, Франция, Испания и Германия. Но за ними идут команды, у которых есть аргументы в пользу выхода в финал.

Нидерланды

В великих финалах не играли с поражения от Испании на ЧМ -2010. Трофей могли завоевать в 2019-м, когда встретились с Португалией в финале Лиги Наций. Но Куман проиграл. Теперь Нидерланды после Ван Гала снова тренирует Рональд. Пусть не великий наставник, иногда на крупных турнирах это даже помогает. Аргентина не выигрывала ЧМ с Бьелсой, зато победила со Скалони. А если вспоминать великое поражение Нидерландов – финал ЧМ -74, то следующим летом появится исторический шанс закольцевать историю.

Кройф проиграл в Мюнхене Беккенбауэру, а новые голландцы могут взять реванш у истории именно в Германии. Конечно, у Нидерландов много игровых проблем, но голландский клубный футбол в порядке в Европе. Они обошли Францию в таблице коэффициентов УЕФА . И многие звезды давно играют за рубежом. Ван Дейк, де Врей, Аке, Думфрис, Гакпо и Симонс не представляют самое звездное поколение в истории Нидерландов даже в 21 веке, что не мешает допускать их выход в финал Евро-2024. Не фавориты, но даже на ЧМ в Катаре вылетели от Аргентины лишь по пенальти, раззадорив Месси.

Португалия

Здесь аргументировать выход в финал проще. Ветераны Роналду и Пепе на борту, а ещё у португальцев появилось много амбициозных звезд, которые не выигрывали Евро-2016. У тренера Роберто Мартинеса после поражений с золотым поколение Бельгии нет репутации чудотворца, но и Роберто Манчини в «Зените» был манекеном для шарфа, что не помешало спустя годы в правильный момент повести Италию к «золоту». У Португалии сильная команда. Даже без Роналду обновили исторический голевой рекорд – добились победы 9:0 в сентябре. С Криштиану будут среди фаворитов второго эшелона в Германии. Конечно, Кошта, Силва, Фернандеш, Бернарду, Феликс, Канселу и Леау не главные фавориты Евро-2024, но вспомните чемпионат мира. У Португалии были классные матчи, лишь против Марокко сыграли глупо. Речь о сильной команде, где звезд намного больше, чем у голландцев и даже итальянцев.

Италия

Берут командным духом, но не настолько мощные, как в золотые времена Серии А. Победный состав на Евро-2020 заметно уступает по силе составу на «золотой» чемпионат мира в Германии. Но ещё посмотрим, что покажет Спаллетти. В отличие от Португалии и Нидерландов, которые вышли на Евро, у Лучано завтра решающий поединок отбора против сборной Украины. Победа над Северной Македонией упростила задачу, теперь устроит ничья. Но Италия имела опыт невыхода на чемпионаты мира, пропустила турнир в Катаре.

Есть футболисты мирового класса, вроде Доннаруммы, Бареллы и Кьезы, но вспомните скандал со ставками. Пришлось наказать Тонали, чтобы прикрыть всех остальных сборников, которые тоже, скорее всего, ставили на футбол. Спаллетти рискует потерять до лета ещё парочку игроков, но у Италии есть одна традиция. После огромных скандалов следует победа в футболе. Конечно, команда Жоржиньо и Распадори не равна Испании Дель Боске, чтобы выиграть два Евро подряд. Но это «Скуадра», для них нет ничего невозможного, причем во всех смыслах. Сегодня они фавориты Евро второго эшелона, а завтра могут не пройти отбор.

Бельгия

Бывший тренер «Спартака» станет чемпионом Европы вслед за бывшим тренером «Зенита»? Тедеско работает со сборной Бельгии на спаде великого поколения. Некоторые футболисты завершили карьеру, другие просто ушли из национальной команды, как Витсель. Молодые «красные дьяволята» слабее, хотя встречаются большие таланты, вроде крепыша Доку из «Манчестер Сити». Бельгия совершает немало ошибок в защите, особенно пока в лазарете вратарь Куртуа, один из самых дорогих голкиперов мира. Состав скромнее, чем был с Азаром и де Брюйне – Кевин травмирован, и это тоже сказывается на игре.

Но на Евро-2024 у Бельгии будет последний рывок поколения. Тренер активно экспериментирует с составом, но в заявке Тилеманс, Карраско, Лукаку, Кастань и даже Вертонген, который в 36 лет выступает за «Андерлехт». Бельгия не такая яркая и мощная, как несколько лет назад, но парадокс футбола в том, что не всегда побеждает сильнейший на пике формы. На Евро выигрывали Дания и Греция. Чехи, россияне, турки и валлийцы были в полуфиналах. Это особенный и сложный турнир. Конечно, не исключаем, что в четверку лучших команд войдут Англия, Франция, Испания и Германия, тоже получится шикарная развязка. Но фаворитов второго эшелона не забывайте. После изнуряющего сезона имеет значение мотивация, а она есть у каждого в этой четверке.