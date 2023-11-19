33 лучших футболиста первого круга РПЛ. Звёзды «Зенита» и «Краснодара», один герой из «Спартака»

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вчера, 16:42

Хвалим за подвиги, спасения и голы.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Пропустил всего 10 мячей, а мог намного больше. У Сафонова дикий процент сэйвов – 85.5, даже в топ-5 лишь у одного вратаря показатель чуточку лучше, у Булки из «Ниццы». Матвей номер один, помог «Краснодару» прийти к экватору сезона на первом месте. А дальше группа голкиперов – Нигматуллин, Сысуев, Дюпин, Помазун и Лантратов. А ещё Лещук из «Динамо», но Игорь сыграл всего в пяти матчах.

Альтернатива: Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Ниматуллин («Пари НН»).

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Среди правых защитников фаворитом был Волков, но 21-летнему латералю «Краснодара» не хватило стабильности. Отметим опытного голландца Бейла из «Крыльев Советов», но в основе Кабутов. В 31 год раскрылся под управлением Рахимова. Опыт игры в полузащите пригодится. Дмитрий в тройке лучших футболистов по передачам под удар после Промеса и Клаудиньо. И в обороне «Рубин» подтянулся, есть серия из 5 «сухарей».

Альтернатива: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Сергей Волков («Краснодар»).

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Пожалуй, самый стабильный центральный защитник первой части РПЛ . В этом сезоне с надёжностью у представителей этой позиции огромные проблемы. У «Спартака», ЦСКА и «Зенита» чудили именно ключевые люди в линии обороны. Алонсо совершил парочку ошибок, но играл круче, чем его коллеги. Тридцатилетний парагваец не разочаровал, даже когда потерял из-за травмы коллегу Кайо.

Альтернатива: Матиас Перес («Оренбург»), Виллиан Роша ( ЦСКА ).

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

«Пари НН» пропустил также мало, как «Зенит», но нагрузка на оборону аутсайдера намного выше. Гоцук и его напарник Каккоев провели сильный первый круг. У Кирилла есть характер, лидер коллектива. Ему несколько раз не повезло у чужих ворот, но по важности в защите как Осипенко для «Ростова». Максима подкосила травма, а Гоцук тащил «Пари НН» вверх.

Альтернатива: Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Никита Каккоев («Пари НН»).

Дуглас Сантос («Зенит»)

Сантос сохранил репутацию самого стабильного латераля РПЛ . Дуглас был хорош в лучших поединках. Привычно может подстраховать в защите и критически важен для Семака при атаках левым флангом. Другие левые латерали играли дерзко – Тикнизян забивал за «Локомотив», а Скопинцев устраивал слаломы в «Динамо», но обоим не хватило надёжности в защите.

Альтернатива: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Наир Тикнизян («Локомотив»).

Полузащитники

Клаудиньо («Зенит»)

Один из лучших футболистов сезона. Семаку крупно повезло, что «Зенит» саботировал уход Клаудиньо и Вендела прошлым летом. Первый из бразильцев, в отличие от второго, не ломал комедию и не срывал подготовку к сезону. Клаудиньо мог забить больше мячей и создать больше голов пасами, но и так неплохо получилось. У него 3 гола, 4 ассиста, много удачных матчей.

Альтернатива: Николай Калинский («Пари НН»), Фернандо Констанса («Крылья Советов»).

Диего Лаксальт («Динамо»)

Опорники в РПЛ очень важны. У «Спартака» не было идеального кандидата на позицию – провели спорный первый круг. У «Зенита» на время сбавил Барриос – были проблемы. У «Краснодара» наоборот Черников прибавил – команда на вершине. Но в основу берём Лаксальта, в солидном возрасте уругваец кардинально сменил амплуа. Играет на интеллекте.

Альтернатива: Александр Черников («Краснодар»), Вильмар Барриос («Зенит»).

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сперцяна выделяет результативность, ведь забил 7 мячей, и желание создавать моменты. Напарники не всегда конвертируют старания Эдуарда в голы, но армянин из «Краснодара» точно среди героев команды и всего чемпионата. Без его гола в очном матче лидеров «Зенит» находился бы сейчас на первом месте, речь об одном из ключевых игроков краснодарцев.

Альтернатива: Вендел («Зенит»), Иван Обляков ( ЦСКА ).

Нападающие

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Аргентинец играл «десятку», когда правее был Рассказов, но всегда обострял игру. Мостовой, Бонгонда и другие знаменитости из богатых клубов не впечатлили, а Гарре забрал внимание на себя. «Крылья Советов» финишировали наравне с «Динамо» в первой тройке, и Бенхамин одна из причин. У него 6 голов и 2 ассиста. 23-летний аргентинец должен стремиться в топ-5.

Альтернатива: Максим Глушенков («Локомотив»), Николай Рассказов («Крылья Советов»).

Матео Кассьерра («Зенит»)

12 голов и 1 ассист – аргументы Кассьерры. Кордоба из «Краснодара» шикарно отработал, но запорол много моментов. У Тюкавина тоже проблема с реализацией, но на ударные позиции выходит шикарно. Можно отметить Воробьёва из «Оренбурга» и Маркова из «Факела». На центральных форвардов грех жаловаться, а в загашнике Сергеев, Соболев и Дзюба.

Альтернатива: Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо).

Квинси Промес („Спартак“)

Отмечаем универсальность вторых нападающих. Чалов играл на нескольких позициях. Нгамалё менял амплуа, не говоря о Глушенкове, который появлялся по всему фронту атаки. Но даже классная игра юниоров, вроде Файзуллаева из ЦСКА и Салтыкова из „Крыльев Советов“, не позволяет забыть ветерана Промеса. Квинси забил 4 мяча и сделал 6 ассистов.

Альтернатива: Фёдор Чалов ( ЦСКА ), Никита Салтыков („Крылья Советов“).

Главный тренер

Владимир Ивич („Краснодар“)

„Краснодар“ в прошлом сезоне финишировал после первого круга на шестой строчке. Тогда пропустили 21 гол против 10 сейчас, а ещё набрали на восемь очков меньше. Та команда не была без Ивича претендентом на титул. Сербский наставник принёс веру в успех. Единственный грех Ивича в первом круге – допустил пару глупых ничьих. „Краснодар“ мог опережать „Зенит“ на восемь пунктов вместо двух.

Тенденция сезона — равенство по классу

Глобально это минус, ведь российский футбол не развивается в изоляции. Но тактически получили сезон, в котором парни из „Зенита“ – Клаудиньо, Вендел и Сантос, на дистанции не выше на голову лучших представителей других клубов, вроде Гарре, Сперцяна и Промеса. Более того, благодаря равенству по готовности у многих известных футболистов есть шанс подтянуться в подобный список во втором круге. Есть однозначные фавориты на отдельных позициях, а есть взаимозаменяемые тройки. Были туры, в которых Чалов играл лучше, чем Промес, а боец Кордоба опережал Кассьерру. Но для того и нужны рейтинги – помогают вспомнить и похвалить разных героев.