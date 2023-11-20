Карпин не понимает, за что критикуют сборную. Помогите тренеру разобраться

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вчера, 13:59

Нет, дело не только в результатах.

Критикуют качество футбола, а не только результаты

Пишите, почему вы критиковали сборную, если так поступали. Ведь чего в российском футболе не умеют, так это адекватно реагировать на конструктивные претензии. Валерий Георгиевич от природы характерный человек. Вспомните, каким злым был в «Спартаке». Ему повезло, что молодая жена Дарья учит мужа быть немного мудрее на публике, но старый Карпин проявляется, ведь от себя не убежать. Например, тренера спросили о критике сборной, и вот таким получился ответ:

Если не обыграем Кубу – нас опять будут критиковать. Как и с Кенией. Окей. После Камеруна не критиковали. После Кении начали. Судьба такая.

Примитивный сарказм. Карпин намекает, что если сборная России выигрывает, то критики нет, если ничья или поражение – критикуют. Но это неправда. После Камеруна была масса претензий, это был далеко не идеальный поединок. Даже если обыграют Кубу 4:0, но будут допускать много ошибок в обороне, пассивно играть флангами, не смогут показать взаимопонимание в линии атаки, пропустят несколько вертикальных забегов через опорную зону, но ужасно низкий уровень соперника позволит добраться до разгрома, то сборную продолжат песочить. Люди хотят увидеть профессиональный футбол, а его давно не было.

Счет, когда иные матчи не попадают в реестр ФИФА , не имеет значения. Но только если видим футбольный прогресс команды, а его пока нет. Последний сильный матч сборная под руководством Карпина провела 11 ноября 2021 года, когда разгромили Кипр 6:0. Это, возможно, вообще единственный сильный матч наставника из семнадцати игр. Ещё не уступили хорватам в первом круге отбора к ЧМ -2022 и обыграли словенцев на выезде, но те поединки не отнесли к классным играм с точки зрения футбола, пахали на результат. А теперь и его особо нет, хотя есть причина сыграть на совесть – будет много фанатов.

У сборной России противники ужасно низкого уровня

Таких нужно обыгрывать. Камерун последний раз был чемпионом Африки в 2017-м, это давно не элитная сборная. Не хочется унижать Кению, их отстраняли от любых матчей за вмешательство властей в футбольные дела, сборные Катара, Ирака, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, но в списке нет элитных команд. А матч против Ирана провели так, как однажды Черчесов играл с турками. До выхода на поле было понятно, что победит дружба, будет ничья. Карпин может заявить, что основа не проигрывала со дня неудачи в Хорватии, ведь с Египтом играли молодые.

Также принимаем аргумент, что нельзя калечить игроков и «умирать на поле» в матчах против Кении и Кубы. Но никто не заставляет умирать, предлагаем пожить в свое удовольствие и для фанатов. И вот жизни от сборной Карпина давно нет. Валерий Георгиевич сейчас угрюмый, такое у него настроение. Не раз говорил об отъезде из России, предлагал футболистам последовать его примеру. Найти свою Эстонию для семьи и занятия спортом. Но не все повторят опыт Головина, ведь для многих в РПЛ важна зарплата, а дома до сих пор переплачивают, предлагая суммы с потолка.

За рубежом конкуренция, Захарян и Миранчук её ощутили. Но когда у тренера такой настрой, то апатия передается команде. Даже в поединке против невероятно слабой сборной Кении команда России заслужила поражение. Спасли промахи соперника, удалось сыграть 2:2. Но это неприятные результаты, как и два поединка непонятной сборной России – второго состава, против олимпийской команды Египта. Тот соперник невероятно низкого уровня, футболистов выбирал штаб Карпина, но даже со второй попытки не обыграли скромного оппонента, наоборот проиграли 2:1.

У Карпина точно нет стратегии развития первой сборной

Не нужно быть профессиональным режиссером, чтобы увидеть плохую актерскую игру. Не нужна лицензия психиатра, чтобы увидеть, когда отбывают номер в футболе. Карпин позволял игрокам играть спустя рукава. Всегда была заметна разница между отдачей одних исполнителей, для которых сам вызов в сборную это реальная честь, и зазнавшимися звездами РПЛ , пытающимися разнести скромную Кению одной левой.

Понятно, что ситуация в целом у сборной сложная. Карпин зависит от решения РФС . Если будет переход в Азию, то это уход с концами, назад в УЕФА будут потом принимать десятки лет. А если сидеть и ждать, то можно потерять одно из футбольных поколений. Такие футболисты, как Зобнин, прочитали нехитрую комбинацию, Роман просит себя не вызывать в сборную на бессмысленные матчи, в которых можно получить травму.

Но именно Карпина стоит критиковать, что не нашел смысл в последних поединках. Вместо задачи получить сыгранный стартовый состав тасует игроков, дает отдых, чтобы понравиться клубам – возможно, в списке есть будущие работодатели, ведь в «Ростове» не пожизненно. Валерий Георгиевич говорит, что бросит клуб, если Россию вернут в официальные соревнования. Но разве нужен сборной именно Карпин?

Нет сочетаемости, не видим драйва в игре и четкого тактического рисунка. Нет порядка на поле, а речь о наставнике, который разочаровал в «Ростове» в первом круге. Карпин тренирует команду с худшей защитой в лиге. Наставник и его штаб не предложили стратегию развития и даже не показали оптимальный состав сборной во всей красе. Возможно, уничтожат Кубу, чтобы улучшить зрителям настроение?

Желаем такой развязки сложного года для сборной, ничего лучше не придумать. Вот только если снова будет скучный футбол с множеством ошибок во всех линиях или Куба окажется крепкой командой с мотивацией и сыграет на результат, то критиковать Карпина будут именно за качество его работы главным тренером. У Валерия Георгиевича пока ничего не получается в сборной, это команда-призрак, часто играют в загробный футбол.