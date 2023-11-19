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Наставник российской молодёжки объяснил причину поражения от «Динамо» Минск

вчера, 15:37

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, в чём причина поражения от минского «Динамо».

К сожалению, допустили много ошибок в обороне, также в первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации защитных действий. Во втором тайме тоже допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству пропущенных мячей. В целом пытались играть до конца, отыграться. Порадовало, что не сдались, а пытались вырвать ничью. Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а в конце — те, кто начинал прошлую игру, то есть старались распределить нагрузку равномерно.

Отмечу неплохие действия в атаке, сыгранные взаимодействия между группой футболистов появились, что радует, но в игре в обороне нам нужно ещё прибавлять. Почему удалось так перевернуть игру в конце матча, повлиял ли выход Александра Кокшарова и Игоря Дмитриева? Дмитрий Кучугура, Дмитриев и Кокшаров сейчас находятся в хорошей форме, они неплохо чувствуют друг друга и понимают. У них получалось то, что, может быть, не получается у других. Эти действия и предопределили концовку игры, мы заставили соперника обороняться, не думать об атаке. Но всё равно в конце было достаточно много моментов, где мы не так хорошо распоряжались мячом, не доводили до решающего удара.

Если посмотреть назад, то за этот год мы постарались просмотреть как можно больше игроков. Две поездки было исключительно ребятами 2005 года рождения, потому что для нас важно не забывать о них. Те игроки, которые показывают хороший уровень, помогали нам и на сборах, где костяк составляли игроки 2004 года рождения. Поэтому я доволен, что мы имеем некий запас, глубину состава. В целом год прошёл неплохо с точки зрения просмотра кандидатов и глубины состава.

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Naherger
Naherger
вчера в 22:55
Ну конечно,двух самых опытных защитников даже на замену не выпустил. Хотя чего удивляться,уверен: в молодежных сборных играют те,чьи родители отстегнут сколько надо кому надо
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:46
Стыдно так оправдываться.... все плохо и нужно исправлять ситуацию
Гость
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