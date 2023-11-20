Только у одной сборной 10 побед в отборе Евро. Но у португальцев есть проблема – нрав Роналду

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вчера, 16:32

Впрочем, козырей намного больше.

Роналду это и спаситель, и обуза

Родители знают, что маленькие детки это не только большая радость, но и настоящая тяжелая работа. Роналду остался немного ребенком по реакциям на мир, у него нет эмпатии к окружающим. Тренеры и напарники мирятся с эгоизмом одного из лучших футболистов в истории. Криштиану принес много побед сборной Португалии, забивал не только слабым соперникам. Но в нынешнем возрасте и состоянии, когда стал неофициальным шейхом в Саудовской Аравии, ветеран может навредить коллективу Роберто Мартинеса.

У испанца растянулся медовый месяц с новой командой. Сантуш ушел топить сборную Польши, а Мартинес идеально прошел отбор – 10 побед в 10 поединках. Не все фавориты взяли 100 % очков. Испания проиграла шотландцам. Франция может повторить результат португальцев, но у них в группе всего четыре соперника, меньше матчей. Англия сыграла вничью с Италией. У Бельгии две мировые, тренер Тедеско подстраивался под новую команду. Единственной сборной с десятью победами останется Португалия. Но рядом с невероятными результатами – разница мячей 36:2, а Роналду забил десять из них, есть коренная проблема.

Не исключено, что функционально Криштиану через полгода в 39 с половиной лет заслужит или замены по ходу матчей Евро, или отдых на скамейке. Показательно, что исторический рекорд – разгромили Люксембург 9:0, португальцы поставили без Роналду в заявке из-за перебора желтых карточек. Форвард по-прежнему нужен сборной, но в режиме покорности главному тренеру. Как знаем благодаря длительной карьере Криштиану, у него часто неплохие отношения с наставниками, с которыми побеждает, но как только начались проблемы – следуют конфликты. Португалия живет в сказке, но легко предугадать действия Роналду в кризисных матчах.

У португальцев крутое поколение

В двадцать первом веке уже третье мощное поколение. В 2004 году были футболисты, рожденные в семидесятых годах. Защитники Паулу Феррейра, Жорже Андраде и Рикарду Карвальо. В центре поля Фигу, а рядом Коштинья, Руй Кошта, Манише – люди, которые побеждали в Лиге чемпионов. Паулета и Нуну Гомеш были выдающимися форвардами, хотя Роналду легко побил их голевые рекорды. А вот поколение Криштиану это парни восьмидесятых. Пик пришелся на Евро-2016, на котором чемпионами стали Патрисиу, Пепе, Фонте, Моутинью, Адриен Силва, Эдер, Нани и Куарежма.

А рядом были дети девяностых. Рафа Геррейру в защите, Жоау Мариу и Ренату Санчеш в центре поля, а также Данило в опорной зоне. Но Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не стали чемпионами Европы. Впечатляет, что небольшая страна – у португальцев 10 миллионов жителей, с таким ресурсом в футболе. Кроме бразильцев, у них есть ребята с предками из Африки, но также много местных жителей. В маленькой стране обожают большую игру, школы «Спортинга» и «Бенфики» среди лучших академий в мире.

Получили невероятную серию, когда одно крутое поколение мгновенно сменяет другое. Даже у Нидерландов, Уругвая и Бельгии такого изобилия нет. Напомним, что на ЧМ -2022 у португальцев был шанс пройти в полуфинал турнира, но вылетели от сборной Марокко. В заявке были футболисты, рожденные в последнем десятилетии прошлого века – вратарь Кошта, защитники Диаш и Канселу, хавбеки Бернарду и Бруну, форварды Феликс и Леау. Причем все звезды на своих позициях в мировом масштабе.

Ждут появления мощного опорника

Вратарь «Порту» Кошта среди самых дорогих голкиперов мира, делит первое место с Куртуа и остальными звездами. Португальцу всего 24 года, может прогрессировать, как Доннарумма. Прибавляет крайний защитник Далот, невзирая на проблемы его клуба «Манчестер Юнайтед». А на другой фланг есть Канселу, Жоау прижился в «Барселоне». Диаш может играть как с Инасиу из «Спортинга», так и с Антонио Силвой из «Бенфики». В центре обороны нет дефицита кадров, старина Пепе готов в сорок лет выйти на поле.

В центре поля тоже классные футболисты, тяжело всех уместить. Появился сенсационный 19-летний Жоау Невеш из «Бенфики», хавбек стал целью многих элитных клубов. Играет в Саудовской Аравии Рубен Невеш, но переезд не превратил карету в тыкву, полузащитник помогал Бруну Фернандешу в середине поля. Проблема лишь в том, что классных игроков столько, что нет места в схеме для чистого опорного хавбека, а иногда такой человек нужен для баланса и при игре вторым номером. У Жоау Невеша мало опыта, а Данилу из ПСЖ наоборот слишком старый, чтобы впечатлить.

Хотя выручают гибридные роли. Фернандеш крутой плеймейкер, Бруну второй по созданным моментам в АПЛ после Триппьера. Гвардиола научил Бернарду Силву играть на разных позициях. Леау и Феликс не банальные вингеры или инсайды, а сложные по структуре игры молодые футболисты. Даже для Роналду есть качественная замена в лице Гонсалу Рамуша. И форвард ПСЖ вообще родился в 21 веке, на подходе четвертое футбольное поколение. Фантастика, даже у бразильцев порой разница между десятилетиями заметнее, чем у маленькой европейской страны.