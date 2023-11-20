Только у одной сборной 10 побед в отборе Евро. Но у португальцев есть проблема – нрав Роналду

Впрочем, козырей намного больше.
Роналду это и спаситель, и обуза
Родители знают, что маленькие детки это не только большая радость, но и настоящая тяжелая работа. Роналду остался немного ребенком по реакциям на мир, у него нет эмпатии к окружающим. Тренеры и напарники мирятся с эгоизмом одного из лучших футболистов в истории. Криштиану принес много побед сборной Португалии, забивал не только слабым соперникам. Но в нынешнем возрасте и состоянии, когда стал неофициальным шейхом в Саудовской Аравии, ветеран может навредить коллективу Роберто Мартинеса.
У испанца растянулся медовый месяц с новой командой. Сантуш ушел топить сборную Польши, а Мартинес идеально прошел отбор – 10 побед в 10 поединках. Не все фавориты взяли 100 % очков. Испания проиграла шотландцам. Франция может повторить результат португальцев, но у них в группе всего четыре соперника, меньше матчей. Англия сыграла вничью с Италией. У Бельгии две мировые, тренер Тедеско подстраивался под новую команду. Единственной сборной с десятью победами останется Португалия. Но рядом с невероятными результатами – разница мячей 36:2, а Роналду забил десять из них, есть коренная проблема.
Не исключено, что функционально Криштиану через полгода в 39 с половиной лет заслужит или замены по ходу матчей Евро, или отдых на скамейке. Показательно, что исторический рекорд – разгромили Люксембург 9:0, португальцы поставили без Роналду в заявке из-за перебора желтых карточек. Форвард по-прежнему нужен сборной, но в режиме покорности главному тренеру. Как знаем благодаря длительной карьере Криштиану, у него часто неплохие отношения с наставниками, с которыми побеждает, но как только начались проблемы – следуют конфликты. Португалия живет в сказке, но легко предугадать действия Роналду в кризисных матчах.
У португальцев крутое поколение
В двадцать первом веке уже третье мощное поколение. В 2004 году были футболисты, рожденные в семидесятых годах. Защитники Паулу Феррейра, Жорже Андраде и Рикарду Карвальо. В центре поля Фигу, а рядом Коштинья, Руй Кошта, Манише – люди, которые побеждали в Лиге чемпионов. Паулета и Нуну Гомеш были выдающимися форвардами, хотя Роналду легко побил их голевые рекорды. А вот поколение Криштиану это парни восьмидесятых. Пик пришелся на Евро-2016, на котором чемпионами стали Патрисиу, Пепе, Фонте, Моутинью, Адриен Силва, Эдер, Нани и Куарежма.
А рядом были дети девяностых. Рафа Геррейру в защите, Жоау Мариу и Ренату Санчеш в центре поля, а также Данило в опорной зоне. Но Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не стали чемпионами Европы. Впечатляет, что небольшая страна – у португальцев 10 миллионов жителей, с таким ресурсом в футболе. Кроме бразильцев, у них есть ребята с предками из Африки, но также много местных жителей. В маленькой стране обожают большую игру, школы «Спортинга» и «Бенфики» среди лучших академий в мире.
Получили невероятную серию, когда одно крутое поколение мгновенно сменяет другое. Даже у Нидерландов, Уругвая и Бельгии такого изобилия нет. Напомним, что на ЧМ-2022 у португальцев был шанс пройти в полуфинал турнира, но вылетели от сборной Марокко. В заявке были футболисты, рожденные в последнем десятилетии прошлого века – вратарь Кошта, защитники Диаш и Канселу, хавбеки Бернарду и Бруну, форварды Феликс и Леау. Причем все звезды на своих позициях в мировом масштабе.
Ждут появления мощного опорника
Вратарь «Порту» Кошта среди самых дорогих голкиперов мира, делит первое место с Куртуа и остальными звездами. Португальцу всего 24 года, может прогрессировать, как Доннарумма. Прибавляет крайний защитник Далот, невзирая на проблемы его клуба «Манчестер Юнайтед». А на другой фланг есть Канселу, Жоау прижился в «Барселоне». Диаш может играть как с Инасиу из «Спортинга», так и с Антонио Силвой из «Бенфики». В центре обороны нет дефицита кадров, старина Пепе готов в сорок лет выйти на поле.
В центре поля тоже классные футболисты, тяжело всех уместить. Появился сенсационный 19-летний Жоау Невеш из «Бенфики», хавбек стал целью многих элитных клубов. Играет в Саудовской Аравии Рубен Невеш, но переезд не превратил карету в тыкву, полузащитник помогал Бруну Фернандешу в середине поля. Проблема лишь в том, что классных игроков столько, что нет места в схеме для чистого опорного хавбека, а иногда такой человек нужен для баланса и при игре вторым номером. У Жоау Невеша мало опыта, а Данилу из ПСЖ наоборот слишком старый, чтобы впечатлить.
Хотя выручают гибридные роли. Фернандеш крутой плеймейкер, Бруну второй по созданным моментам в АПЛ после Триппьера. Гвардиола научил Бернарду Силву играть на разных позициях. Леау и Феликс не банальные вингеры или инсайды, а сложные по структуре игры молодые футболисты. Даже для Роналду есть качественная замена в лице Гонсалу Рамуша. И форвард ПСЖ вообще родился в 21 веке, на подходе четвертое футбольное поколение. Фантастика, даже у бразильцев порой разница между десятилетиями заметнее, чем у маленькой европейской страны.
Теперь задача тренера Мартинеса – выжать максимум из невероятного состава на Евро-2024, задача Роналду – не испортить команде путешествие в Германию, перекрыв интересы сборной собственным эгоизмом и нацеленностью на количество голов. Криштиану на связи с Чеферином, поскольку вместе с шейхами хочет запихнуть «Аль-Наср» в Лигу чемпионов. Даже не сомневайтесь, что Роналду поддержит идею, ему хочется ещё голов в ЛЧ. Форвард остается грозным оружием, но для Португалии важно, чтобы один человек не стал важнее целой команды. В отборе сыграли ярко. Молодые игроки не чувствовали, что все дышат ради того, чтобы Роналду забил ещё 10 мячей за сборную. Если так получится на Евро, то португальцы окажутся среди фаворитов.
При всем уважении, но зачем транслировать заведомо субъективную точку зрения?
Элементарная статистика говорит об обратном, как и уровень игры сборной за последние лет 10 как итог.
Можно вспомнить как он эту сборную вытягивал за счет своих мячей, шедевров. Ан нет! Подбавим негатива и следом статью о том как Месси выиграл Золотой мяч, находясь в Австралии в 2030 году, выходя на поле бить пенальти в случае травы обоих вратарей команды соперника.
При всем уважении, но зачем транслировать заведомо субъективную точку зрения?
Элементарная статистика говорит об обратном, как и уровень игры сборной за последние лет 10 как итог.
Можно вспомнить как он эту сборную вытягивал за счет своих мячей, шедевров. Ан нет! Подбавим негатива и следом статью о том как Месси выиграл Золотой мяч, находясь в Австралии в 2030 году, выходя на поле бить пенальти в случае травы обоих вратарей команды соперника.
Словакия (50-е место)
Люксембург (87-е место)
Исландия (67-е место)
Босния и Герцеговина (63-е место)
Лихтенштейн (200-е место)
Роналду забил 10 голов (3 с пенальти), но соперники вообще ни о чем. Так что на Евро Роналду будет обузой. Там не будет таких соперников, как на отборе. Федерация футбола Португалии ничему не научилась на ЧМ. Даже тренера поставили удобного, который будет вызывать Роналду и на которого свалят всю вину за провал.
Словакия (50-е место)
Люксембург (87-е место)
Исландия (67-е место)
Босния и Герцеговина (63-е место)
Лихтенштейн (200-е место)
Роналду забил 10 голов (3 с пенальти), но соперники вообще ни о чем. Так что на Евро Роналду будет обузой. Там не будет таких соперников, как на отборе. Федерация футбола Португалии ничему не научилась на ЧМ. Даже тренера поставили удобного, который будет вызывать Роналду и на которого свалят всю вину за провал.