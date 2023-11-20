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Только у одной сборной 10 побед в отборе Евро. Но у португальцев есть проблема – нрав Роналду

вчера, 16:32
Криштиану Роналду

Впрочем, козырей намного больше.

Роналду это и спаситель, и обуза

Родители знают, что маленькие детки это не только большая радость, но и настоящая тяжелая работа. Роналду остался немного ребенком по реакциям на мир, у него нет эмпатии к окружающим. Тренеры и напарники мирятся с эгоизмом одного из лучших футболистов в истории. Криштиану принес много побед сборной Португалии, забивал не только слабым соперникам. Но в нынешнем возрасте и состоянии, когда стал неофициальным шейхом в Саудовской Аравии, ветеран может навредить коллективу Роберто Мартинеса.

У испанца растянулся медовый месяц с новой командой. Сантуш ушел топить сборную Польши, а Мартинес идеально прошел отбор – 10 побед в 10 поединках. Не все фавориты взяли 100 % очков. Испания проиграла шотландцам. Франция может повторить результат португальцев, но у них в группе всего четыре соперника, меньше матчей. Англия сыграла вничью с Италией. У Бельгии две мировые, тренер Тедеско подстраивался под новую команду. Единственной сборной с десятью победами останется Португалия. Но рядом с невероятными результатами – разница мячей 36:2, а Роналду забил десять из них, есть коренная проблема.

Не исключено, что функционально Криштиану через полгода в 39 с половиной лет заслужит или замены по ходу матчей Евро, или отдых на скамейке. Показательно, что исторический рекорд – разгромили Люксембург 9:0, португальцы поставили без Роналду в заявке из-за перебора желтых карточек. Форвард по-прежнему нужен сборной, но в режиме покорности главному тренеру. Как знаем благодаря длительной карьере Криштиану, у него часто неплохие отношения с наставниками, с которыми побеждает, но как только начались проблемы – следуют конфликты. Португалия живет в сказке, но легко предугадать действия Роналду в кризисных матчах.

У португальцев крутое поколение

В двадцать первом веке уже третье мощное поколение. В 2004 году были футболисты, рожденные в семидесятых годах. Защитники Паулу Феррейра, Жорже Андраде и Рикарду Карвальо. В центре поля Фигу, а рядом Коштинья, Руй Кошта, Манише – люди, которые побеждали в Лиге чемпионов. Паулета и Нуну Гомеш были выдающимися форвардами, хотя Роналду легко побил их голевые рекорды. А вот поколение Криштиану это парни восьмидесятых. Пик пришелся на Евро-2016, на котором чемпионами стали Патрисиу, Пепе, Фонте, Моутинью, Адриен Силва, Эдер, Нани и Куарежма.

А рядом были дети девяностых. Рафа Геррейру в защите, Жоау Мариу и Ренату Санчеш в центре поля, а также Данило в опорной зоне. Но Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не стали чемпионами Европы. Впечатляет, что небольшая страна – у португальцев 10 миллионов жителей, с таким ресурсом в футболе. Кроме бразильцев, у них есть ребята с предками из Африки, но также много местных жителей. В маленькой стране обожают большую игру, школы «Спортинга» и «Бенфики» среди лучших академий в мире.

Получили невероятную серию, когда одно крутое поколение мгновенно сменяет другое. Даже у Нидерландов, Уругвая и Бельгии такого изобилия нет. Напомним, что на ЧМ-2022 у португальцев был шанс пройти в полуфинал турнира, но вылетели от сборной Марокко. В заявке были футболисты, рожденные в последнем десятилетии прошлого века – вратарь Кошта, защитники Диаш и Канселу, хавбеки Бернарду и Бруну, форварды Феликс и Леау. Причем все звезды на своих позициях в мировом масштабе.

Ждут появления мощного опорника

Вратарь «Порту» Кошта среди самых дорогих голкиперов мира, делит первое место с Куртуа и остальными звездами. Португальцу всего 24 года, может прогрессировать, как Доннарумма. Прибавляет крайний защитник Далот, невзирая на проблемы его клуба «Манчестер Юнайтед». А на другой фланг есть Канселу, Жоау прижился в «Барселоне». Диаш может играть как с Инасиу из «Спортинга», так и с Антонио Силвой из «Бенфики». В центре обороны нет дефицита кадров, старина Пепе готов в сорок лет выйти на поле.

В центре поля тоже классные футболисты, тяжело всех уместить. Появился сенсационный 19-летний Жоау Невеш из «Бенфики», хавбек стал целью многих элитных клубов. Играет в Саудовской Аравии Рубен Невеш, но переезд не превратил карету в тыкву, полузащитник помогал Бруну Фернандешу в середине поля. Проблема лишь в том, что классных игроков столько, что нет места в схеме для чистого опорного хавбека, а иногда такой человек нужен для баланса и при игре вторым номером. У Жоау Невеша мало опыта, а Данилу из ПСЖ наоборот слишком старый, чтобы впечатлить.

Хотя выручают гибридные роли. Фернандеш крутой плеймейкер, Бруну второй по созданным моментам в АПЛ после Триппьера. Гвардиола научил Бернарду Силву играть на разных позициях. Леау и Феликс не банальные вингеры или инсайды, а сложные по структуре игры молодые футболисты. Даже для Роналду есть качественная замена в лице Гонсалу Рамуша. И форвард ПСЖ вообще родился в 21 веке, на подходе четвертое футбольное поколение. Фантастика, даже у бразильцев порой разница между десятилетиями заметнее, чем у маленькой европейской страны.

Теперь задача тренера Мартинеса – выжать максимум из невероятного состава на Евро-2024, задача Роналду – не испортить команде путешествие в Германию, перекрыв интересы сборной собственным эгоизмом и нацеленностью на количество голов. Криштиану на связи с Чеферином, поскольку вместе с шейхами хочет запихнуть «Аль-Наср» в Лигу чемпионов. Даже не сомневайтесь, что Роналду поддержит идею, ему хочется ещё голов в ЛЧ. Форвард остается грозным оружием, но для Португалии важно, чтобы один человек не стал важнее целой команды. В отборе сыграли ярко. Молодые игроки не чувствовали, что все дышат ради того, чтобы Роналду забил ещё 10 мячей за сборную. Если так получится на Евро, то португальцы окажутся среди фаворитов.

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112910415
112910415
сегодня в 08:02
а наблюдать будет интересно, в любом случае !
Роман313
Роман313
сегодня в 00:16
Да, давайте поливать грязью одного из лучших бомбардиров отбора на ЧЕ. Вы прикалываетесь? Он в 38 всем нос утер. Желаю Криштиану и сборной Португалии победы на ЧЕ. Лучшая сборная Европы.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Рамос - герой. В двух финалах ЛЧ забивал, а в финале ЛЧ 2018 сломал Салаха и нанес сотрясение вратарю, из-за чего он допустил ошибки и Ливерпуль проиграл.

Называй, как хочешь, но победу Месси на ЧМ будут помнить. В том числе, благодаря хейтерам вроде тебя. Например, ЧМ с Марадоной помнят, хотя он там рукой забил. ЧМ без ярких событий забывается. Например, ЧМ 2010. Уже никто не помнит, как выиграла Испания.

Так что, до сих пор никого не нашел, кто бы, будучи главной звездой сборной, как Роналду, выиграл трофеи со сборной, но не получил ни одной индивидуальной награды? 128 голов: 3 на победном Евро, 3 на победном ЛН, 100 голов в отборах с Люксембургом и Лихтенштейном. Король
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:35
Да я давно всё понял, но повторюсь, в Катаре был цирк и не нужно размахивать какими-то статистиками и доводами, чтобы обесценить вклад Роналду в игру сборной.
Нападающих бывает более пяти видов, и Роналду их всех способен играть, а также на стандартах выносить верховые мячи и спасать ворота своей команды и разгонять атаки из центра.
У вас Рамос герой и тащер, а здесь только нападающий должен быть тащером, где логика? нет её
Без Роналду мы забудем Португалию, без Инфантино мы забудем про Аргентину
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:55
Отрицание - это признание моей правоты. Доказано: Роналду - пассажир в сборной.

Роналду нападающий. Точнее замыкатель, игрок штрафной. У Месси действительно нет четкой позиции, он свободный художник. Преуспел как бомбардир, ассистент, распасовщик, исполнитель стандартов.

Мартинес - официально лучший вратарь. Если для тебя он лучший игрок, то хорошо.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 22:53
Поглядим ещё раз на вылет Португалии и слезы криша.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:49
Ни Месси ни Роналду не нападающие. Месси вообще не имеет позиции, но лишь бы что за уши притянуть.
Мартинес был лучшим игроком, а не вратарём, а игррком был Оливер Кан, по факту, а не с потолка.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:37
Решил пройтись по вратарям и защитникам, то есть по тем, кто меньше всего получает наград? Умно. А что среди нападающих не нашел? Неужели Роналду один такой?

Оливер Кан - лучший игрок ЧМ 2002
Мартинес - лучший вратарь ЧМ 2022 и КА 2021
Маттеус и Каннаваро - обладатели "Серебряного мяча" ЧМ 1990 и ЧМ 2006 соответственно
Модрич - лучший игрок ЧМ 2018
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:26
Оливер Кан, Эмилиано Мартинес, Лотар Маттеус, Лука Модрич, Фабио Каннаваро....
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:12
Ну куда же без пассажира? Пассажиром выиграл Евро и ЛН. Может, Евро 2024 пассажиром возьмет. + 120 голов, набитых на Люксембурге, Лихтенштейне, Литвы и Король готов.

Я не знаю игрока, кроме Роналду, который считался бы главной звездой в сборной, но при этом:

- ни разу не признавался лучшим игроком турнира
- ни разу не становился лучшим бомбардиром турнира
- ни разу не становился лучшим ассистентом турнира
Shupshup
Shupshup
вчера в 20:21
Ну Деку судя по всему так середняк, мимо проходил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:38
Роналду нужен сборной, но без Сантуша тяжело будет, это тренер, это не тот ноунейм, который бегал на боровке сб аргентины на катарском цирке
6qhtrbhxfbjb
6qhtrbhxfbjb
вчера в 19:08
В любом случае, удачи португальцам!
67aehxmxynbu
67aehxmxynbu
вчера в 18:58
Франция вон тоже 14 наклепала за матч, ну а толку?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:02
Авейру никаких титулов Португалии не принёс.. ЧЕ выиграли на халяву благодаря тому, что серьезный соперник попался только в финале, где он сам не играл, а скакал на бровке.. В победной ЛН он лучшим не был.. У него нет вообще ни одного титула МВП со сборной.. Ни на каком уровне.. Так зачем нужны его голы сборной вперемешку с вселенским эгоизмом?. На клубном уровне этот эгоизм по полной вскрыл Рангник, а довёл дело до конца Тен Хаг.. Сантуш принял эстафету, но в сборной дело до конца не довёл.. Не хватило сил не выпускать его на второй тайм с Марокко, а лучше вообще не брать абсолютно не готового нарцисса на ЧМ.. Такая половинчатость стоила Сантушу должности в сборной.. Любитель победных групповых этапов Мартинес ещё не понимает что ждёт его впереди.. Стоит ему не поставить в старт на ЧЕ в любом матче любителя собственной статы, пролететь на ЧЕ , и Авейру сравняет его с асфальтом и сделает крайним, как бы хорошо не играла сборная... Мартинес наступил на "мину" и стоит на ней.. Сойти с неё без последствий может помочь только случай.. Неужели ради него он и пошёл тренировать эту сборную?.. 🤔
Elliada
Elliada
вчера в 16:57
Соперники сборной Португалии в отборе на Евро:

Словакия (50-е место)
Люксембург (87-е место)
Исландия (67-е место)
Босния и Герцеговина (63-е место)
Лихтенштейн (200-е место)

Роналду забил 10 голов (3 с пенальти), но соперники вообще ни о чем. Так что на Евро Роналду будет обузой. Там не будет таких соперников, как на отборе. Федерация футбола Португалии ничему не научилась на ЧМ. Даже тренера поставили удобного, который будет вызывать Роналду и на которого свалят всю вину за провал.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:45, ред.
"задача Роналду – не испортить команде путешествие в Германию, перекрыв интересы сборной собственным эгоизмом и нацеленностью на количество голов."

При всем уважении, но зачем транслировать заведомо субъективную точку зрения?
Элементарная статистика говорит об обратном, как и уровень игры сборной за последние лет 10 как итог.

Можно вспомнить как он эту сборную вытягивал за счет своих мячей, шедевров. Ан нет! Подбавим негатива и следом статью о том как Месси выиграл Золотой мяч, находясь в Австралии в 2030 году, выходя на поле бить пенальти в случае травы обоих вратарей команды соперника.
Гость
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