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С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков

вчера, 16:51

«Эвертон» может лишиться ещё 9 очков.

По информации источника, на клуб планируют подать иск «Бернли», «Лестер» и «Лидс» с целью взыскать компенсацию в размере 300 млн фунтов стерлингов из-за потери доходов от АПЛ в связи с вылетом в Чемпионшип. Этот вопрос будет рассмотрен другой независимой комиссией до конца сезона. Если иск будет удовлетворён, «Эвертону» грозит введение внешней администрации и снятие ещё девяти баллов.

Отмечается, что у действующих владельцев «ирисок» нет средств для выплаты такой компенсации. Также компания 777 Partners, которая должна официально стать новым владельцем ливерпульского клуба (для этого необходимо одобрение Премьер-Лиги), не желает платить такие суммы. Кроме того, договор подразумевает значительное снижение стоимости клуба, если ему придётся выплатить компенсацию или в случае вылета команды из АПЛ.

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Эвертон
Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 21:22
Вряд ли это к чему-то приведет. Эвертон получил уже наказание. А Бернли, Лестер и Лидс надо было играть на уровень АПЛ, а не переводить стрелки. С таким подходом можно к чему угодно докопаться и подавать иски, но это несерьезно.
протон
протон
вчера в 20:27
Когда в Серии А начали стричь очки с клубов, это стало началом заката и деградации чемпионата.
АПЛ играет с огнем. Лиха беда начало.
Как можно объективно рассчитать количество очков, которые необходимо снять за финансовые манипуляции?
Это же абсурд какой-то и простор для спекуляций!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51
Похоже дно уже совсем близко.
tazzgrjge39v
tazzgrjge39v
вчера в 19:42
Кто-то хочет добить Эвертон
Маг_тм
Маг_тм ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:36
Скорее всего кто-то хочет купить Эвертон, максимально цену клуба снижают, как обычно большие компании и делают
448xjasvb5tm
448xjasvb5tm
вчера в 18:59
Если ещё снимут, вылета из лиги не избежать так-то...
Grizly88
Grizly88 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:56
Давно потерял интерес мерсисайдский дерби
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:51
Погодите секунду. А в чем вина Эвертона? Нашли козла отпущения и теперь разыгрывают карту клоунов. Так легко искать виноватых где угодно, только не в зеркале. Доходы у них упали, ага. А давайте у нас весь РПЛ обвинит Зенит в убийстве интриги? Газпром богатый, по 10 миллионов евро каждому клубу выплатить сможет. А что? Клоунские времена требуют клоунских исков
112910415
112910415
вчера в 17:27
грешников немало, но наказать надо Эвертон ... желательно несколько раз
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:02
300 млн фунтов у Эвертона нет, чтобы выплатить компенсацию за вылет Бёрнли, Лестеру и Лидсу?)
А у кого они есть??? У Барселоны? нет.
У Реала? Нет.
Только ПСЖ с Сити могут себе позволить выкинуть такие деньги.

Но в чём суть иска? Эвертон максимум что мог сделать, так это вылететь вместо одного из этих клубов, а не вместо трёх клубов сразу. Почему он сразу им всем должен? Бедный Эвертон, он мне сейчас напомнил Рубиалеса. на того тоже напали все и сразу со всех сторон. Сейчас его на 3 года и вовсе лишили права заниматься деятельностью.

Так и Эвертон добьют. Не будет больше мерсисайдского дерби.
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