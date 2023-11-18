С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков

«Эвертон» может лишиться ещё 9 очков.
По информации источника, на клуб планируют подать иск «Бернли», «Лестер» и «Лидс» с целью взыскать компенсацию в размере 300 млн фунтов стерлингов из-за потери доходов от АПЛ в связи с вылетом в Чемпионшип. Этот вопрос будет рассмотрен другой независимой комиссией до конца сезона. Если иск будет удовлетворён, «Эвертону» грозит введение внешней администрации и снятие ещё девяти баллов.
Отмечается, что у действующих владельцев «ирисок» нет средств для выплаты такой компенсации. Также компания 777 Partners, которая должна официально стать новым владельцем ливерпульского клуба (для этого необходимо одобрение Премьер-Лиги), не желает платить такие суммы. Кроме того, договор подразумевает значительное снижение стоимости клуба, если ему придётся выплатить компенсацию или в случае вылета команды из АПЛ.
А у кого они есть??? У Барселоны? нет.
У Реала? Нет.
Только ПСЖ с Сити могут себе позволить выкинуть такие деньги.
Но в чём суть иска? Эвертон максимум что мог сделать, так это вылететь вместо одного из этих клубов, а не вместо трёх клубов сразу. Почему он сразу им всем должен? Бедный Эвертон, он мне сейчас напомнил Рубиалеса. на того тоже напали все и сразу со всех сторон. Сейчас его на 3 года и вовсе лишили права заниматься деятельностью.
Так и Эвертон добьют. Не будет больше мерсисайдского дерби.
А у кого они есть??? У Барселоны? нет.
У Реала? Нет.
Только ПСЖ с Сити могут себе позволить выкинуть такие деньги.
Но в чём суть иска? Эвертон максимум что мог сделать, так это вылететь вместо одного из этих клубов, а не вместо трёх клубов сразу. Почему он сразу им всем должен? Бедный Эвертон, он мне сейчас напомнил Рубиалеса. на того тоже напали все и сразу со всех сторон. Сейчас его на 3 года и вовсе лишили права заниматься деятельностью.
Так и Эвертон добьют. Не будет больше мерсисайдского дерби.