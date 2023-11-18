С «Эвертона» могут снять ещё 9 очков

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вчера, 16:51

«Эвертон» может лишиться ещё 9 очков.

По информации источника, на клуб планируют подать иск «Бернли», «Лестер» и «Лидс» с целью взыскать компенсацию в размере 300 млн фунтов стерлингов из-за потери доходов от АПЛ в связи с вылетом в Чемпионшип. Этот вопрос будет рассмотрен другой независимой комиссией до конца сезона. Если иск будет удовлетворён, «Эвертону» грозит введение внешней администрации и снятие ещё девяти баллов.