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Сборную Франции могут снять с чемпионата мира для команд не старше 17 лет

вчера, 16:28

Сборную Франции могут снять с чемпионата мира для игроков не старше 17 лет. Дело в том, что нападающий «трёхцветных» Янис Иссуфу был заигран за сборную Нигера и принимал участие в матчах отбора к ЧМ. ФИФА запрещает одному и тому же игроку выступать в одном соревновании (даже косвенно) за две разные сборные.

Французы убрали Иссуфу из заявки на матч 1/8 финала против Сенегала. Но 17-летний форвард «Монпелье» принимал участие во всех трёх матчах группового этапа и отметился двумя результативными передачами (французы выиграли свою группу). В данный момент ФИФА не начала расследование этого дела.

Напомним, победитель пары Франция — Сенегал сыграет в 1/4 финала со сборной Узбекистана.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19
Глядишь Узбекистан сразу в 1/2 пройдет)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:32
В столь юном возрасте можно и простить, ведь это не олимпийская и не основная сборная, к тому же отборочные игры проходят в разных конфедерациях.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:45
Такое ощущение, что в Федерации футбола Франции сидят незнающие правил ... или делают вид что не знают
Гость
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