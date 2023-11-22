Сборную Франции могут снять с чемпионата мира для команд не старше 17 лет

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вчера, 16:28

Сборную Франции могут снять с чемпионата мира для игроков не старше 17 лет. Дело в том, что нападающий «трёхцветных» был заигран за сборную Нигера и принимал участие в матчах отбора к ЧМ . ФИФА запрещает одному и тому же игроку выступать в одном соревновании (даже косвенно) за две разные сборные.

Французы убрали Иссуфу из заявки на матч 1/8 финала против Сенегала. Но 17-летний форвард «Монпелье» принимал участие во всех трёх матчах группового этапа и отметился двумя результативными передачами (французы выиграли свою группу). В данный момент ФИФА не начала расследование этого дела.

Напомним, победитель пары Франция — Сенегал сыграет в 1/4 финала со сборной Узбекистана.