Сборная Бразилии потеряла статус. Даже Анчелотти вряд ли выиграет для них Кубок мира

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вчера, 10:50

Не хватает великих футболистов и колорита.

Бразильцы взяли лишь два «Золотых мяча» в новом веке

Бразилец давно не был лучшим игроком мира, способным изменить команду на чемпионскую машину, как удавалось Роналду и Месси в сборных. Неймар слабее. Но даже если вспомнить успех бразильцев Роналдо и Кака, которые получали «Золотой мяч», то двух побед за почти четверть века мало. «Селесао» не могли опереться на успехи лучшего футболиста планеты. Даже Эндрик и Винисиус далеки от такого статуса. Вингер «Реала» занял шестое место в опросе этого года.

Холанд, Мбаппе и Беллингем вряд ли согласятся, что Винисиус лучше, чем они. Жуниор был восьмым в рейтинге «Золотого мяча» год назад и не попал в тридцатку два сезона назад. Молодой вингер «Реала» – футболист высоченного класса. Но у сборной Бразилии таких людей без Неймара всего трое. Причем Алиссон и Эдерсон голкиперы, не могут одновременно выйти на поле. Старина Каземиро сбавляет, для него большой путь в сборной Бразилии, скорее всего, окончен.

Опорник МЮ вряд ли дотянет до чемпионата мира через три года на пике формы. Маркиньос десять лет не выезжал из Франции, не прибавил за последние пять лет. На флангах у Бразилии больше нет Роберто Карлоса и Кафу, а в атаке нет нового Роналдо. «Селесао» раньше были первыми в мире по количеству талантов, но теперь их по кадровому запасу легко опередят французы, испанцы и англичане. Даже аргентинцы могут потягаться, что доказывают в недавних очных матчах.

После победы Аргентины в финале Кубка Америки команда Месси на днях прервала 69-летнюю домашнюю серию «селесао» без поражений в отборочных матчах к ЧМ . И когда нет возможности положиться на ключевого исполнителя, вроде Лионеля, нужно ставить на грандиозного тренера. Вот только наставники хуже, чем футболисты. Это большая проблема, поэтому искали иностранного специалиста.

«Селесао» четверть века не тренировали великие мастера

Великим наставником можно назвать Загалло, но только в качестве тренера национальной сборной Бразилии. На клубном уровне Марио не добился невероятных успехов. Зато со сборной Бразилии в качестве тренера и координатора выиграл два чемпионата мира, а еще разок проиграл Зидану и Франции в финале в Париже. Великий муравей живет до сих пор, ему сейчас 92 года, крепкого дедушке здоровья.

Висенте Феола и Теле Сантана тоже были выдающимися специалистами. Даже Салданья, который из журналистики перешел в футбол и подготовил для Загалло уникальный чемпионский состав 1970 года, был выдающимся наставником, невзирая на короткую тренерскую карьеру. А дальше идут откровенно спорные персонажи. Даже Альберто Перейра и Дунга недостаточно крутые как тренеры.

Да и Тите или Сколари – не легенды всех времен, пусть второй выиграл чемпионат мира. А тренер нужен, ведь вспомните полуфинал Бразилии и Германии. Так бездарно дома проигрывают только безвольные команды. Анчелотти им подходит, но итальянец смотрит на состояние сборной Бразилии и вспоминает, что обещать – не значит жениться. Устные договоренности не имеют значения, если Карло передумал.

Новой сборной Бразилии остро не хватает легендарности

Собрались как-то техничные алкоголики и сексоголики, и выиграли для огромной страны чемпионат мира. А через четыре года повторили успех. Затем через паузу в восемь лет взяли третий кубок. Потом были годы страданий и невезения, но в девяностых нашлись люди, которые добились нового успеха, после чего последовали проигранный финал и ещё одна победа.

Но теперь у Бразилии нет былого статуса. Слезы и симуляции Неймара – это не празднование рождения сына Бебето, не взгляд Таффарела, испугавший не только Роберто Баджо, и не финты Роналдо на ЧМ -2002. А ведь Бразилия была магической командой, окутанной легендами. Когда они проиграли свой первый финал чемпионата мира Уругваю, то заклевали голкипера.

А бедняга не ошибался. Позже Моасиру Барбозе презентовали деревянные ворота со стадиона «Маракана». Бывший голкипер сжег их, приготовив шашлыки. Бразилия была сборной сюжетов, вроде загадочного приступа Роналдо накануне финала ЧМ -98 против Франции. Подобные истории превращали их в живых супергероев. У них всюду были легенды.

Например, у «Ботафого» следил за формой Ненем Пранча. Из мужика сделали «футбольного философа». Дядьку с огромными ладонями и размером ноги так любили фанаты, что тот самый Салданья – журналист, а потом тренер, приписал ему свои афоризмы. Буквально создали персонажа, которого не существовало, поскольку Ненем не был бразильским Оскаром Уайльдом.

Пранча не говорил ничего в стиле «футбол очень простой, у кого мяч – атакует, у кого нет мяча – защищается». Также не шутил, что в футболе «важное это главное, а остальное второстепенное». Но народ создал своего Ненема, потому что нужен был человек с шутливыми фразами о любимом футболе. Спустя 47 лет после смерти Пранчи бразильцы разучились создавать легенд.

Даже из Неймара не сделали нового Короля. Им остро не хватает колоритности, как у Роналдиньо. Часто бразильцы плоские, как Антони из МЮ . При этом Родриго и компания очень дерзкие миллионеры. Вингеру «Реала» хватило наглости обзывать Месси. Родриго назвал трусом того, кто выиграл ЧМ в сериях пенальти, хотя сам вингер безвольно уступил Хорватии в серии.

С Неймаром или без, у этой команды нет стержня. Только грубость, если ничего не получается. Уровень мастерства упал. Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо были выше классом, чем Родриго, Эндрик и Винисиус. А Неймар вряд ли найдет силы для возвращения и качественной игры летом 2026-го. К сожалению, у «селесао» плохие времена, и дело не только в серии поражений.