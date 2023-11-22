«Зенит» самый эффективный, а в «Динамо» лидеры по ударам. Команды-рекордсмены в РПЛ

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вчера, 17:50

Победители в различных коллективных номинациях.

Эффективность ударов. «Зенит»

У чемпионов соотношение голов к ударам в створ равно 0,41, это невероятно много для любой лиги и с отрывом лучший результат сезона. Реальных голов на 6 больше, чем ожидаемых. Даже «Крылья Советов» заметно уступают в эффективности, у них 0,36 гола на удар в створ. Остальные клубы, вроде московских и «Пари НН», ещё ниже. Меткость у чужих ворот помогает «Зениту», хотя у них не высокий процент попаданий в створ. По этому параметру петербуржцы ниже, чем «Локомотив» и еще пять клубов. У команды Семака немало «мусорных» ударов, но шикарный выбор позиции внутри штрафной площади. Если Кассьерра и бразильцы бьют в створ – в 42 % случаев забивают голы. Причем заметьте, что у «Зенита» всего один мяч с пенальти.

Надежность в защите. «Краснодар»

Совокупная победа Сафонова – рекордсмена РПЛ по проценту отраженных ударов, и его линии обороны. Волков доигрался до сборной Росси. Кайо травмировался, но новичок Тормена играет с Алонсо в центре обороны. Оласа слева не похож на нового Рамиреса в расцвете сил, но уругваец не допускает грубых ошибок в защите. «Краснодар» пропустил всего 10 голов, хотя по сумме xG соперников они на второй строчке после «Зенита», который допустил 14 ошибок в обороне. Этот показатель уже не такой впечатляющий, четырнадцать ошибок также у «Пари НН». Надежность обороны отличает «Краснодар» настоящего против команды из прошлого. Год назад в первом круге «горожане» пропустили 21 гол, прогресс более чем в два раза.

Выстрелы по воротам. «Динамо»

Обычно в подобной номинации лидирует «Спартак», но здесь иллюстрация важности тренера. В «Динамо» пришел атакующий наставник Личка, просит футболистов стать острее. Как знаем из пункта об эффективности, ею похвастаться не могут, зато 241 выстрел в пятнадцати матчах поднял москвичей на чистое первое место, а «Ростов» обошел на финише «Спартак», 222 удара против 221. Также отметим «Оренбург», у которого остались установки бывшего тренера. Личка жаловался на эффективность, Тюкавин и Смолов промахивались, а новички Чавес и Битело пристреливаются. У «Динамо» много футболистов с хорошим ударом и умением выйти на правильные позиции. Более двадцати ударов у пятерки игроков, но Скопинцева, Нгамалё и Макарова подводила меткость. Нет сомнения, что все в атаке могли забить больше мячей.

Самая жесткая команда. «Сочи»

Карточек у них меньше, чем у «Ахмата» и «Оренбурга», но представителей этих клубов подводят эмоции. А вот когда есть проблемы с физической подготовкой, то вылезают частые фолы. «Сочи» нарушил правила 218 раз, а второй в рейтинге «Локомотив» совершил 199 фолов. Конечно, иногда жесткость это сознательный метод, в первой пятерке также «Пари НН» и «Рубин», но есть разница между всеми этими клубами. Приличный состав «Сочи» плохо готов к сезону, поэтому видим нарушения правил – по 14,5 фола за матч. С другой стороны, отметим, что многие команды не играют грубо. У «Ростова» всего 9,4 фола в среднем за поединок. Есть жесткие клубы, но рядом команды, которые стараются нарушать правила по пять раз за тайм. Все московские клубы, кроме «Локомотива», играют чисто. Также редко нарушают правила лидеры «Краснодар» и «Зенит», хотя в их случае на показатель влияет игра первым номером.

Короли пенальти. ЦСКА и «Ахмат»

На статистику повлиял господин Безбородов – опытный арбитр назначил пять пенальти в поединке между этими командами. Но когда у многих клубов 1-2 гола с пенальти, а у двух по пять, то выделяются. «Крылья Советов», «Ростов» и «Краснодар» тоже умеют найти фол в чужой штрафной площади, у них по четыре реализованных пенальти. Причем были также промахи у того же Кордобы, нападающего «горожан». Для ЦСКА и «Ахмата», у которых ужасные результаты по голам с игры, пенальти стали спасением. «Армейцы» со стандартов и автоголов выжали 11 мячей. А клуб из Грозного забил 7 мячей против 8 голов с игры. Меньше удачных ударов при атаках первым номером только у «Рубина» и «Факела», по семь.

Коллекционеры обводок. «Оренбург»

Список хорошо показывает недоработки известных и богатых клубов, которые слабо провели первую часть сезона. Как может «Зенит» быть шестым в РПЛ по обводкам, когда на поле техничные бразильцы? Но Семак осторожничал, переживая кризис в РПЛ , поэтому «Зенит» ниже «Ахмата» по дриблингу. А вот «Оренбург» на первом месте, невзирая на массу неприятностей. В хорошем смысле упрямые ребята. Немного удивляет низкое место «Крыльев Советов». Визуально казалось, что техничные форварды часто идут в обводку. Но нет, статистика по дриблингу подсказывает, что адептом яркого футбола является Личка. Его бывший клуб «Оренбург» на первом месте, а «Динамо» на второй строчке. Отмечаем также скованность ЦСКА и «Ростова», оба в хвосте таблицы по удачному применению дриблинга.

Самый высокий прессинг. «Факел»