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Глушаков подвёл итоги года для сборной России

вчера, 16:04

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков подвёл итоги этого года для сборной России.

Итоги года для сборной России? Я не знаю, какие были задачи для команды от тренерского штаба, РФС. Провели через команду много игроков, многие дебютировали. Наверное, первой целью было просто найти спарринг-партнёров, чтобы поиграть, чтобы сборная собиралась и была в игровом тонусе. Конечно, чтобы и болельщики приходили на игры национальной команды, не забывали о ней в других городах.

Все ли понимали важность и отдавались на 100%? Я не анализировал каждого игрока. Но думаю, что тренерский штаб всё видит, как футболисты выкладываются, играют. Одно дело — товарищеские игры, а другое — официальные: чемпионат Европы, мира. Это две большие разницы. Думаю, что молодые футболисты выкладывались, чтобы доказать. Да и вообще, играть за сборную и не выкладываться — это глупо.

Цели для сборной России на следующий год ставить сложно. Никто не знает, что будет в мире и как сборная будет собираться, в каком составе, с кем будет играть. Посмотрим, время покажет.

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Все комментарии
KTS16_
KTS16_
вчера в 20:01
Разумно
112910415
112910415
вчера в 18:03
Денису всё равно, о чем говорить )
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:49
Глушак как всегда наговорил много и не по делу... занимался бы банным делом, где преуспел.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:28
Как можно подводить итоги, если не были поставлены конкретные задачи для Сборной?
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