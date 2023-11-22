Японцы забивают в среднем по четыре гола за матч. Будут фаворитами Кубка Азии

1700674630

вчера, 20:37

От них пострадали Турция и Германия, не только слабые команды.

Тренер Мориясу показал класс в Катаре

Япония не сумела пройти на ЧМ упрямую Хорватию, проиграли будущему призеру мундиаля в серии пенальти. Обидно, ведь команда тренера Мориясу заняла первое место в сложной группе с Коста-Рикой, Испанией и Германией. Вне плей-офф остались немцы, которые в новом году продолжили собирать поражения. А вот у Японии идет серия из восьми побед подряд. За весь год команда с Дальнего Востока проиграла лишь раз, уступила крепкой Колумбии. Выбирали себе сильных соперников, часто за пределами Азии, поэтому серия смотрится солидно. В марте сыграли против Уругвая – сборной, которая потом переиграет Аргентину и Бразилию в отборе к ЧМ -2026.

Дальше после встречи с колумбийцами, когда уступили 1:2, начали всех громить. Под горячую руку попали не только команды Сальвадора (пропустили от японцев шесть мячей) и Перу (допустили четыре ошибки в защите), но также сильные европейские команды, участники будущего чемпионата континента – Турция и Германия. Канада, Мьянма и Сирия тоже пропускали от злых в атаке японцев от четырех до пяти мячей, причем в последних играх команда Мориясу сама отказывается пропускать. Лишь сборная Туниса сумела повторить результат Колумбии и Уругвая, пропустили от «черных ворон» менее четырех мячей. Когда в восьми поединках только победы, а разница мячей 34:5, то команда автоматически попадает на радары в мире сборных, где сложно сохранить подобный настрой. Но у японцев это козырь.

Японцев выделяет игровая дисциплина

Они прославились, когда футболисты начали вместе с болельщиками убирать трибуны на чемпионатах мира. Милая привычка, которую подхватили другие клубы и сборные – теперь не оставляют свинарник в гостевой раздевалке. Также Япония держит марку на поле, где организованностью могут похвастаться только самые сильные сборные мира. В рейтинге ФИФА азиатская сборная на высоченном 18-м месте. Это самая крутая позиция среди сборных их конфедерации. На 21-й строчке Иран, на 24-й позиции Южная Корея, а еще в третьем десятке видим Австралию. Но эти сборные сейчас не играют лучше, чем японцы.

Команда Мориясу обошла в рейтинге полуфиналиста Евро-2020 Данию, чемпионов Африки из Сенегала, опережает сильные европейские команды – Украину, Австрию, Уэльс и Сербию. У Японии шикарные результаты, которые сочетаются с острым атакующим футболом. Причем держать удар тоже умеют, ведь Германии нанесли очередное поражение и первый разгром после двух голов в добавленное время. У японцев умная и хитрая команда, в которой собрались не старые и растущие футболисты. У Томиясу были проблемы в «Арсенале», ведь в прошлом году умерла его мама, крайний защитник оказался в подавленном состоянии. Но в клубе и сборной его поддерживают, речь о мастере, пускай без стабильного места в основе «канониров».

Зато в сборной может оторваться. И помогают ему ребята из серьезных клубов. Хавбек Морита играет за «Спортинг», форвард Минамино помогает Головину в «Монако». Эндо перешел летом в «Ливерпуль». И хотя дебют не совсем удался, тридцатилетний капитан сборной Японии всегда выкладывается на максимум в национальной команде. Также есть представители Бундеслиги – Доан из «Фрайбурга» и Ито из «Штутгарта». А главными футболистами японцев являются Кубо, напарник Захаряна из «Реала Сосьедад», одна из звезд нового сезона Ла Лиги. А еще в деле Камада, полузащитник «Лацио». У Дайчи сложный дебют после перехода из «Айнтрахта», но это сильный игрок. Как и Митома из умного «Брайтона», который заметно вырос в цене за последний год. Жаль, что атакующий хавбек получил на днях травму.

Силу надо подтвердить свежим трофеем

Команда с таким составом – пускай не хватает центральных защитников и вратаря мирового уровня, должна быть фаворитом январского Кубка Азии. Вот только Япония далеко не всегда может подтвердить звездный статус на подобных турнирах. Например, они до сих пор не поняли, как проиграли Катару в финале Кубка Азии в 2019 году. Теперь сыграют в стране, где провели последний чемпионат мира с 12 января по начало февраля, ведь Китай отказался принимать крупный турнир в мае 2022-го из-за очередной вспышки коронавируса.

Европейские клубы, которые потеряют африканских и азиатских легионеров в январе, точно не рады, что Кубки Африки и Азии перенесли на начало следующего года. Но какой у них выбор? Япония планомерно готовится к решающему турниру, где главный тренер сборной Хадзимэ Мориясу может взять реванш у себя после неудач против Катара и Хорватии на крупных турнирах. Если отталкиваться от качества футбола и результатов, то Япония сильнее всех заслужила трофей. Но на Кубках Азии не были первыми двенадцать лет, когда в 2011-м в дополнительное время переиграли Австралию и завоевали четвертый титул. Ни у кого нет большего количества побед, Япония выиграла 4 финала из 5. Но после поражения от Катара 1:3 существенно изменили основу.