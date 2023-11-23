«Алавес» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Алавес» – «Гранада», который состоится 24 ноября 2023 года

«Алавес»

«Алавес» идёт на пятнадцатом месте в текущем розыгрыше испанской Примеры. Команда набрала двенадцать баллов после тринадцати сыгранных туров. В двенадцатом туре минимально обыграли на своём поле последнюю команду чемпионата «Альмерию» со счётом 1:0.

В тринадцатом туре на выезде проиграли «Барселоне» со счётом 1:2, открыв первыми счёт в матче.

«Гранада»

«Гранада» — одна из самых открытых команд чемпионата Испании после тринадцати туров. «Насриды» занимают девятнадцатое место в Примере с семью очками на своём счету. В предыдущем выездном матче уступили «Валенсии» со счётом 0:1.

В последнем туре на домашнем поле сыграли вничью с командой «Хетафе»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 1.79

Ничья – 3.90

Победит «Гранада» – 4.70

Победит «Алавес» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

«Алавес» основную часть своих очков набирает на домашнем поле.

«Гранада» в гостевых встречах текущего сезона только в одном матче сыграла вничью при этом проиграв в пяти встречах.

Последние матчи между командами были в основном сыграны на тотал больше.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.94. Пауза, связанная с играми сборных, должна пойти на пользу командам, которые ввели коррективы в свою игру. Особенно это касается гостей, которые, имея хорошую результативность в атаке, пропускают большое количество мячей.