«Алавес» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Алавес» – «Гранада», который состоится 24 ноября 2023 года
«Алавес»
«Алавес» идёт на пятнадцатом месте в текущем розыгрыше испанской Примеры. Команда набрала двенадцать баллов после тринадцати сыгранных туров. В двенадцатом туре минимально обыграли на своём поле последнюю команду чемпионата «Альмерию» со счётом 1:0.
В тринадцатом туре на выезде проиграли «Барселоне» со счётом 1:2, открыв первыми счёт в матче.
«Гранада»
«Гранада» — одна из самых открытых команд чемпионата Испании после тринадцати туров. «Насриды» занимают девятнадцатое место в Примере с семью очками на своём счету. В предыдущем выездном матче уступили «Валенсии» со счётом 0:1.
В последнем туре на домашнем поле сыграли вничью с командой «Хетафе»(1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алавес» – 1.79
- Ничья – 3.90
- Победит «Гранада» – 4.70
- Победит «Алавес» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.94
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84
Статистика
- «Алавес» основную часть своих очков набирает на домашнем поле.
- «Гранада» в гостевых встречах текущего сезона только в одном матче сыграла вничью при этом проиграв в пяти встречах.
- Последние матчи между командами были в основном сыграны на тотал больше.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.94. Пауза, связанная с играми сборных, должна пойти на пользу командам, которые ввели коррективы в свою игру. Особенно это касается гостей, которые, имея хорошую результативность в атаке, пропускают большое количество мячей.