«Атлетико Паранаэнсе» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Васко да Гама», который состоится 26 ноября 2023 года

«Атлетико Паранаэнсе»

«Красно-чёрные» из Куритибы на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают седьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Атлетико Паранаэнсе». Пять крайних матчей «Ураган» не выигрывает. С минимальным счётом на своём поле «Палмейрас» взял верх над «Атлетико Паранаэнсе» в рамках матча 32-го тура бразильской Серии A. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Форталеза» (1:1).

12 ноября со счётом 1:1 вничью сыграл «Ураган» с футбольным клубом «Баия».

«Васко да Гама»

«Чёрно-белые» из Рио-де-Жанейро на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на шестнадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей команды «Васко да Гама» за последнее время. В пяти матчах к ряду «Экспресс победы» не уступает своим соперникам. С минимальным счётом «Васко да Гама» выиграла у «Ботафого» в игре 32-го тура чемпионата Бразилии. С разницей в один мяч «Великан Колины» одержал победу над клубом «Америка Минейро» (2:1).

23 ноября ничейным исходом со счётом 2:2 завершилась выездная игра с «Крузейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 1.94

Ничья – 3.50

Победит «Васко да Гама» – 4.00

Победит «Атлетико Паранаэнсе» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В двух поединках из десяти крайних «Атлетико Паранаэнсе» выиграло у своих оппонентов

За аналогичный период «Васко да Гама» порадовала победами своих поклонников в четырёх встречах.

Прогноз

«Экспресс победы» из Рио-де-Жанейро не забивает в ворота «Атлетико» в двух крайних очных встречах. «Ураган» последний раз проигрывал «чёрно-белым» три года назад. С коэффициентом 1.94 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Атлетико Паранаэнсе».