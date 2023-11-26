«Сан-Паулу» – «Куяба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» – «Куяба», который состоится 26 ноября 2023 года

«Сан-Паулу»

В турнирной таблице бразильской Серии A «трёхцветные» занимают десятое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Сан-Паулу». С минимальным счётом «трёхцветные» выиграли у «красных быков» из города Браганса-Паулиста в рамках матча 33-го тура чемпионата Бразилии. На третьей компенсированной минуте встречи победный гол забил с пенальти нападающий «Сан-Паулу» Эрисон. «Нулёвку» раскатали «трёхцветные» с командой «Сантос» в гостевой встрече.

23 ноября с минимальным счётом «Большой Флу» дома выиграл у «Сан-Паулу» со счётом 1:0.

«Куяба»

«Золотые» из Куябы в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на текущий момент на девятой строчке, опережая «трёхцветных» из Сан-Паулу на одно очко. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Куябы» за последнее время. На выезде с командой «Сантос» футболисты из Куябы раскатали нулевую ничью в рамках матча 32-го тура Серии A. В сухую, забив три гола, «золотые» на выезде взяли верх над клубом «Баия».

12 ноября со счётом 2:1 на своём поле «Куяба» выиграла у «Форталезы».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Паулу» – 1.79

Ничья – 3.35

Победит «Куяба» – 5.20

Победит «Сан-Паулу» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 1.55

Обе забьют — да – 2.41

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.52

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.48

Статистика

Из пяти крайних очных встреч команд в четырёх исход был следующий: обе забьют – да

Две победы одержали «трёхцветные» в пяти последних встречах

За аналогичный период «золотые» взяли верх над своими соперниками в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle сделать ставку предлагает на ничью с коэффициентом 3.35. Из пяти крайних личных матчей команд ничейными исходами завершились три футбольных поединка.