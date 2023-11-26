«Верона» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Лечче», который состоится 27 ноября 2023 года
«Верона»
«Эллас Верона» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день предпоследнее место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлто-синих». Проигрышная серия «Вероны» насчитывает шесть матчей к ряду. В сухую, пропустив пару голов, «мастифы» уступили в 1/16 Кубка Италии «борзым» из Болоньи. Дома с разницей в пару мячей «скалигеры» проиграли команде «Монца» в позапрошлом туре Серии A.
10 ноября с минимальным счётом «Дженоа» на своём поле выиграла у «жёлто-синих».
«Лечче»
«Жёлто-красные» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Лечче» за последнее время. С разницей в пару мячей «салентийцы» дома проиграли «Парме» в 1/16 Кубка Италии (2:4). «Рома» со счётом 2:1 дома выиграла у «жёлто-красных» в позапрошлом туре чемпионата. Единственный гол в матче за «Лечче» забил шведский полузащитник Понтус Алмквист.
11 ноября ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Миланом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 2.65
- Ничья – 3.05
- Победит «Лечче» – 2.95
- Победит «Верона» с форой -1.5 – 5.45
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.08
- Тотал голов больше 2.5 – 2.48
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.52
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- Из десяти крайних матчей «Верона Эллас» проиграла своим соперникам в восьми поединках
- Пять поражений потерпели «салентийцы» за аналогичный период.
Прогноз
На кураже после ничьи с «Миланом» в будущей встрече «жёлто-красные» могут увезти три очка из Вероны. В предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 2.95 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Лечче».