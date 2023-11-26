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«Верона» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:51
«Верона» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Лечче», который состоится 27 ноября 2023 года

«Верона»

«Эллас Верона» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день предпоследнее место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлто-синих». Проигрышная серия «Вероны» насчитывает шесть матчей к ряду. В сухую, пропустив пару голов, «мастифы» уступили в 1/16 Кубка Италии «борзым» из Болоньи. Дома с разницей в пару мячей «скалигеры» проиграли команде «Монца» в позапрошлом туре Серии A.

10 ноября с минимальным счётом «Дженоа» на своём поле выиграла у «жёлто-синих».

«Лечче»

«Жёлто-красные» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Лечче» за последнее время. С разницей в пару мячей «салентийцы» дома проиграли «Парме» в 1/16 Кубка Италии (2:4). «Рома» со счётом 2:1 дома выиграла у «жёлто-красных» в позапрошлом туре чемпионата. Единственный гол в матче за «Лечче» забил шведский полузащитник Понтус Алмквист.

11 ноября ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Миланом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 2.65
  • Ничья – 3.05
  • Победит «Лечче» – 2.95
  • Победит «Верона» с форой -1.5 – 5.45
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.08
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.48
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.52

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Из десяти крайних матчей «Верона Эллас» проиграла своим соперникам в восьми поединках
  • Пять поражений потерпели «салентийцы» за аналогичный период.

Прогноз

На кураже после ничьи с «Миланом» в будущей встрече «жёлто-красные» могут увезти три очка из Вероны. В предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 2.95 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Лечче».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лечче
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:29
Хозяевам по крайней мере хорошо бы не проиграть - 1Х.
Гость
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